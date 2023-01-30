С нами не соскучишься!

8 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Почему герой Киану Ривза в фильме «Джон Уик» держит пистолет так странно (не киношная уловка)


Почему герой Киану Ривза в фильме «Джон Уик» держит пистолет так странно (не киношная уловка)

Каждый, кто смотрел хотя бы один боевик из цикла фильмов «Джон Уик», должен был обратить внимание на то, как своеобразно держит оружие главный герой, как необычно он выполняет перезаряжание, как движется и стреляет. Все перечисленное в контексте фильма может показаться какой-то голливудской придумкой и киношными понтами во имя зрелищности. Однако, на самом деле все не так просто.

Специальная техника. |Фото: Twitter.

Специальная техника. |Фото: Twitter.

 

Движения Джона Уика в исполнении Киану Ривза, конечно же, приукрашены киношными хореографами и постановщиками боевых сцен. Однако, за основу поведения вымышленного киллера взята вполне реальная техника стрельбы. Называется она «Center Axis Relock» или просто C.A.R. Разработана она британским офицером в 25-летним стажем службы в специальных войсках Полом Кастлом, который в последствии стал главным инструктором службы под названием «Sabre Tactical Training and Research».
Методика разработана для спецназа. |Фото: flipboard.com.

Методика разработана для спецназа. |Фото: flipboard.com.

 

Суть «Center Axis Relock» в том, чтобы максимально повысить выживаемость сотрудника правоохранительных органов или солдата во время боя в замкнутых пространствах на суперкороткой дистанции. Таким образом C.A.R включает в себя набор техник стрельбы, движения, обращения с оружием в крайне замкнутом пространстве. Большое внимание в технике уделяется работе рук и ног, стойкам. Сегодня C.A.R официально используется в 22 американских штатах.

Методика была разработана в Великобритании. |Фото: thefirearmblog.com.


Методика была разработана в Великобритании. |Фото: thefirearmblog.com.

 

Многие эксперты признают, что на данный момент C.A.R – это наиболее эффективная техника стрельбы и передвижения для сотрудников правоохранительных органов. Состоит она из множества элементов. Например, большое внимание уделяется тому, в каком положении находятся локти. Согласно C.A.R, при вооружении пистолетом они должны быть в строго полусогнутом положении. Или, например, в C.A.R предписывается учиться стрелять не зажмуривая одного глаза. Также методика активно проповедует использование в ближнем бою ударов непосредственно оружием и еще многое другое.
Нужна для повышения выживаемости стрелка. ¦Фото: entropicdreams.com.

Нужна для повышения выживаемости стрелка. ¦Фото: entropicdreams.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему герой Киану Ривза в фильме «Джон Уик» держит пистолет так странно (не киношная уловка)

И не забудьте:
Почему герой Киану Ривза в фильме «Джон Уик» держит пистолет так странно (не киношная уловка)Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх