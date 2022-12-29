Самые красивые звездные родинки

Сегодня многие стараются удалить родинки. Действительно, многие из них выглядят не очень эстетично, а некоторые являются и вовсе опасными. Однако некоторые красотки Голливуда ни за что не расстанутся со своими «мушками» и их родинки даже стали их визитной карточной.







Синди Кроуфорд.



Некоторые родинки выглядят не очень эстетично, но слава богу, это не относится к Синди Кроуфорд, родинка которой стала ее визитной карточкой.







Мэрайя Кэри.



Очаровательная певица Мэрайя Кэри также является обладательницей родинки, которая делает ее лицо еще милее.







Голди Хоун.



Американская актриса и модель Голди Хоун практически ввела моду на родинки в бьюти-индустрии.







Ева Мендес.



Своей сексуальной родинкой Ева свела с ума многих мужчин и до сих пор продолжает делать это.







Рэйчел Макадамс.



Помимо того, что у Рэйчел очаровательная улыбка, у нее есть и родинка на подбородке, которая придает актрисе еще больше очарования.







Шерилин Фенн.



Актриса, известная по сериалу Твин Пикс. Родинка возле глаза – изюминка этой красивой актрисы, а ее взгляд свел сума всех поклонников сериала, привлекая внимание к ее удивительным глазам.







Анджелина Джоли.



Еще один акцент на бровях и глазах делает родинка Анджелины Джоли. Многие говорят о красивых губах актрисы, но не менее прекрасны ее глаза, подчеркивающие ее точеные черты лица.







Блейк Лайвли.



Американская актриса Блейк Лайвли также заслужила место в нашем списке.







Мэрилин Монро.



Несравненная Мэрилин Монро и ее очаровательная родинка на щеке, которая свела с ума миллионы.







Скарлетт Йоханссон.



Родинка на щеке актрисы делает ее еще более привлекательной, особенно когда она улыбается.







Кейт Аптон.



Сногсшибательная модель Кейт Аптон не скрывает свою родинку над верхней губой, а превращает ее в визитную карточку.







Натали Портман.



Безупречное лицо Натали Портман родинки только украшают, придавая ее чертам нежность и игривость.



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