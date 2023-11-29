Ретро-фотографии шведских модниц 1930-х годов, которые и сегодня выглядят весьма современно

Монохромные портреты шведских девушек 1930-х годов.

1. Выразительный взгляд (1931 год)

Автор портрета мисс Нонни Карлссон (Nonny Karlsson) – фотограф Уолтер Олсон (Walter Olson).

2. Шведская актриса (примерно 1930-е годы)

Автор портрета Сольвейг Хеденгран (Solveig Hedengran) – фотограф Ян де Мейер (Jan de Meyere).

3. Корона из свечей (примерно 1930-е годы)

Автор портрета – фотограф Ян де Мейер (Jan de Meyere).

4. Белокурое очарование (1931 год)

Нежный портрет молодой Эльзы Норен (Else Norеn).

5. Студийный портрет (1931 год)

Айна Аннерштедт (Aina Annerstedt) в темном костюме, декорированном кружевом.

6. Леди со скрипкой (примерно 1930-е годы)

Портрет актрисы и поп-певицы Марты Экстрем (Mаrta Ekstrоm).

7. Нежная улыбка (примерно 1930-е годы)

Неизвестная молодая шведская женщина.

8. Короткая челка (примерно 1930-е годы)

Монохромный портрет девушки в блузе с V-образным вырезом.

9. Девочка в шляпке (примерно 1930-е годы)

Студийный портрет для семейного альбома.

10. Невеста с короной (1936 год)

Первый портрет из новой самостоятельной жизни.

11. Мелкие волны (примерно 1930-е годы)

Грустная девушка с короткими волосами, уложенными волнами.

12. Открытый взгляд (1931 год)

Элегантная Маргит Магнуссон (Margit Magnusson) в вечернем платье без рукавов.

13. Лучшее платье (примерно 1930-е годы)

В 193-х годах особое внимание уделяли плечам и в моду вошли платья с рукавами-крылышками.

14. Искренние эмоции (примерно 1930-е годы)

Девушки отдавали предпочтение более коротким, но пышным стрижкам.

15. Косы и банты (1934 год)

Студийный портрет Маргит Олссон (Margit Olsson).

16. Вечерний наряд (примерно 1930-е годы)

Портрет улыбающейся девушки в вечернем платье с оборками и жемчужными бусами.

17. Контрастный аксессуар (примерно 1930-е годы)

Портрет неизвестной молодой женщины.

18. Подружка невесты (1931 год)

Неизвестная девушка в нарядном платье, декорированном объемным цветком.

19. Свадебный портрет (1931 год)

Счастливая невеста в белоснежном платье в студии фотографа.

20. Погрузившись в воспоминания (примерно 1930-е годы)

В 1930-х годах в моду возвращаются более скромные приталенные платья.

21. Модный вызов (примерно 1930-е годы)

Студийный портрет девушки с необычной для 1930-х годов прической.

22. Без улыбки (примерно 1930-е годы)

На большинстве портретов девушки и молодые женщины практически не улыбаются.

23. Озорной завиток (примерно 1930-е годы)

Портрет садового архитектора Уллы Бодорф (Ulla Bodorff).

24. Леди из прошлого (примерно 1930-е годы)

Швейцарская киноактриса Энн-Мари Бруниус (Anne-Marie Brunius).

25. Жемчужная нить (примерно 1930-е годы)

Портрет молодой женщины в роскошном вечернем наряде.

26. Гармония музыки (примерно 1930-е годы)

Портрет пианистки Стины Сунделл (Stina Sundell).

27. Скандинавская красота (примерно 1930-е годы)

Короткие стрижки с волнистой укладкой были в моде плоть до 1940-х годов.

28. Новые горизонты (примерно 1930-е годы)

Портрет первой женщины-режиссера Карин Экелунд (Karin Ekelund).

29. Грусть в глазах (примерно 1930-е годы)

Молодая женщина в элегантном платье с рукавами, декорированными множеством пуговиц.

30. Хорошее настроение (примерно 1930-е годы)

Черно-белый портрет улыбающейся женщины-спортсменки.