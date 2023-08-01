Побалуйте свою орхидею простым, но питательным раствором, который ей очень понравится. Он содержит в себе множество полезных элементов, которые способствуют активному и длительному цветению, а также росту здоровых корней.
В 2 л воды растворите 1 ч. л. натурального мёда (лучше разнотравье). И 10 капель лимонного сока. Перемешайте до полного растворения компонентов.
Поливайте по 8 ч. л. на одно растение. Таким же настоем можно подкормить все комнатные растения. Давать такую подкормку можно чередуя с обычным поливом простой водой.
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Мёд и лимон для пышного цветения орхидеи
Побалуйте свою орхидею простым, но питательным раствором, который ей очень понравится. Он содержит в себе множество полезных элементов, которые способствуют активному и длительному цветению, а также росту здоровых корней.
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