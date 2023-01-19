Что носят российские женщины в своих сумочках

Около месяца назад фотограф Сергей Строителев опубликовал фотопроект о содержимом женских сумочек, который раскрывает социальную роль женщины в России с неожиданной стороны. В сумочках знакомых Сергея и случайных прохожих оказались вещи, которые вряд ли навскидку назовет любой мужчина, если у него спросят, что женщины обычно носят с собой.



Вот что рассказал фотограф о своем проекте журналу VICE: «Женские сумочки всегда были для меня тайной. Ребенком я был убежден, что мама и ее подруги носят с собой всевозможные волшебные предметы и пару кирпичей. Я думал, это был обязательный набор, который им нужен для спасения мира, или что-то вроде того».







Алена, 17 лет, студентка.











Повзрослев, я не могу сказать, что сумочки озадачивают меня меньше. Так, движимый исключительно любопытством, я решил попросить у нескольких знакомых женщин и у незнакомых, к которым подходил на улице, разрешить мне снять содержимое их сумок.



Александра, 26 лет, дизайнер-фрилансер.











Я провел последние пару месяцев, бродя по Санкт-Петербургу (где я живу) и обращаясь с просьбой к каждой женщине, которую встречал, показать мне, что в ее сумочке. Некоторые думали, что я уличный грабитель, некоторые — что я сумасшедший, а кто-то соглашался. Те, кто откликнулся на мою просьбу, по моим наблюдениям, самым тщательным образом раскладывали свои вещи на черной ткани, которую я носил с собой в рюкзаке, прежде чем разрешить мне снять их композицию.



Елена, 56 лет, предпринимательница.











Я попросил их разрешить мне снять и их фотографии с документов. Я считаю, что сочетание каждого портрета и личных вещей героя дает незабываемое первое впечатление о том, кто эти женщины.



Катя, 37 лет, журналистка.











Кристина, 19 лет, студентка.











Ксения, 31 год, фотограф.











Лиза, 21 год, безработная.











Любовь, 31 год, галерист.











Маша, 56 лет, ювелир.











Наталья, 58 лет, охранница.











Ольга, 33 года, безработная.











Оля, 42 года, профессиональный исследователь городской среды и мать двоих детей.











Полина, 29 лет, портниха.











Светлана, 24 года, администратор.











Татьяна, 51 год, госслужащая.











Ульяна, 22 года, преподаватель философии.











Вера, 62 года, воспитатель детского сада.











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