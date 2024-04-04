С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    А  забирает  ли  глушитель  часть энергии пули  ?«Тссс!»: как устр...
  • Traveller
    Шайка молодых сволочей, которые впоследствии стали ещё бОльшими сволочами. Но уже очень богатыми, натырившими огромны...«Телекомпания ВИД...
  • Светлана Бондаренко (Белова)
    Не согласна насчёт пресса для чеснока,тестораскаточной машинки и паровой швабры. Пресс для чеснока у меня ещё со врем...Самые бесполезные...

Как спасти орхидею, используя только чеснок

Помочь орхидее с загнившими корнями, пожелтевшими и гнилыми листьями под силу даже начинающему цветоводу в домашних условиях. Используя натуральные продукты, и зная несколько секретов, получится восстановить даже то растение, у которого остался всего один здоровый лист.

Как спасти орхидею, используя только чеснок, результат потрясающий

Восстановительный этап


Важно тщательно подготовить орхидею к восстановлению: удалить все корни, больные листья, засохшие цветоносы, очистить ствол. Промойте оставшийся лист под проточной водой и аккуратно протрите его мягкой тканью. Поместите лист в сухое прохладное место на сутки.

Как спасти орхидею, используя только чеснок, результат потрясающий

Обработка листа


Для восстановления орхидеи не нужны дорогие покупные удобрения. Для обработки листа понадобится лишь чеснок, который является натуральным антибактериальным средством, а также содержит большое количество питательных веществ, которые помогут стимулировать процессы восстановления и активный рост корневой системы. Залейте 4 зубчика чеснока литром воды и оставьте настаиваться на сутки. За это время все питательные вещества из чеснока перейдут в воду.

Как спасти орхидею, используя только чеснок, результат потрясающий

Протрите лист чесночным настоем, используя мягкий ватный диск. После обработки поверхности листа замочите ствол в чесночной воде на 25 минут, а затем оставьте в сухом прохладном месте еще на сутки.

Как спасти орхидею, используя только чеснок, результат потрясающий

Остатки чесночной воды используйте для обработки и полива здоровых орхидей, что поможет укрепить иммунитет растений и усилить их рост.

Процесс восстановления


Для быстрого восстановления орхидеи потребуется простая конструкция. Для ее изготовления обрежьте горлышко пластиковой бутылки и вырежьте два треугольных сегмента.

Как спасти орхидею, используя только чеснок, результат потрясающий

Закрепите в подготовленной конструкции отрез тонкого поролона: по нему вода будет поступать к стволу орхидеи. Поместите конструкцию в большую емкость, сверху расположите орхидею. Налейте в емкость воду так, чтобы она касалась лишь поролона. Следите за уровнем воды и периодически опрыскивайте лист.

Как спасти орхидею, используя только чеснок, результат потрясающий

Новые молодые корни появятся очень быстро.

Как спасти орхидею, используя только чеснок, результат потрясающий

Ориентировочно через 2 месяца молодое растение будет готово к пересадке на постоянное место.

Как спасти орхидею, используя только чеснок, результат потрясающий
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Орхидеяуход

Картина дня

наверх