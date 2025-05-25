Загадочные мохнатые свиньи совершают набеги на США: американцы не справляются с угрозой

Это существо хитро, прожорливо и выносливо. Оно способно переносить самые лютые морозы и питаться практически всем, что есть под ногами. Оно плодовито едва ли не как насекомое и к тому же быстро бегает. Всего за несколько лет сие млекопитающее превратилось из нелепого недоразумения в экологическую катастрофу, приносящую миллиардные убытки. Там, где проходят стая этой копытной твари, еще долго не растёт трава, а вода становится ядовитой. И имя этому существу – рейзорбек.
Началось всё с попытки канадских свиноводов заработать. thepigsite.com.
В начале 2023 году по мировым СМИ пронеслась едва ли не анекдотичная новость: Соединенные Штаты Америки были атакованы противником, против которого бесполезная вся мощь военно-морского флота, военно-воздушных сил, сухопутной армии, Корпуса морской пехоты и даже ядерного щита североамериканского государства.бессильны перед этим нашествием, ведь Америка подверглась нападению… «суперсвиней». И это ни разу не шутка и не журналистская утка. Свиньи эти оказались не только большими, но и достаточно наглыми и сообразительными.
Домашнюю свинью скрестили с дикими кабанами из Европы. pinterest.com.
В Соединенных Штатов и Канаде этих свиней называют «Рейзорбек» (Razorback). Причём встречаются они не только в Северной Америке, но и в других местах, например, в Австралии. Правда, в последней упомянутым термином чаще всего называют обычных одичавших домашних свиней. В США же под словом «рейзорбек» в первую очередь понимают гибридов дикого кабана и домашней свиньи. И если кто-то успел подумать, что появились они по вине Матери-природы, то он ошибся. Хуже всего то, что американские рейзорбеки – это подвид, созданный человеком. Впервые скрещивать домашнюю свинью и дикого кабана принялись в Канаде в конце 1980-х годов. Что интересно, дикие кабаны были не местными, а привозными из Европы.
Получился рейзорбек - гибрид свиньи и дикого кабана. yandex.ru.
Скрещивали два родственных вида канадцы не праздного интереса ради. Таким способом местные фермеры пытались вывести новую породу свиней для сельского хозяйства, что могла бы похвастаться лучшей устойчивостью к местному холодному климату.
Едят всё подряд и гадят за троих - ходячая экологическая катастрофа. wikipedia.org.
Как бы то ни было на самом деле, но в дикой природе оказалось достаточное количество представителей новой породы для поддержания популяции. Более того, поначалу рейзорбеки не выглядели проблемой, однако люди недооценили породу. Вскоре выяснилось, что гибрид имеет впечатляющие характеристики. Свиньи легко набирают массу до 300 кг, приносят до 12 поросят приплода и при этом легко переживают морозы до минус 50 градусов по Цельсию. А всё благодаря толстой щетине и густому меху. Со временем одичавшие свиньи превратились в настоящее экологичное бедствие. Всеядное существо сметает буквально всё, что может прожевать! Несложно догадаться, что в первую очередь от набегов этой «саранчи» страдают сельскохозяйственные угодья. Стаи рейзорбеков уничтожают посевы, кустарники и даже небольшие деревья.
Ситуация отнюдь не смешная. Свиньи наносят ущерба на миллиарды долларов. icr.org.
Вдобавок к этому одичавшие свиньи не только безостановочно жрут всё на своем пути, но и вполне предсказуемо безостановочно гадят… Последнее ни разу не смешно, так как продукты жизнедеятельности гибридов наносят серьёзный ущерб почве, грунтовым водам и местным водоёмам. Первоначально рейзорбеки терроризировали только Канаду. Однако, в последние несколько лет их стада добрались и до Соединенных Штатов. Так, по самым скромным оценкам американских экологов и аграриев, нашествие рейзорбеков наносит американской экономике ежегодный ущерб в размере 1.5 млрд долларов. При этом используемые меры противодействия, включая систематически отстрелы суперсвиней, не приносят никакого результата.
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