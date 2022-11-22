За что фараон фараон Тутмос III ненавидел Хатшепсут и как победил древнюю Палестину

Тутмос III и Хатшепсут

Слева направо: Голова египетской статуи Хатшепсут. \ Голова Тутмоса III.

Изображение из храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри: Тутмос III преподносит дары Хору / Сокару. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Древний Ближний Восток

Слева направо: Статуя Тутмоса III, Египетский музей, Турин. \ Статуя Тутмоса III, Музей истории искусств, Вена.

Тутмос III поражает своих врагов, рельеф на седьмом пилоне в Карнаке. \ Фото: pinterest.fr.

Хананеи

Древнее царство Митанни. \ Фото: wordpress.com.

Храм Тутмоса III в Карнаке. \ Фото: de.dreamstime.com.

Загадочная долина Армагеддона. \ Фото: lesoleil.com.

Мегиддо. \ Фото: theisraelbible.com.

Стратегический план

Слева направо: Базальтовая статуя Тутмоса III в Луксорском музее. \ Гранитная статуя фараона Тутмоса III.

Битва при Мегиддо. \ Фото: pinterest.com.

Победа и наследие

Слева направо: Верхняя часть статуи Тутмоса III. \ Летописи Тутмоса III в Карнаке, изображающие его стоящим перед подношениями, сделанными ему после его зарубежных походов.

Гегемония Египта (жёлтый цвет на карте) на Ближнем Востоке в конце правления Тутмоса III. \ Фото: blogspot.com.

Изображение из гробницы Рехмира, чати Тутмоса III: Иноземцы, приносящие дары, дань и рабов в Египет. \ Фото: wikipedia.org.