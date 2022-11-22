За что фараон фараон Тутмос III ненавидел Хатшепсут и как победил древнюю Палестину

Царство Митанни боролось против египетского влияния в земле Амурру, недалеко от египетско-хеттской границы. Многих местных ханаанских правителей побудили восстать против египтян при поддержке митаннийцев. Новый правитель Египта, фараон Тутмос III, считал такую потерю египетской власти и престижа неприемлемой. В результате две стороны столкнулись в битве при Мегиддо, ставшей настоящим противостоянием, вошедшим в историю.
Тутмос III и Хатшепсут
Слева направо: Голова египетской статуи Хатшепсут. \ Голова Тутмоса III.
Во время битвы при Мегиддо (1457 г. до н.э.) Египтом правил фараон Тутмос III, который недавно стал единственным правителем империи. Теоретически он правил Египтом с двухлетнего возраста, когда его отец Тутмос II умер в 1479 году до нашей эры. На самом деле власть находилась в руках его мачехи и тёти Хатшепсут. Будучи динамичной и могущественной правительницей, Хатшепсут развивала торговые сети Египта, руководила обширной программой строительства и отправляла рейдовые экспедиции в Левант и Синай. В течение почти двух десятилетий Хатшепсут была регентом и соправителем Тутмоса III, который со временем стал верховным главнокомандующим вооружёнными силами Египта. В результате он близко познакомился с теорией и практикой войны, так что, будучи фараоном, стал одним из величайших военачальников Египта.
Изображение из храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри: Тутмос III преподносит дары Хору / Сокару. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Учёные долгое время считали, что отношения между Хатшепсут и Тутмосом III были напряжёнными и что Тутмос III ненавидел её за то, что она так долго пользовалась властью. Эта теория в значительной степени основана на более позднем стирании имени Хатшепсут со многих общественных памятников. В последние годы эта теория была поставлена под сомнение, поскольку гробницы Хатшепсут и Тутмоса III были построены рядом друг с другом, и стирание произошло в конце правления Тутмоса, а это означает, что как военачальник Тутмос III мог только захватить власть. Вместо этого считается, что Тутмос III пытался ослабить власть и влияние семьи Хатшепсут и низвести её до роли, более соответствующей тому, что традиционно ожидалось от египетских женщин.
Древний Ближний Восток
Слева направо: Статуя Тутмоса III, Египетский музей, Турин. \ Статуя Тутмоса III, Музей истории искусств, Вена.
Во время битвы при Мегиддо на Древнем Ближнем Востоке доминировало множество могущественных королевств и городов-государств, которые соперничали друг с другом за власть и влияние. Самыми могущественными из них были хетты, митанни и касситы. Этими государствами управляли индоарийские военные элиты, унаследовавшие власть от местных династий. Тесно связанные друг с другом, хетты, митанни и касситы, тем не менее, боролись за то, чтобы править этнически разнообразными землями Древнего Ближнего Востока. Несмотря на то, что многие города-государства в регионе были могущественны, ни одно из них не могло по-настоящему бросить вызов мощи этих великих держав.
Тутмос III поражает своих врагов, рельеф на седьмом пилоне в Карнаке. \ Фото: pinterest.fr.
Единственным неиндоевропейским государством, способным бросить вызов хеттам, митанни и касситам, был Египет. Недавно вышедшие из периода слабости после изгнания гиксосов, египтяне провели обширную кампанию по всей Сирии и Леванту, что в свою очередь принесло Египту торговлю и богатство, поскольку местные ханаанские города-государства были низведены до статуса вассалов. По мере того, как египетское влияние распространялось на север, митаннийцы также занимались экспансией в регионе. Это привело к усилению конкуренции между двумя державами. Первоначально многие города-государства Леванта сдались египтянам без сопротивления, но перспектива поддержки со стороны Митанни сделала сопротивление возможным.
Хананеи
Древнее царство Митанни. \ Фото: wordpress.com.
При поддержке Митанни ханаанские вассалы Египта ждали подходящего момента, чтобы поднять восстание и сменить свою верность. Им не пришлось долго ждать, так как Хатшепсут умерла в конце 1558 года до н.э., и ей наследовал Тутмос III. Было много преимуществ в том, чтобы начать их восстание во время междуцарствия, поскольку переходный период замедлил бы реакцию Египта. Согласно египетским источникам, движущей силой восстания был могущественный ханаанский царь Кадеша. Царь Кадеша собрал союзную армию из пятнадцати тысяч сирийцев, арамеев и хананеев. Однако его самым важным союзником был ханаанский царь Мегиддо.
Храм Тутмоса III в Карнаке. \ Фото: de.dreamstime.com.
Город Мегиддо имел большое стратегическое значение для ханаанской коалиции. Он располагался на юго-западном краю изреельской долины, сразу за хребтом горы Кармель в современном Израиле. С этой позиции Мегиддо доминировал над Виа Марис (Морским путём), которая была главной торговой артерией между Египтом и Месопотамией. Город также обладал мощными укреплениями и выходил окнами на плодородную долину, что делало его идеальным местом для сосредоточения большой армии. Одновременно хананеи также смогли серьёзно ограничить египетскую торговлю, защищая союзные города на севере от египетской армии. Хананеи, безусловно, очень хорошо сделали, выбрав свою позицию для битвы при Мегиддо.
Загадочная долина Армагеддона. \ Фото: lesoleil.com.
