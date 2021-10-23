Фильмы «+18», которые действительно «зацепили» аудиторию

Кадр из фильма режиссера Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже», 1972 год.

Кентерберийские рассказы

Кадр из фильма «Кентерберийские рассказы», 1972 год.

Империя чувств

Кадр из фильма «Империя чувств», 1976 год.

Последнее танго в Париже

Кадр из фильма «Последнее танго в Париже», 1972 год.

Песнь любви

Кадр из фильма «Песнь любви», 1950 год.

Повар, вор, его жена и ее любовник

Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и ее любовник», 1989 год.

Интимный дневник

Кадр из фильма «Интимный дневник», 1996 год.

Чтец

Кадр из фильма «Чтец», 2008 год.

Венера в мехах

Кадр из фильма «Венера в мехах», 1995 год.

Герцог Бургундии

Кадр из фильма «Герцог Бургундии», 2015 год.

Любовник

Кадр из фильма «Любовник», 1992 год.

Жар тела

Кадр из фильма «Жар тела», 1981 год.

Q: Загадка женщины

Кадр из фильма «Q: Загадка женщины», 2011 год.

Трахни меня

Кадр из фильма «Трахни меня», 2000 год.