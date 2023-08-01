С нами не соскучишься!

8 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее з...Отголоски советск...
  • ММ
    Заметьте, КРОКОДИЛА, а не женщину. Не увлекайтесь крокодилами!«Красота не требу...
  • Леонид Попивняк
    к своему счастью даже понятия не имею кто это чмо...))))))Как знаменитый шо...

Мёд и лимон для пышного цветения орхидеи

Побалуйте свою орхидею простым, но питательным раствором, который ей очень понравится. Он содержит в себе множество полезных элементов, которые способствуют активному и длительному цветению, а также росту здоровых корней.

Мёд и лимон для пышного цветения орхидеи

В 2 л воды растворите 1 ч. л. натурального мёда (лучше разнотравье). И 10 капель лимонного сока. Перемешайте до полного растворения компонентов.

Мёд и лимон для пышного цветения орхидеи

Поливайте по 8 ч. л. на одно растение. Таким же настоем можно подкормить все комнатные растения. Давать такую подкормку можно чередуя с обычным поливом простой водой.

Мёд и лимон для пышного цветения орхидеи
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
подкормкаОрхидей

Картина дня

наверх