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Что носят российские женщины в своих сумочках

Около месяца назад фотограф Сергей Строителев опубликовал фотопроект о содержимом женских сумочек, который раскрывает социальную роль женщины в России с неожиданной стороны. В сумочках знакомых Сергея и случайных прохожих оказались вещи, которые вряд ли навскидку назовет любой мужчина, если у него спросят, что женщины обычно носят с собой.

Вот что рассказал фотограф о своем проекте журналу VICE: «Женские сумочки всегда были для меня тайной. Ребенком я был убежден, что мама и ее подруги носят с собой всевозможные волшебные предметы и пару кирпичей. Я думал, это был обязательный набор, который им нужен для спасения мира, или что-то вроде того».

Что носят российские женщины в своих сумочках

Алена, 17 лет, студентка.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Повзрослев, я не могу сказать, что сумочки озадачивают меня меньше. Так, движимый исключительно любопытством, я решил попросить у нескольких знакомых женщин и у незнакомых, к которым подходил на улице, разрешить мне снять содержимое их сумок.

Александра, 26 лет, дизайнер-фрилансер.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Я провел последние пару месяцев, бродя по Санкт-Петербургу (где я живу) и обращаясь с просьбой к каждой женщине, которую встречал, показать мне, что в ее сумочке. Некоторые думали, что я уличный грабитель, некоторые — что я сумасшедший, а кто-то соглашался. Те, кто откликнулся на мою просьбу, по моим наблюдениям, самым тщательным образом раскладывали свои вещи на черной ткани, которую я носил с собой в рюкзаке, прежде чем разрешить мне снять их композицию.

Елена, 56 лет, предпринимательница.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Я попросил их разрешить мне снять и их фотографии с документов. Я считаю, что сочетание каждого портрета и личных вещей героя дает незабываемое первое впечатление о том, кто эти женщины.

Катя, 37 лет, журналистка.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Кристина, 19 лет, студентка.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Ксения, 31 год, фотограф.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Лиза, 21 год, безработная.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Любовь, 31 год, галерист.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Маша, 56 лет, ювелир.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Наталья, 58 лет, охранница.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Ольга, 33 года, безработная.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Оля, 42 года, профессиональный исследователь городской среды и мать двоих детей.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Полина, 29 лет, портниха.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Светлана, 24 года, администратор.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Татьяна, 51 год, госслужащая.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Ульяна, 22 года, преподаватель философии.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках

Вера, 62 года, воспитатель детского сада.

Что носят российские женщины в своих сумочках

Что носят российские женщины в своих сумочках


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