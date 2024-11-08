Почему немецкие школьники требуют лишить Адольфа Гитлера звания почётного гражданина

Одиозная личность Адольфа Гитлера давно стала символом абсолютного зла для всех народов мира. В отличие от других знаменитых злодеев, фюрер не родился таковым. Его ненавистническое мировоззрение формировалось постепенно. Поначалу экономические реформы, которые принесли пользу Германии, облегчили жизнь простого народа, вознесли Гитлера на вершину власти и всенародного признания.
Адольф Гитлер — почётный гражданин
Более 4000 немецких городов присудили фюреру почётное звание гражданина. После окончания Второй мировой войны немногие задумались над тем, что кровавого диктатора нужно лишить этого титула. Большинство решило, что раз он умер, то ничего делать не нужно. Но, бумаги в архивах помнят всё...
Адольф Гитлер. / Фото: wikiart.org
Эта тема не раз поднималась то в одном, то в другом немецком городе. Некоторые добились того, что Гитлер был лишён почётного титула. Особенно этим озабочена молодёжь. Недавно немецкие школьники из города Бад-Хоннефе вместе со своим учителем решили заняться этим вопросом серьёзно. Молодые люди чётко выразили свою твёрдую позицию в этом вопросе. Они таким образом хотят показать, что категорически не поддерживают идеи правого толка и им небезразлична судьба родного города. То, что такой человек остаётся почётным гражданином — это позор.
Адольф Гитлер был почётным гражданином в 4000 немецких городах. / Фото: radiofrance.fr
Ребята написали официальное обращение к бургомистру. Потом оформили электронную заявку, которую подписало необходимое количество жителей Бад-Хоннефе. После этого инициатива может быть вынесена на голосование в городском совете. Школьники очень довольны результатом. Им пришлось для этого немало потрудиться. Они собирали подписи по всему городу, рассказывая о столь тёмной странице в его истории. Многие местные жители даже не знали о том, что Гитлер носит такой титул и охотно ставили на документе свою подпись. Сегодня, когда праворадикальные силы набирают обороты — эта инициатива особенно важна.
Школьники считают, что сегодня, как никогда, важно заявить свой протест против правых сил Германии. / Фото: dw.com
Что говорят юристы
Многие города в Германии присвоили Адольфу Гитлеру звание почётного гражданина ещё в 1930-х годах. Бад-Хоннеф в этом был одним из первых. К середине 1930-годов таких городов уже было 4 тысячи.
Юристы говорят, что статус почётного гражданина, которым при жизни был наделён лидер Третьего рейха, был автоматически аннулирован после его смерти. При этом официально никто этот статус так и не отозвал. Школьный учитель случайно наткнулся на данный документ и рассказал об этом своим ученикам. Они проявили инициативу в этом вопросе и решили заняться тем, чтобы исправить несправедливость. Ребята обратились к бургомистру с этой проблемой. Тот был чрезвычайно обрадован тем, что в городе подрастает столь политически активная молодёжь и горячо их поддержал. Тем более, что в последнее время правые становятся очень популярными в Германии. На последних выборах они показали довольно высокие результаты, чего не было со времён Третьего рейха.
Школьники обратились к бургомистру. / Фото: dw.com
Необходимость в переосмыслении тёмного прошлого
В Германии уже несколько городов и коммун уже решили этот вопрос. Ведь это важно не только по отношению к прошлому, но и является чётким сигналом того, что далеко не все рады усилению ультраправых настроений. Подобные инициативы в немецком обществе происходят волнообразно. Впервые этого вопроса коснулись ещё в 1945 году, сразу после окончания войны. Несколько городов ещё тогда лишили Гитлера почётного статуса.
Некоторые города и коммуны решили этот вопрос сразу после окончания Второй мировой войны. / Фото: bridgemanimages.com
Потом это движение потихоньку угасло. Всё стало забываться. После стали происходить удивительные метаморфозы — многие из тех, кто участвовал в зверствах фашистов, внезапно стали считать себя невинными жертвами. Они говорили о том, что они не хотели так поступать, что они на самом деле Гитлера не поддерживали, их просто заставили. Подобное поведение элит немецкого общества отодвинуло переосмысление тёмных страниц истории Германии на целые десятилетия.
Никто не считал больше нужным копаться в архивах и добиваться официального признания отмены статуса Гитлера. Многие пользовались отговоркой, что юридически это уже так и есть. Ведь Адольф Гитлер мёртв, а потому титул почётного гражданина автоматически аннулируется. Только сегодня, особенно в свете последних событий, многим этого кажется мало.
В свете сегодняшней политической ситуации многие решили вновь поднять этот вопрос. / Фото: belux.edmo.eu
Политическая декларация
Сегодня в Германии набирает обороты ультраправое движение. В некоторых регионах они на выборах получили большинство голосов. Многие немцы опасаются, что они продолжат набирать популярность. Этим и вызвана несколько запоздалая активность в вопросе со званием почётного гражданина, которым одарили Гитлера многие немецкие города в своё время. Долгие годы это не считали существенным, ведь по закону фюрер был лишён статуса после самоубийства. Так что все действия подобного рода и в прошлом, и сегодня — это всего лишь декларация политической позиции. Никакого юридического смысла в этом нет.
Во многих городах, в отличие от Бад-Хоннефе даже не сохранилось об этом никаких документов, а потому и вычёркивать имя Гитлера из списка почётных граждан не пришлось. Его там просто не было ещё с 1945 года. В тех местах, где добивались этого решения официально, люди руководствовались исключительно политическими мотивами.
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