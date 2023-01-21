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«Трущобы» Еревана

Трущобы есть не только в Рио, или Мумбаи.

Это один из интереснейших районов Еревана. Здесь ещё сохранилась атмосфера старых улиц, которых в столице Армении осталось уже не так много. В Конде удалось побывать в гостях у небогатого гражданина, и, наоборот, у человека, которого по меркам этого района можно назвать богачом. Глядя на некоторые улицы и дворы Конда, сразу и не скажешь, что в них живут.

Хозяин небольшого домишки, затерявшегося среди узких улочек Конда, налил масла прямо на старую металлическую печку и бросил на неё же порезанную картошку. На столе в это время появились овощи и куриные сердечки.

«Приготовь гостям кофе», — обратился он к жене. Потом повернулся к нам: «Да не бойтесь, что с ножом туда-сюда хожу, это я порезать еду хочу».

«Трущобы» Еревана

На карте Еревана Конд — это небольшой остров лабиринтов улиц с низкими домами посреди проспектов и многоэтажек. Чтобы очутиться в районе, надо подняться по одной из таких лестниц. По ним создается ощущение, что поднимаешься на огромный корабль, а вспоминая, что совсем рядом Арарат, то на ум конечно же приходит Ноев Ковчег.

«Трущобы» Еревана

Увы, местных жителей нам встретилось не так много, поэтому скажу сразу, людей в посте мало. Конечно, часть «изюминки» статьи от этого теряется, но с другой стороны, остаться почти один на один с необычным районом, появившимся ещё в 17-м веке — тоже интересно.

«Трущобы» Еревана

«Трущобы» Еревана

Поход по многим улицам часто и неожиданно может закончиться в чьём-нибудь дворе.

«Трущобы» Еревана

Дворы общие для нескольких семей. Часто семьи друг друга знают, дружат, а когда тепло, то проводят здесь вместе время в беседах, делах и общении.

«Трущобы» Еревана

Вокруг Конда строится и разрастается Ереван. Поглотит ли современный город один из некогда богатых своих районов — не знаю. Насчёт желания жить здесь тоже слышал разное. Одни говорили, что мечтают уехать отсюда, поскольку условий нет, а другие вспоминали случаи, когда некоторые попытки что-то здесь снести и переселить людей заканчивались тем, что местные доставали спрятанные у себя автоматы и, мягко говоря, были не очень довольны решениями о судьбе своего района.

«Трущобы» Еревана

Да, я не сказал, что до центра Еревана отсюда всего 10-15 минут ходьбы пешком.

«Трущобы» Еревана

«Трущобы» Еревана

Такие разные соседи.

«Трущобы» Еревана

В этом доме живут люди.

«Трущобы» Еревана

И в этом. Может даже уже несколько поколений одного рода.

«Трущобы» Еревана

В глубине района узких улиц становится всё больше и больше.

«Трущобы» Еревана

«Трущобы» Еревана

«Трущобы» Еревана

И снова мы у чьих-то дверей.

«Трущобы» Еревана

«А что вы снимаете?», — слышу за спиной. В голосе было именно любопытство и интерес. Злобы, как это иногда бывает при таких вопросах, совершенно не чувствовалось. Мы разговорились с женщиной. Потом вышел её муж, хозяин бедного дома. Они пригласили нас на кофе.

Мы посидели за столом, пообщались, а потом пошли дальше знакомиться с Кондом.

«Мой дом всегда открыт для вас», — сказал нам хозяин на прощание.

«Трущобы» Еревана

Когда говорят «трущобы», часто представляется мусор, грязь и антисанитария. Улицы Конда же в основном чистые — ни грязи, ни бытовых отходов. За несколько часов свалки встретились всего пару раз. Так что не знаю, насколько правильно называть Конд трущобами. Может, тут больше как раз подходит название «старый город».

«Трущобы» Еревана

В некоторых дворах можно увидеть машины, которые явно здесь не ожидаешь встретить.

«Трущобы» Еревана

Много и советского автопрома.

«Трущобы» Еревана

«Трущобы» Еревана

Нас снова пригласили в гости на кофе. На этот раз мы попали в богатый дом. Его когда-то купил дедушка нынешнего хозяина. Сам хозяин работает в итальянской строительной фирме и даже ездит в командировки в Африку.

«Трущобы» Еревана

Главная улица Конда — Конд-стрит. Поиск нужного номера дома может прекратиться в настоящее приключение. Про почтальонов или курьеров молчу)

«Трущобы» Еревана

Так и живут здесь люди. И ведь всё держится!)

«Трущобы» Еревана

«Трущобы» Еревана

Серьёзно не заблудились ни разу, но на некоторых улицах всё же оказывались по несколько раз)

«Трущобы» Еревана

«Трущобы» Еревана

Таков он, Конд. Если я когда-нибудь снова окажусь в Ереване, я сюда обязательно вернусь.

«Трущобы» Еревана

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