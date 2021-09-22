Плавание с китовой акулой

Это крупнейшая из современных рыб. Китовая акула. Её размер достигает по меньшей мере 12.65 метра, возможно, даже до 20 м. Китовая акула, в отличие от большинства других акул — существо мирное, питается преимущественно одним планктоном.



Ну а поплавать с такими гигантами — редкая удача.







Плаваем с китовыми акулами мы в Индонезии. С нами же находятся рыбаки на лодках. (Фото Pete Oxford | bioGraphic):







Эта рыба бо́льшую часть времени держится близ поверхности воды. Поэтому мы и можем поплавать с этими гигантами. (Фото Pete Oxford | bioGraphic):







Китовая акула способна при кормёжке пропускать через пасть до 6 тыс. кубометров воды в час! Набрав в пасть воду с планктоном, акула закрывает её, после чего вода профильтровывается сквозь жаберные отверстия. (Фото Pete Oxford | bioGraphic):







Ученые тут как тут. (Фото Pete Oxford | bioGraphic):







Обитает эта красавица в тёплых водах тропических широт по всему Мировому океану. (Фото Pete Oxford | bioGraphic):







Спутники китовых акул — золотые каранги. Это не крошечные рыбки, это акула большая. Золотой каранг может вырастать до 120 см в длину и достигать массы до 15 кг. Косяки молодых особей часто следуют за крупными объектами, такими как акулы и медузы. С помощью выдвижной челюсти золотой каранг высасывает добычу из песка или рифа, его пищей становятся различные виды рыб, ракообразных и моллюсков.

(Фото Pete Oxford | bioGraphic):Акула и фактурный индонезийский парусник Дамай. (Фото Pete Oxford | bioGraphic):Китовая акула — редкий вид, численность которого и раньше не была велика, а в последние десятилетия постоянно сокращается. Основной угрозой долгое время была добыча этой акулы рыбаками стран Южной и Юго-Восточной Азии, где мясо китовой акулы употреблялось в пищу. Несмотря на практически полный запрет промысла китовой акулы, восстановление поголовья идет крайне медленно, по причине как медленного естественного воспроизводства, так и продолжающегося вылова, в том числе браконьерского. (Фото Pete Oxford | bioGraphic):Долгое время китовая акула оставалась неизвестна науке. Её встречали лишь моряки, плававшие в тропических морях, рассказы которых, видимо, немало способствовали распространению поверий о морских чудовищах. Первое знакомство зоологов с китовой акулой датируется 1828 годом. (Фото Pete Oxford | bioGraphic):Китовая акула является, бесспорно, крупнейшей современной рыбой. На протяжении десятилетий сообщения о китовых акулах длиной до 20 м оставались непроверенными. Однако в конце 1990-х годов появилась научная информация о китовой акуле длиной 20 м и весившей 34 тонны (вес среднего кашалота). Поэтому в современных источниках длина китовой акулы в 20 м указывается уже как вполне проверенная (Фото Pete Oxford | bioGraphic):Китовая акула, питающаяся планктоном, в целом рассматривается как не представляющая абсолютно никакой угрозы для людей. Эта инертная, вялая, медленно плавающая рыба никогда не нападает на человека, чем охотно пользуются ныряльщики, часто подплывающие вплотную к ней. (Фото Pete Oxford | bioGraphic):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)