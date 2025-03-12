Что по закону можно считать холодным оружием, а что нет

На фоне средневековых топоров, алебард, мечей, сабель, булав и даже на фоне армейских штыков куда более просвещённой эпохи любой современный даже самый большой нож выглядит зубочисткой. Увы, данное обстоятельство никак не влияет на возможные административные и даже уголовные санкции по отношению к гражданину за ношение, хранение, транспортировку и изготовление такового.
С ножами все сложно. |Фото: popgun.ru.
В первую очередь хочется дать несколько важных советов. Во-первых, не таскайте острое железо с собой там, где оно вам вот реально не нужно от слова совсем. Во-вторых, при покупке ножей всегда старайтесь получить у продавца информационный лист или протокол испытаний, подтверждающий, что конкретно этот инструмент – это бытовой или туристический нож, а не холодное оружие. Если нож уже куплен, постарайтесь найти сертификат на изделие в интернете самостоятельно. Для большинства ножей они находятся за 5-15 минут. В-третьих, никогда и никому не говорите, что носите нож для самообороны. Даже маме и бабушке такого не говорите. Таким образом вы де-факто расписываетесь в намерении использовать нож против живого человека, а это уголовная статья.
Почти любой можно классифицировать как ХО. |Фото: rusinfo.info.
Теперь что касается ответственности. В Советские времена с ножами все было очень сложно. Большинство туристических и охотничьих по современным меркам ножей в СССР уже проходили по категории ХО, а потому нуждались в получении разрешения и регистрации в билете охотника. Соответственно, ответственность за хранение, транспортировку, ношение и изготовление ХО без разрешения была очень жесткой. Справедливости ради, даже сегодня во многих странах так называемого «Первого мира» за ХО вполне реально присесть не годик-другой-третий. Так что главный «тоталитаризм» на планете Земля здесь был не уникален.
Все дело в сертификации. |Фото: steel-knife.ru.
В 1990-е годы после того, как на рынок России хлынула волна импортной продукции, появилась необходимость в либерализации ножевого законодательства. Важно понимать, что большинство ножей из категории холодного оружия советских времен в 1990-е и 2000-е перекочевало в категорию «безобидных игрушек» сугубо по коммерческим соображениям. Отечественные и иностранные производили всеми старались и стараются по сей день регистрировать свою продукцию в первую очередь как бытовую или туристическую. Для этого проводится специальные испытания по результатам которых остаются те самые сертификаты - информационные листки ножей, о которых речь шла в самом начале. Иметь такой очень полезно, чтобы не иметь проблем с законом.
Информационный листок. Пример. |Фото: ataka-nn.ru.
А теперь о действительно интересном. Если нет документального подтверждения в виде информационного листка, что данное изделие не является холодным оружием, то могут быть проблемы с законом. Как минимум по административным статьям. Поэтому ножи лучше не дарить и не получать в подарок, по крайне мере без сопроводительных документов. Так же стоит отметить, что владеть ХО сегодня может каждый у кого есть разрешение на огнестрельное охотничье оружие. Однако, если документов нет, то признать ЛЮБОЙ нож оружием сможет любая криминалистическая экспертиза при условии, что его клинок длинней 90 мм, толщина обуха 2.4 мм, а также имеется выраженный пальцевой упор.
Могут быть проблемы. |Фото: news.myseldon.com.
Без специального заключения экспертизы в отношении ножа, судить его правоохранители будут по действующим в стране ГОСТам. Для каждого типа ножей, а также для холодного оружия предусмотрен свой. Найти и ознакомиться с этими документами самостоятельно у гражданина не составит труда. Вот их номера и названия:
ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определения»
ГОСТ Р 51500-99 «Ножи и кинжалы охотничьи»
ГОСТ Р 51548-2000 «Ножи для выживания»
ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъёмные»
ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные»
ГОСТ Р 51715-2001 «Декоративные и сувенирные изделия, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием»
ГОСТ Р 52737-2007 «Тесаки охотничьи, мачете туристические, разделочные инструменты для восстановительных и спасательных работ (ИВСР)»
Лучше нож в подарок не получать. |Фото: pro-dachnikov.com.
В заключение остается отметить, что с хранением и транспортировкой ножей сегодня проблем не возникает. Однако ношение ножа чревато последствиями, особенно если к «железке» нет никаких документов, а сам человек не имеет разрешения на ношение оружия. Правоприменительная практика такова, что ножи на руках традиционно становятся проблемой для граждан при столкновении с полицией. В оправдание последних стоит сказать, что такое отношение к ножам (пускай и не всегда добросовестное) отнюдь не высосано из пальца. Со времен падение СССР количество преступлений с использованием холодного оружия (в широком смысле) радикально возросло.
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