10 советов, которые позволят оцифровать аудиокассету в домашних условиях

1. Правильная подготовка к оцифровке - залог качественного результата

Для правильной оцифровки необходима нужная аппаратура. /Фото: exler.ru

2. Не стоит экономить на качестве оборудования

Кабели и проигрыватели для оцифровке должны быть качественными. /Фото: zoom.cnews.ru

3. О нюансах применения цифрового диктофона

Использование диктофона имеет ряд важных моментов. /Фото: tehznatok.com

4. Важно не пренебрегать проверкой кассеты

Необходимо подготовить и саму кассету. /Фото: pravda.ru

5. Для домашней оцифровки подойдут и бесплатные программы

Разнообразие программ позволяет свободу выбора. /Фото: stevehoffman.tv

6. Не забываем и о платных ресурсах

Интерфейс платной программы GarageBand./Фото: giga.de

7. Полезные кнопки в Audacity

В самом удобном редакторе есть парочка нужных кнопок. /Фото: smallbiztrends.com

8. О режиме понижения шума

Шумоподавление при записи - архиважно. /Фото: lumpics.ru

9. Копия записи - лучшее поле для экспериментов

Лучше иметь под рукой несколько копий. /Фото: shopify.com

10. Не спешите выбрасывать старую кассету

Оригинал может еще пригодиться. /Фото: zoom.cnews.ru