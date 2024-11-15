В чём разница между пищевым и техническим спиртом

Каждый слышал о том, что, помимо пищевого спирта, существует еще и так называемый технический. И все же у многих граждан возникает закономерный вопрос: а так ли отличаются эти горячительные жидкости?







Можно ли безопасно употреблять в пищу концентрированные спирты или хотя бы разводить их для получения кустарной алкогольной продукции?

Может показаться, что ответ на все эти вопросы очевиден, но в действительности со спиртами не все так просто, как кажется на первый взгляд.Со спиртами все сложно.Спирты – это большая категория органических соединений с содержанием одной или нескольких гидроксильных групп, непосредственно связанных с насыщенными атомами углерода. В химии спирты рассматриваются как производные от воды, в которой один из атомов водорода был замещен органической функциональной группой. Таким образом спирты являются очень широким, чрезвычайно разнообразным и крайне распространенным в природе классом соединений. На практике спирты не только выполняют важные функции в живых организмах, но и являются одним из важнейших соединений в области органического синтеза – раздела химии, специализирующегося на изучении и получении разнообразных веществ и материалов. Это делает спирты исключительно важным целевым и промежуточным материалом в хозяйстве.Молекула этанола.В обиходе спирты принято делить на пищевые и технические. Иногда в некоторых отраслях появляются дополнительные категории, позволяющие более точно характеризовать ту или иную группу спиртов. Например, отдельно выделяют медицинские спирты, водочные спирты и т.д. Однако, с точки зрения химии все эти категории весьма условны, так как в большинстве случаев не способны отразить всю полноту и сложность картины в отношении конкретного вещества. Так что же это за спирты такие? Под медицинским и пищевым спиртом чаще всего подразумевается этанол (С2Н6О). Тем не менее сам этанол используется далеко не только в алкогольной/пищевой промышленности или фармакологии. Применяют его парфюмерии и химической промышленности, в том числе для производства антифризов и красителей. Другими словами, «техническим» спиртом «пищевой» этанол также может быть.Все спирты — опасны и ядовиты.А вообще с так называемым техническим спиртом ситуация еще интересней, так как в отличие от «пищевого» или «медицинского» — это по-настоящему большая группа разнообразных спиртов. Например, к техническим традиционно причисляют относительно токсичный изопропанол (С3Н8О) и откровенно ядовитый метанол (СН4О). Однако, еще раз следует подчеркнуть, что разделение на «технические» и «пищевые»/«медицинские» спирты весьма условно. Так, уже упомянутый изопропанол одновременно используется для производства лекарств и косметики, но в то же время из него же получают сельскохозяйственные яды и ацетон… Означает ли все это, что все спирты по сути своей одно и тоже? Ни в коем случае! Так как даже какой-нибудь «условно безопасный» этанол этанолу — рознь.Никакой спирт пить нельзя!Даже внутри одного вида спирты могут сильно отличаться друг от друга: степенью очистки, качеством и типом используемого сырья, способом получения и т.д. Все это оказывает серьезное влияние на содержание в том или ином спирте ОПАСНЫХ для человека примесей: этиленгликоля, фурфурола, эфирных масел, альдегидов и многих других. При этом вне зависимости от степени очистки любой концентрированный спирт, даже слабо ядовитый этанол в концентрированном виде – ОПАСЕН для человека. Употребление такого продукта гарантированно спровоцирует химический ожог слизистой оболочки и отравление организма. Последнее может закончиться тяжелыми последствиями для здоровья, вплоть до летального исхода. Иначе говоря, пищевой спирт несмотря на название может быть отнюдь не так безопасен, как некоторые думают.Лучше не надо.И все же многим гражданам должно быть интересно, существуют ли какие-то способы, позволяющие отличить технический спирт от пищевого? Действенный способ есть ровным счетом один – лаборатория. Все остальное «народное творчество» с медной проволокой, поджиганием, исследованием запаха и тому подобными хитростями не способно дать объективной информации о жидкости. Например, существует популярная легенда: якобы «качественный» пищевой спирт горит только синим пламенем, в то время как спирт с нехорошими «сивушными» примесями обязательно будет гореть зеленым. Это не так. Какой-нибудь технический этанол, использующийся для обслуживания электроники, содержит большое количество потенциально опасных примесей, но при этом в большинстве случаев все равно горит синим пламенем. Вывод предельно прост: граждане, не пейте и не разводите спирт, покупайте готовый алкоголь в проверенных местах. А еще лучше ведите здоровый образ жизни.