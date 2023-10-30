Крошечный мультитул размером с ноготь, который выполняет не меньше 10 функций

Самый маленький универсальный инструмент.
Есть много интересных универсальных инструментов. Одни из них делают упор на функциональность, другие на надежность, третьи выбирают в качестве главной особенности компактность. Конкретно этот крошечный мультитул, так и вовсе взял корону самого маленького в мире.
Универсальный инструмент на всякий случай.
Какой универсальный инструмент самый маленький на планете? Правильный ответ – Claw. Это крошечный мультитул размером буквально с ноготь, который может быть использован в качестве брелока на ключах. Несмотря на свой скромный внешний вид и размер, этот хитрый инструмент способен выполнить не менее 10 задач. Таким образом, Claw является живым свидетельством того, что все гениально – просто. При этом инструмент практически не занимает свободного места, которого и так не хватает.
Невероятно полезная штучка.
Итак, главная функция Claw – это открывалка. Именно поэтому инструмент выглядит, как коготь (да и называется так). С главной задачей устройство справляется на отлично. Легким движением руки с Claw можно открыть любую бутылку. Поддевать колечко настолько легко и приятно, что может показаться, что открывание бутылок следует сделать своим хобби! Однако, как уже было отмечено выше, на этом функционал мультитула не заканчивается.
Выручит в любой ситуации.
При всей своей откровенно примитивной конструкции Claw легко заменяет плоскую отвертку в экстренной ситуации. Его можно использовать в качестве кресала для огнива и резака (например, для вскрытия запечатанных коробок). Инструмент можно даже использовать для срезания скретч-слоя на лотерейных билетах. На самом деле функционал Claw ограничивается по большей части фантазией хозяина.
Такой маленький и такой полезный в быту.
Инструмент доступен в двух цветах: золотом и стальном. Есть специальная версия мультитула, сделанная из титана. Вместе с инструментом в комплекте идет небольшое кольцо, которое позволит сразу подцепить его к связке ключей. Немаловажно и то, что стоит инструмент всего 20 долларов.
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