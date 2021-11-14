8 головоломок для тренировки мозгов

С нами не соскучишься!

Хотите озадачить своих друзей или заставить своё серое вещество немного поработать? Тогда попробуйте отгадать следующие занимательные загадки. (Ответы даны в конце, но чур не подглядывать!)









1. Посчитай до трёх

2. Кто я?

3. Игра в цифры

4. В отеле

5. Подсказка: это не твой муж

6. Доктор и мальчик

7. Нерешительный изобретатель

8. С годами моложе

Ответы