Предметы мебели, которые неуместны в маленькой квартире

В маленькой квартире гораздо меньше возможностей для расстановки мебели, чем в большой. Из-за нехватки площади от многих предметов интерьера приходится отказываться, так как они занимают слишком много места. Сегодня мы расскажем, каким вещам не место в малогабаритке, и на что их можно заменить, чтобы пространство было максимально комфортным.

1. Прикроватные тумбы

2. Журнальный столик

3. Остров на кухне

4. Низкий шкаф для одежды

5. Кресло

6. Сервант

Вместо громоздкой тумбы выбирайте подвесную компактную модельКогда речь заходит об обустройстве спальни, некоторые решения приходят в голову на автомате: шкаф, кровать, прикроватные тумбы по бокам. Но если первые два варианта еще можно вписать в небольшую комнату, то вот тумбы там явно лишние. Во-первых, если предметы расположены впритык между кроватью и стенами, они будут визуально уменьшать пространство. А во-вторых, существенно ограничивать удобство передвижения по комнате, так как вы постоянно будете спотыкаться об них. Кроме того, тумбы выглядят скучно и банально, будто в обычном номере отеля, да и с точки зрения хранения являются не слишком функциональными.Какая есть альтернатива? Оставаться совсем без хранения около кровати – не вариант, так как вам в любом случае нужно будет место, куда вы сможете положить телефон, книгу, очки, поставить стакан с водой, будильник и пр. Конечно, если перед сном вы не читаете, не заряжаете телефон и у вас все в порядке со зрением, то можно оставить место свободным, но вряд ли вам будет удобно.Поэтому советуем повесить небольшую полку, поставить рядом миниатюрный столик по типу кофейного или компактный табурет, который будет смотреться гораздо интереснее, чем классические тумбочки. Еще один вариант, более глобальный, выбрать в спальню кровать с объемным изголовьем, на котором найдется место для нескольких мелочей. Также есть мебель со встроенными полками для хранения.Приставной столик занимает меньше местаЕще один интерьерный стереотип – это журнальный столик. Почему-то принято считать, что его наличие в гостиной является обязательным, однако во многих ситуация это решение является нерациональным. Если в комнате всего одна функциональная зона, которая отвечает за отдых и прием гостей, тогда наличие небольшого столика может быть оправданным. Но если вам нужно разместить в гостиной не только диван с телевизором, но еще и кабинет, большой шкаф для хранения или даже кровать (актуально для квартир-студий), тогда от журнального столика придется отказаться, так как он перегрузит пространство и лишит его ценной площади.Отличное решение – оставить центр комнаты свободным. На первый взгляд может показаться, что так вы лишаете себя комфорта, но на самом деле это отличный шанс избавиться от привычки есть перед телевизором или пить кофе на диване (да-да, пятна на мебели сами себя не выведут). Книги и журналы, которые обычно хранятся на столики, можно убрать на полку или стеллаж, пульт для телевизора разместить на специальной подставке, чтобы он реже терялся, а другие мелочи сложить в красивую плетеную корзину. В крайнем случае можно приобрести компактный приставной столик, столешница которого будет заходить на подлокотник дивана – он займет минимум места, но будет таким же функциональным.Вместо полноценного острова установите маленькую барную стойкуНаверняка вы часто обращали внимание на кухонный остров в интерьерных блогах, в фильмах или просто на картинках в интернете. Согласны, там он выглядит очень красиво, стильно и кажется, что такое решение прекрасно впишется в вашу квартиру. Увы, для типовой планировки такая мебель является не слишком удачным вариантом. Во-первых, для острова нужно выделить много места на кухне, во-вторых, вывести на него раковину или плиту достаточно проблематично, а в-третьих, из-за такого предмета интерьера не получится сделать широкие проходы в комнате, поэтому передвигаться, не за что не цепляясь, будет сложно.Поэтому, если ваша кухня не отличается большими габаритами, советуем взять на заметку одно из следующих решений, которые станут прекрасной альтернативой острову:• Маленький столик на колесах. Он мобильный, компактный, практичный, а если на кухне нужно будет освободить место, вы с легкостью сможете переместить его в другую комнату для организации хранения.• Деревянная столешница по типу барной стойки. Ее нужно будет прикрепить к стене в удобном месте и использовать не только в качестве обеденного стола, но и как рабочее место. Кроме того, такая столешница станет прекрасным вариантом для хранения кухонной утвари, мелкой бытовой техники и прочих девайсов.• Высокий обеденный стол. Здесь важно поставить его не около стены, а ближе к центру комнаты, особенно если у вас студия или кухня-гостиная. В этом случае за ним можно будет заниматься нарезкой продуктов и сразу сервировать блюдо. А еще это отличное решение для легкого и ненавязчивого зонирования комнаты, которое не будет перегружать пространство.Шкаф под потолок – лучшее решениеИз-за небольших габаритов квартиры спланировать в ней качественное функциональное хранение – это задача со звездочкой. Понятно, что нужен шкаф, но какого размера – большой вопрос, ведь важно не только сделать его вместительным, но и не загромоздить комнату, чтобы она не превратилась в тесную клетку. По этой причине многие выбирают невысокий узкий шкаф, считая, что он будет смотреться максимально компактно.На самом же деле здесь нужно идти от обратного. Минимум места будет занимать шкаф под потолок в цвет стен. За счет правильно подобранного оттенка, а также отсутствия массивных деталей и фурнитуры, он сольется с имеющейся обстановкой и не будет выделяться на фоне других предметов интерьера. А чтобы добиться визуального увеличения маленькой комнаты, разместите на дверце зеркало.Зону отдыха можно сделать на подоконникеПрежде чем покупать кресло, хорошо подумайте – а так уж сильно оно вам нужно? Это недешевая покупка, которая, к тому же, занимает очень много места в комнате. Если вам нужен полноценный уголок для чтения, где вы сможете с комфортом разместиться с любимой книгой и чашечкой ароматного чая, тогда в покупке есть смысл. Но если вы больше времени проводите на диване, а чай предпочитаете пить на кухне, тогда кресло по достоинству оценит разве что ваш питомец (или же оно станет вешалкой для одежды). В остальное же время оно будет просто собирать пыль.Чтобы не допускать таких ошибок, проанализируйте, кто как проводит свой досуг, и сколько человек одновременно отдыхает в гостиной. Возможно, всем будет удобно на диване и дополнительное место для сидения не потребуется. Кстати, отличная идея – купить несколько напольных подушек и размещаться там, как это делают в восточных странах. Или сделать зону отдыха из подоконника.Замените сервант эстетичными открытыми полкамиРаньше серванты были невероятно модными и стояли практически в каждой квартире. Хозяйки с любовью размещали в них свои сервизы и коллекции красивой посуды, чтобы, когда приходили гости, была возможность похвастаться своими сокровищами. Сейчас этот предмет интерьера не такой актуальный, а в маленькой квартире вообще лишний, так как занимает много места. Если у вас много красивой посуды, расставляйте ее на открытых полках на кухне – она станет стильным украшением интерьера, и при этом не будет перегружать комнату.