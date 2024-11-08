Почему немецкие школьники требуют лишить Адольфа Гитлера звания почётного гражданина

Адольф Гитлер — почётный гражданин

Адольф Гитлер. / Фото: wikiart.org

Адольф Гитлер был почётным гражданином в 4000 немецких городах. / Фото: radiofrance.fr

Школьники считают, что сегодня, как никогда, важно заявить свой протест против правых сил Германии. / Фото: dw.com

Что говорят юристы

Школьники обратились к бургомистру. / Фото: dw.com

Необходимость в переосмыслении тёмного прошлого

Некоторые города и коммуны решили этот вопрос сразу после окончания Второй мировой войны. / Фото: bridgemanimages.com

В свете сегодняшней политической ситуации многие решили вновь поднять этот вопрос. / Фото: belux.edmo.eu

Политическая декларация