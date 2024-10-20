Как Мила Йовович, Камерон Диас и другие модели сумели стать успешными актрисами

В киноиндустрию приходят люди самых разных профессий. И модели не исключение, ведь имея красоту и умение держаться на публике, можно с легкостью покорить Голливуд. И мы знаем немало ярких примеров того, что с подиума можно смело отправляться на красную дорожку и добиваться больших успехов.
Камерон Диас
Уже мало кто помнит, что обворожительная блондинка с настоящей голливудской улыбкой Камерон Диас была когда-то моделью.Klein. Востребованной моделью девушка стала уже в 21 год, и как раз тогда ее агентство порекомендовало ее на пробы в фильм «Маска». А дальше все как в сказке: утверждение на роль джазовой певицы Тины Карлайл и головокружительная карьера одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.
Кара Делевинь
Эта британская девушка с широкими бровями – яркий пример того, что талантливый человек талантлив во всем. Сейчас, когда звучит имя Кара Делевинь, в первую очередь приходит на ум ее актерская карьера, но начинала она свой путь на звездный олимп, как модель.
Карьера модели у Кары началась в 10 лет и сразу с сотрудничества с журналом Vogue. Слава в модельном бизнесе пришла к ней быстро. Девушка работала с такими всемирноизвестными брендами как Chanel, Burberry, Yves Saint Laurent, H&M, Zara, Том Форд, и это лишь малая часть компаний, с которыми у Кары были контракты. Как только ей стукнуло 18 лет, она стала активно сниматься в откровенных фотосессиях. О модели заговорили во всем мире, у нее начали появляться поклонники.
Но модного олимпа амбициозной британке показалось мало и она решила, что станет успешной актрисой. И это у нее получилось. Актерскую карьеру она начала в 2012 году с небольшой роли в картине «Анна Каренина» с Кирой Найтли. Это был прорыв для Делевинь, потому что последовали другие роли, которые дали ей возможность ярче продемонстрировать свой актерский талант. Британка уже имеет неплохую фильмографию из 13 кинофильмов, среди которых «Отряд самоубийц», «Лихорадка тюльпанов», «Валериан и город тысячи планет», а также сериал «Карнивал Роу».
Галь Гадот
Еще одна красотка, чья актерская карьера стала более успешной, чем модельная – это всемилюбимая «чудо-женщина», Галь Гадот. До того, как воплотить на экране одну из ключевых героинь киновселенной DC девушка активно снималась для глянцевых изданий, при чем образы ее были далеко не самые скромные.
Жизнь Гадот сильно изменилась, когда она решила попробовать себя в качестве актрисы. С 2007 года девушка снимается достаточно активно, в ее фильмографии «Форсаж-4» , «Преступник», «Рыцарь дня» и, конечно же «Чудо-женщина» и «Лига справедливости».
Эмили Ратаковски
Популярная американская модель польско-еврейского происхождения Эмили Ратаковски всегда привлекала к себе повышенное внимание. В первую очередь, девушка, безусловно, обладает яркой внешностью и завидной регулярностью входит в рейтинги самых желанных и красивых женщин в мире. Она часто снимается не только в модных фотосессиях для брендов, но и в довольно откровенных часто провокационных проектах. При этом она Ратаковски ярая феминистка и часто высказывается за право женщины на свободу и возможность демонстрировать свое тело. Модель показывает на своем примере, что женщине в XXI веке пора перестать комплексовать.
Когда на модном поприще Ратаковски стала фигурой узнаваемой, то решила построить еще и карьеру в Голливуде. Мир узнал о Эмили как об актрисе в 2014 году. Девушка сыграла роль студентки-любовницы главного героя в картине Дэвида Финчера «Исчезнувшая» с Беном Аффлеком и Розамунд Пайк в главных ролях. После этого она продолжила заниматься актерством, снимаясь в популярных фильмах, хоть и на вторых ролях, например, в картине «Красотка на всю голову» в 2018 году. А прошел еще год, и у Ратаковски в фильмографии появилась главная роль в фильме «Искусство обмана».
Мила Йовович
Сегодня уже мало кто вспомнит, что у американской актрисы украинского происхождения Милы Йовович имеется модельное прошлое. Да, задолго до актерской карьеры Мила ходила по подиуму и снималась для журналов. Ее удалось то, что у других моделей не получается: с 13 лет она научилась совмещать и fashion-проекты, и работу в Голливуде.
Но карьера в кино понравилась Миле больше и она со временем оставила моделинг. Девушка оказалась очень талантливой актрисой, на ее счету "Возвращение в голубую лагуну", "Пятый элемент", "Посланница: История Жанны д'Арк", "Мушкетеры", "Обитель зла" – и это лишь малая часть ее обширной фильмографии.
Ольга Куриленко
Еще одна актриса украинского происхождения стала известной в Голливуде, имея при этой модельную карьеру. Это Ольга Куриленко. Будучи в 16-летнем возрасте юная красавица отправилась в столицу моды. Талантливая Куриленко всего за полгода выучила французский язык, и началось ее сотрудничество с модельным агентством в Париже. Девушку по праву называли одной из наиболее перспективных моделей, она снималась для Vogue, Elle, Marie Claire, а также сотрудничала с Clarins and Helena и Bebe clothing.
Первые шаги на актёрском поприще Ольга сделала в 2005 году. Ее дебютом стала картина "Безымянный палец". После этого девушка продолжала активно сниматься, пополняя свою фильмографию такими лентами как "Париж, я люблю тебя", "Хитмэн", "Змея". Но это ничто по сравнению с ролью, которая сделала ее всемирноизвестной в один миг. Ольге Куриленко повезло стать девушкой Джеймса Бонда в картине «Квант милосердия», ее партнером на съёмочной площадке стал Дэниел Крейг. Эта роль сделала Куриленко настоящей звездой.
Саша Лусс
Саша Лусс – известная российская актриса и модель с детства занималась балетом. В моделинг она пришла по приглашению, которое получила в одной из студий. Будучи всего-навсего 13-летней девочкой она подвисала контракт с агентством Avant. Это сотрудничество было судьбоносным, потому что девушку заметил сам гуру Карл Лагерфельд. Легендарный модельер разглядел в Саше талант, она попала в шоу Chanel. Уже в 2015 году Саша Лусс входила в рейтинг самых востребованных моделей, активно снималась для глянца, в том числе и для журналов Vogue и Elle. На ее счету сотни модных показов.
