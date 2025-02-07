Мать с дочерью самостоятельно построили дом, чтобы навсегда забыть об аренде

Современный рынок недвижимости не оставляет выбора для большинства жителей нашей планеты. Чтобы избежать вечной задолженности перед банками, и не зависеть от постоянного роста арендной платы, многие пересмотрели свои жизненные приоритеты и значительно уменьшили как свои траты на покупку ненужных вещей, так и жилплощадь.

Среди таких энтузиастов оказалась и Шалин Келл из Сан-Франциско, которой пришлось оставить мегаполис с его дороговизной, чтобы вместе с дочерью-подростком начать строительство собственного крошечного дома. А что из этого получилось – далее в нашем материале.Мать с дочерью решились на строительство небольшого дома, чтобы навсегда забыть о дорогостоящей аренде (Сакраменто, США).Чтобы обрести собственную крышу над головой, многие идут на различные ухищрения и уменьшение жилплощади, является одним из самых приоритетных направлений в решении жилищного вопроса. Дорогостоящая аренда и заоблачные цены на недвижимость не оставляют другого выхода, как начать копить на строительство или покупку миниатюрного домика, который бы стал той самой спасительной соломинкой, позволяющей и удержаться на плаву, и начать новую жизнь свободную от долгов. Именно к такому решению пришла и жительница Сан-Франциско, которая никак не могла свести концы с концами, живя с дочерью на съемных квартирах.Большую часть работы Шали выполняла самостоятельно.Домик строили на участке отца в Сакраменто.По сведениям авторов Novate.ru, Шали – графический дизайнер по образованию, несколько лет вынашивала план строительства, вдохновляясь множеством примеров из телепередач и на страницах Сети. Когда в очередной раз поднялась арендная плата, отчаявшаяся мать решила, что пора кардинально менять свою жизнь. К счастью, у ее отца имеется довольно обширный участок в Сакраменто, что позволило начать свой проект, не задумываясь о покупке или снова аренде земли. Плюс ко всему он владеет небольшой строительной фирмой, что стало большим подспорьем, ведь отец мог помочь с проектированием, советами, выполнять особые сложные работы, а также предоставить инструмент и научить им работать.Дворик также оборудовали самостоятельно (Сакраменто, США).Для строительства и отделки использовали вторсырье, восстановленную древесину и обрезки.Несмотря на более чем благоприятные обстоятельства и помощь, Шали вместе с дочерью Кэти, которой только исполнилось 13 лет, старались самостоятельно осваивать азы строительства, что и затянуло процесс. На строительство, обустройство жилого пространства, а также облагораживание собственного дворика вместе с установкой забора ушло почти 2 года. Но энтузиастки ни о чем не жалеют, ведь они получили колоссальный опыт и удовлетворение от проделанной работы. Но самое главное, теперь у них есть собственный дом и могут они жить без долгов и вечного страха, что в любой момент окажутся на улице, если цена за арендованное жилище окажется не по карману.На строительство ушло около 2 лет и 35 тысяч долларов (Сакраменто, США).Мама с дочкой гордятся своим домом (Сакраменто, США).Еще одним достижением Шали считает то, что они смогли вложиться в более чем скромный бюджет – 35 тысяч долларов, что по меркам американцев, сущие копейки. А все потому, что при строительстве и отделке фасада, а также внутреннего пространства старались использовать восстановленную древесину, вторсырье и обрезки из мастерской отца. При этом женщина не стеснялась приобретать подержанную технику и мебельные модули.Открытая планировка помогла сделать домик более просторным.Выставочный шкаф, где хранится коллекция Шалин.Скрытые места хранения можно увидеть повсюду.Примечательно: Большая часть сэкономленных денег уходила все равно на строительство, но так Шали могла позволить приобрести более надежные крепления и выдвижные системы, которыми она оснастила множество систем хранения. Их можно увидеть не только в привычных местах, но и заметить люки как в потолке, так и в напольном покрытии. Это все скрытые пространства, где хранится сезонная одежда и обувь, постельные принадлежности, инструменты, множество органайзеров со всевозможными мелочами, используемыми в рукоделии и творчестве. Плюс ко всему, Шали постаралась сделать все, чтобы их миниатюрное жилище стало похожим на настоящий дом со своей историей, выставленной в шкафу под стеклом и на открытых полках. Хотя эти «экспонаты» она приобретала на блошиных рынках, тем не менее раритетные безделицы придают дому более жилой вид.Под уютную гостиную выделили больше всего места.Если говорить о планировке, то на узкой длинной трейлерной раме ничего другого и не могло получиться, как узкий домик с линейным распределением жилых зон. Хотя за счет высоты удалось разделить его на два уровня, что позволило обустроить две отдельные спальни и разгрузить основной уровень. Учитывая, что Шали мечтала иметь просторную гостиную, она не задумываясь пожертвовала лишними метрами кухни, чтобы освободить пространство еще и под домашний офис. Это было правильное решение, ведь она работает на удаленке, а дочь учится в школе и им нужны удобные рабочие места.Прямо у входа находится кухня.На кухне есть все необходимое для кулинарных экспериментов.Несмотря на скромные размеры, кухня вполне благоустроена, здесь есть все, чтобы готовить и даже устраивать кулинарные эксперименты, если будет на это время или придет вдохновение. Стоит отметить, что предприимчивая домовладелица умудрилась на кухню втиснуть еще и посудомоечную машину.Благоустроенная ванная комната.Большое внимание уделили и оформлению ванной комнаты, где можно увидеть настоящую роскошь, как для такого типа жилищ – полноразмерную ванну. Это излюбленное место мамы и дочки, где они по очереди устраивают расслабляющие водные процедуры. Помимо ванны здесь установили тумбу с раковиной, стиральную машину с функцией сушки, шкаф для хранения моющих средств и банных принадлежностей, а также смывной унитаз, что значительно облегчает жизнь.Эти ступени приведут в спальню Шали.Спальня Кэти находится в другом конце дома.В заключение стоит заглянуть на второй уровень, где обустроены максимально изолированные спальные комнаты как для мамы, так и для дочери. Для Шалины наличие личного пространства имело первостепенное значение, поэтому она спроектировала и свою спальню, и спальню Кэти с закрывающимися дверями и на разных концах домика. Несмотря на ограниченность высоты, личные «апартаменты» не кажутся тесными и не вызывают давящего чувства даже с учетом деревянного потолка, окрашенного темной морилкой. А все потому, что при проектировании, женщина просчитала все, и достаточное количество окон, в том числе.