С греческого «Мегиддо» переводилось как «Армагеддон», что из-за его теологической важности стало притчей во языцех для обозначения конца света. Путь из Египта в Армагеддон и битву при Мегиддо в 1457 году до н.э. был долгим и коварным. Собрав армию численностью около десяти-двадцати тысяч человек, фараон выступил из Египта в Газу, а затем в город Йемен. В Йемене Тутмос III послал разведчиков, чтобы определить наилучший маршрут продвижения вперёд. Согласно их отчётам, из Йемена в Мегиддо было три маршрута. Северный и южный маршруты были сочтены подходящими для прохождения армии, хотя они увеличивали время и расстояние марша. Существовал также центральный маршрут через овраг, который, хотя и был значительно короче, был также чрезвычайно узким. По словам разведчиков, он был настолько узким, что солдатам пришлось бы маршировать гуськом. И если хананеи поймают египтян, идущих через ущелье, возникнет реальная опасность того, что вся армия может быть уничтожена.
Мегиддо. \ Фото: theisraelbible.com.
Встретившись со своими генералами, чтобы обсудить их варианты, египетский фараон принял решение, которое позволило выиграть битву при Мегиддо. Поскольку его генералы советовали выбирать более безопасные маршруты, он предположил, что хананеи также сочтут центральный маршрут непригодным для армии. Убеждённый в собственной правоте, Тутмос решил рискнуть своей армией, пройдя по центральному маршруту. Царь Кадеша действительно пришёл именно к такому выводу и разделил свои силы, чтобы прикрыть северный и южный маршруты. Для сравнения, центральный маршрут охраняли не более чем с десяток часовых.
Стратегический план
Слева направо: Базальтовая статуя Тутмоса III в Луксорском музее. \ Гранитная статуя фараона Тутмоса III.
Чтобы максимизировать свои шансы на успех, фараон Тутмос III открыл битву при Мегиддо, проведя отобранные силы по узкому центральному маршруту. Египтяне застали ханаанских часовых врасплох и быстро разгромили их. Теперь, когда маршрут был безопасен, остальная часть египетской армии последовала за ним и направилась в долину Изреель, где разбила лагерь. Путь в Мегиддо теперь был открыт, а ханаанские войска находились далеко на северо-западе и юго-востоке. Застигнутый врасплох, царь Кадеша бросил свои войска обратно в Мегиддо, где они начали занимать позиции на возвышенности рядом с крепостью. Ночью Тутмос III оставил небольшую охрану в египетском лагере и повёл свою армию вплотную к позициям хананеев.
Битва при Мегиддо. \ Фото: pinterest.com.
Египетский фараон расположил свою армию вогнутым строем, состоящим из трёх дивизий. Это позволило египтянам угрожать обоим флангам ханаанской армии. На этом этапе битвы как у египтян, так и у хананеев, по оценкам, было около тысячи колесниц и десять тысяч пехотинцев. Фараон командовал центральной дивизией собственной армии, которая начала немедленную и яростную атаку на хананеев как раз в тот момент, когда египетская левая дивизия охватила хананейский фланг. Это было слишком для хананеев, которые были быстро разбиты после короткого, но острого сражения. В ходе боевых действий около четырёх тысяч египтян были убиты и ещё тысяча ранены, в то время как потери хананеев составили восемь тысяч убитых и почти четыре тысячи раненых. Те, кто был ближе всего к городу Мегиддо, ворвались внутрь и закрыли ворота, заперев остальную ханаанскую армию снаружи. Египтяне выиграли битву при Мегиддо, но их победа была не такой решающей, как могла бы быть.
Победа и наследие
Слева направо: Верхняя часть статуи Тутмоса III. \ Летописи Тутмоса III в Карнаке, изображающие его стоящим перед подношениями, сделанными ему после его зарубежных походов.
Когда ханаанские войска полностью отступили, египетские солдаты быстро начали грабить ханаанский лагерь. Это позволило многим хананеям бежать в город. Многих, в том числе царя Кадеша, подняли в город на верёвках, спущенных со стен. Египтяне были вынуждены осадить Мегиддо в течение семи месяцев, царю Кадеша удалось бежать. Когда Мегиддо наконец капитулировал, его царь и граждане были спасены, но им пришлось отдать дань фараону Тутмосу III. На стенах храма в Карнаке записана добыча, захваченная в столь легендарной битве.
Гегемония Египта (жёлтый цвет на карте) на Ближнем Востоке в конце правления Тутмоса III. \ Фото: blogspot.com.
Победа Египта в битве при Мегиддо привела к тому, что весь северный Ханаан перешёл под контроль Тутмоса III, и ханаанские и сирийские князья были обязаны посылать дань Египту. Они также были вынуждены отправить своих сыновей в качестве заложников, которых воспитали так, чтобы они питали проегипетские симпатии. Другие великие державы Древнего Ближнего Востока, такие как хетты, касситы и ассирийцы, послали Тутмосу III поздравительные подарки в связи с его великой победой в битве при Мегиддо. Однако, поскольку царь Кадеша сбежал, Тутмосу III всё ещё приходилось много лет сражаться с ним и митаннийцами. Несмотря на то, что египтянам удалось завоевать обширные территории Сирии и опустошить земли как Митанни, так и Кадеша, они так и не смогли полностью уничтожить ни то, ни другое.
Изображение из гробницы Рехмира, чати Тутмоса III: Иноземцы, приносящие дары, дань и рабов в Египет. \ Фото: wikipedia.org.
Благодаря победе фараона Тутмоса III в битве при Мегиддо Египетская империя смогла достичь наибольшего размаха. Это принесло в Египет несметные богатства как за счёт добычи, так и за счёт торговли, что помогло обеспечить, чтобы египетское Новое царство было одним из самых процветающих периодов в истории Египта.
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