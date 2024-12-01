Пистолет «Стечкин»: почему от него быстро отказались в армии

Многие образцы советского оружия попали в одну и ту же историю. Они быстро поступали на вооружение в армию и так же быстро пропадали. Так было с ППС и с ТТ, в такую же историю угодил легендарный пистолет «Стечкина». У него была недолгая, но яркая история. Почему же военные не захотели им пользоваться?
Советский Наган / Фото: vk.com/wall-2237576
Как только завершилась Вторая Мировая война, в Советском Союзе встал вопрос: какое оружие может стать главным в армии и в правоохранительных органах? Уже в это время оружейники активно разрабатывают различные проекты. Ведь им нужно было заменить устаревший к тому моменту револьвер Наган и пистолет ТТ.
В ходе разработки в начале 1950-х годов на вооружение поступают две новые модели пистолетов. Это пистолет Макарова ПМ и пистолет Стечкина АПС. Нужно отметить, что пистолет Макарова до сих пор востребован у военных, то судьба «Стечкина» сложилась совсем по другому. В 1958 году его оперативно снимают с производства. После начала выпуска пистолета прошло всего семь лет. В середине 1970-х годов «Стечкина» уже полностью заменяют на другие виды оружия.
Пистолет «Стечкина» / Фото: forum.guns.ru
Стечкина сначала использовали как личное оружие офицерского состава, а также для солдат, которые выполняли спецзадачи.
У пистолета было довольно много плюсов. Он выделялся на фоне других большой огневой мощью и эффективностью. У пистолета был длинный ствол в 140 миллиметров, если сравнить с другими, то у ТТ этот показатель был всего 116 миллиметров, а у Нагана 114 миллиметров. Из-за такого большого ствола начальная скорость пули тоже увеличивалась до 450 метров в секунду, у Нагана она была 420 метров в секунду. Пистолет также имел хорошую пробивную способность.
Длинный ствол пистолета хорошо снижал шум выстрела. Плюсом было и большое количество патронов в магазине, в обычном пистолете их количество достигало 20-ти, тогда как ТТ вмещал в себя только 8 патронов, а Наган — 7.
«Стечкин», вмещающий в себя 20 патронов / Фото: forum.guns.ru
Те, кто пользовался Стечкиным, говорили о том, что плюс орудия в возможности ведения стрельбы очередью. Если военный использовал замедлитель, то пистолет не терял в управляемости.
Также выделяли и то, что пистолет был довольно неприхотливым в обслуживании и надёжным. Такую характеристику можно было применить почти к каждому экземпляру советских пистолетов. Солдаты пользовались «Стечкиным» во время военных конфликтов, которые разгорались во второй половине 20-го века.
Не только плюсы были у данного пистолета. Много было и минусов. Часто солдаты жаловались на огромную кобуру-приклад. Если она добавляла возможности долго стрелять очередью, то вес и ее громоздкие габариты не добавляли удобства в использовании пистолета. На то время, идея огромного приклада уже была неактуальна, ведь она повторяла идея Маузера и Парабеллума. От таких конструкций специалисты отошли ещё в самом начале 20-го века. Такую проблему можно было решить, просто применив лёгкие и рамочные приклады.
Солдат стреляет из пистолета «Стечкина» / Фото: forum.guns.ru
Много вопросов было и к патронам пистолета. Их мощность была недостаточной для армейского использования. Характеристики пули не отвечали всем требованиям. В истории бывали случаи, когда оружие модернизировали и делали под другой патрон, но не в этот раз.
Но так почему же «Стечкина» сняли с производства спустя семь лет использования? Нужно отметить, что некоторые экземпляры до сих пор можно встретить офицеров-летчиков. Если этот пистолет так хорош, то почему же не повторил судьбу американского Кольта 1911, который продержался на вооружении почти 80 лет.
Здесь надо смотреть ситуацию изнутри. Кому было выгодно, чтобы пистолетом не пользовались? Когда был объявлен конкурс на замену АПС в армии, то его выиграл АКМ-74У.
Легендарный Калашников / Фото: goodfon.ru
Почти мгновенно место «Стечкина» оказалось у «Калашникова». Произошла почти та же история, что и в 50-х годах. Калашников, поступив на вооружение в армию, мгновенно вытеснил даже ППШ и ППС. Калашников также вытеснил и самозарядный карабин Симонова. Теперь такое оружие используют только в почетном карауле.
Надо отметить, что история «Стечкина» была хоть и короткой, но яркой. Это оружие не было плохим. Просто пришедший Калашников был настолько хорош, что другим видам оружия пришлось подвинуться.
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