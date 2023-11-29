Ретро-фотографии шведских модниц 1930-х годов, которые и сегодня выглядят весьма современно

Монохромные портреты шведских девушек 1930-х годов.
В 1930-х женская мода стала более консервативной, чем в ревущие 20-е. И по сравнению с прошлым десятилетием в моде появился значительные контраст - возвращение к более женственному стилю. Юбки становились всё длиннее, одежда возвращалась к естественной талии, и при этом линии одежды были мягкими и спокойными. Глядя на фотографии шведских женщин 1930-х, стоит отметить, что выглядят они весьма современно даже сегодня.
1. Выразительный взгляд (1931 год)
Автор портрета мисс Нонни Карлссон (Nonny Karlsson) – фотограф Уолтер Олсон (Walter Olson).
2. Шведская актриса (примерно 1930-е годы)
Автор портрета Сольвейг Хеденгран (Solveig Hedengran) – фотограф Ян де Мейер (Jan de Meyere).
3. Корона из свечей (примерно 1930-е годы)
Автор портрета – фотограф Ян де Мейер (Jan de Meyere).
4. Белокурое очарование (1931 год)
Нежный портрет молодой Эльзы Норен (Else Norеn).
5. Студийный портрет (1931 год)
Айна Аннерштедт (Aina Annerstedt) в темном костюме, декорированном кружевом.
6. Леди со скрипкой (примерно 1930-е годы)
Портрет актрисы и поп-певицы Марты Экстрем (Mаrta Ekstrоm).
7. Нежная улыбка (примерно 1930-е годы)
Неизвестная молодая шведская женщина.
8. Короткая челка (примерно 1930-е годы)
Монохромный портрет девушки в блузе с V-образным вырезом.
9. Девочка в шляпке (примерно 1930-е годы)
Студийный портрет для семейного альбома.
10. Невеста с короной (1936 год)
Первый портрет из новой самостоятельной жизни.
11. Мелкие волны (примерно 1930-е годы)
Грустная девушка с короткими волосами, уложенными волнами.
12. Открытый взгляд (1931 год)
Элегантная Маргит Магнуссон (Margit Magnusson) в вечернем платье без рукавов.
13. Лучшее платье (примерно 1930-е годы)
В 193-х годах особое внимание уделяли плечам и в моду вошли платья с рукавами-крылышками.
14. Искренние эмоции (примерно 1930-е годы)
Девушки отдавали предпочтение более коротким, но пышным стрижкам.
15. Косы и банты (1934 год)
Студийный портрет Маргит Олссон (Margit Olsson).
16. Вечерний наряд (примерно 1930-е годы)
Портрет улыбающейся девушки в вечернем платье с оборками и жемчужными бусами.
17. Контрастный аксессуар (примерно 1930-е годы)
Портрет неизвестной молодой женщины.
18. Подружка невесты (1931 год)
Неизвестная девушка в нарядном платье, декорированном объемным цветком.
19. Свадебный портрет (1931 год)
Счастливая невеста в белоснежном платье в студии фотографа.
20. Погрузившись в воспоминания (примерно 1930-е годы)
В 1930-х годах в моду возвращаются более скромные приталенные платья.
21. Модный вызов (примерно 1930-е годы)
Студийный портрет девушки с необычной для 1930-х годов прической.
22. Без улыбки (примерно 1930-е годы)
На большинстве портретов девушки и молодые женщины практически не улыбаются.
23. Озорной завиток (примерно 1930-е годы)
Портрет садового архитектора Уллы Бодорф (Ulla Bodorff).
24. Леди из прошлого (примерно 1930-е годы)
Швейцарская киноактриса Энн-Мари Бруниус (Anne-Marie Brunius).
25. Жемчужная нить (примерно 1930-е годы)
Портрет молодой женщины в роскошном вечернем наряде.
26. Гармония музыки (примерно 1930-е годы)
Портрет пианистки Стины Сунделл (Stina Sundell).
27. Скандинавская красота (примерно 1930-е годы)
Короткие стрижки с волнистой укладкой были в моде плоть до 1940-х годов.
28. Новые горизонты (примерно 1930-е годы)
Портрет первой женщины-режиссера Карин Экелунд (Karin Ekelund).
29. Грусть в глазах (примерно 1930-е годы)
Молодая женщина в элегантном платье с рукавами, декорированными множеством пуговиц.
30. Хорошее настроение (примерно 1930-е годы)
Черно-белый портрет улыбающейся женщины-спортсменки.
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