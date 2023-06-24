10 советов, которые позволят оцифровать аудиокассету в домашних условиях

Сегодняшние возможности всемирной сети позволяют найти практически любой музыкальный трек или концерт любимого исполнителя. Однако, пожалуй, у каждого из нас в закромах есть старые кассеты, записи на которых особенно дороги. Поэтому время от времени находятся те, кто предпринимает попытки сохранить такие треки с помощью оцифровки аудиокассет. Однако, принимаясь за подобную процедуру, необходимо учитывать все нюансы, чтобы сделать качественную перезапись. Вашему вниманию 10 советов и лайфхаков, которые помогут правильно оцифровать аудиокассету в домашних условиях.
1. Правильная подготовка к оцифровке - залог качественного результата
Для правильной оцифровки необходима нужная аппаратура. /Фото: exler.ru
Для того, чтобы перевести аудиозапись в цифровой формат, необходимо запастись не только нужными программами в ПК, но и некоторым другим оборудованием. В первую очередь, следует достать с антресолей или взять напрокат технику, которая сможет проиграть аудиокассету. Для этой цели подойдут старый-добрый магнитофон, современный музыкальный центр или даже кассетный плеер.
Еще необходимо приобрести кабель, который соединит аудиопроигрыватель с компьютером - он должен иметь с обеих сторон разъем типа «тюльпан». Подключить к ПК его можно через третье гнездо на звуковой карте, рядом с «наушниками» и «микрофоном». Плеер же соединяется через гнездо для гарнитуры проводом 3.5 мм на 3.5 мм, а магнитофон – с помощью переходника 5 DIN/TRS.
2. Не стоит экономить на качестве оборудования
Кабели и проигрыватели для оцифровке должны быть качественными. /Фото: zoom.cnews.ru
В независимости от того, какое оборудование для проигрывания аудиокассеты вы выбрали, оно должно быть хорошего качества - именно это значительно влияет на конечный результат оцифровки.
Совет от Novate.ru: если есть такая возможность, лучше прибегнуть к помощи более современного музыкального центра.
Это же касается и выбора кабеля. У дешевого переходника есть один недостаток - из-за практически полного отсутствия экранирования он во время использования может повышать количество шумов. Поэтому, чтобы не приходилось после заниматься дополнительной очисткой записи, стоит выбирать более качественный кабель.
3. О нюансах применения цифрового диктофона
Использование диктофона имеет ряд важных моментов. /Фото: tehznatok.com
Один из вариантов оцифровки аудиокассеты в домашних условиях является использование цифрового диктофона. Причем на первых порах этот способ может показаться гораздо проще и удобнее. Ведь, действительно, применение этого гаджета не требует лишних кабелей и программ: дело в том, что цифровой диктофон способен записать звук, который воспроизводится проигрывателем и сразу же переводить его в формат WAV или MP3.
Однако использование диктофона имеет ряд нюансов, которые заставляют задуматься: а стоит ли выбирать такой способ оцифровки. Дело в том, что гаджет, кроме самой записи, воспримет также все шумы и дополнительные вибрации от динамика проигрывателя, которые позже необходимо будет зачищать вручную. Кроме того, для записи с помощью диктофона требуются качественные и, соответственно, дорогие колонки, что не является необходимым при оцифровке с ПК.
4. Важно не пренебрегать проверкой кассеты
Необходимо подготовить и саму кассету. /Фото: pravda.ru
Приготовить стоит и саму аудиокассету. Необходимо очистить ее от пыли и грязи, а также проверить пленку на предмет разрывов и устранить их при наличии последних.
Кроме того, специалисты советуют прокрутить запись на аудиокассете от начала до конца один-два раза. Так обеспечивается более прямая намотка пленки и снижение вероятности ее разрыва.
5. Для домашней оцифровки подойдут и бесплатные программы
Разнообразие программ позволяет свободу выбора. /Фото: stevehoffman.tv
Сегодняшние ресурсы Интернета позволяют остановить свой выбор на программе, наиболее подходящей для той или иной цели. Кроме того, есть возможность получить нужную утилиту совершенно бесплатно, не опасаясь за эффективность ее работы.
Наиболее популярными программами для оцифровки в домашних условиях являются Audacity или Audiograbber. Первая способна обработать записи не только на аудиокассетах, но также грампластинках и даже потоковые звуки, например, радиотрансляций в Интернете. А вот вторая программа имеет функцию конвертации в самые разные форматы - MP3, WAV и WMA, а также будет присваивать правильные названия записанным файлам, используя встроенную базу данных. Можно также опробовать и другие редакторы: Sony Sound Forge, Sonarca Sound Recorder Free, «АудиоМастер» и Adobe Audition.
6. Не забываем и о платных ресурсах
Интерфейс платной программы GarageBand./Фото: giga.de
Зачастую мы обращаемся к услугам бесплатных программ, и, как было описано выше, в вопросе оцифровки аудиокассет в домашних условиях этот вариант действительно применим. Если же вы хотите получить запись на более высоком или даже профессиональном уровне, стоит попробовать скачать платную утилиту. Наиболее популярными являются программы GarageBand и Magix Audio Master Suite. Однако важно помнить, что стоят они не так уж и дёшево - в среднем, от ста долларов.
7. Полезные кнопки в Audacity
В самом удобном редакторе есть парочка нужных кнопок. /Фото: smallbiztrends.com
И всё-таки, самой распространённой программой для оцифровки считается Audacity. Кроме того, она довольно проста в обращении, поэтому новички в этом процессе могут смело начинать с неё. Вот только не во всех инструкциях к нем указан ряд весьма полезных кнопок, которые необходимо включить, чтобы процесс оцифровки прошла как по маслу.
Речь идёт о нескольких инструментах, которые встроены в программу: Click Removal (избавление от щелчков и треска), Click removal using the Spectrogram view (удаление трудно определяемых небольших помех), Draw Tool (ручное выравнивание волноформы и ослабление помех), Frequency Smoothing (частотное сглаживание).
8. О режиме понижения шума
Шумоподавление при записи - архиважно. /Фото: lumpics.ru
Специалисты рекомендуют включать режим понижения шума с самого начала записи с аудиокасессты. Ведь в этом случае не придётся дополнительно заниматься очисткой конечного трека от ненужных щелчков и треска.
Совет от Novаte.ru: если вы во время редактирования записи применяете дополнительное занижение звука отдельных отрезков на треке (а это не одно и тоже с шумоподавлением, из-за чего и возникают проблемы), обращаться с таким инструментом следует осторожно.
9. Копия записи - лучшее поле для экспериментов
Лучше иметь под рукой несколько копий. /Фото: shopify.com
Этот совет подойдёт, главным образом, новичкам. Если вы не уверены, что ваш первый опыт оцифровки аудиозаписи пройдёт удачно, или же у вас есть желание поэкспериментировать - работайте с копиями записи, а не с оригиналом. Так можно не только не бояться испортить единственный экземпляр трека, но и сделать сразу несколько вариантов переноса в цифровой форма с разной редактурой, а затем выбрать наиболее понравившийся.
10. Не спешите выбрасывать старую кассету
Оригинал может еще пригодиться. /Фото: zoom.cnews.ru
Даже если оцифровка прошла успешно, не торопитесь выбрасывать устаревший формат оригинальной записи. И не только ностальгии ради. Для такого решения есть несколько весьма практичных причин.
Во-первых, запись на компьютере может оказаться не настолько долговечной и удалиться, или ее могут удалить случайно. Во-вторых, при условиях постоянной модернизации программного обеспечения можно в будущем сделать более качественную оцифровку, а для этого вновь потребуется первоисточник. И в-третьих, если речь идёт о записи концерта, подтвердить наличие авторских прав на копию поможет оригинал в виде кассеты.
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