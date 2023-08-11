История короны лангобардов: Почему золотую корону называют железной и почитают, как религиозную рели

История уникальной Железной короны лангобардов: Почему золотую корону называют железной и почитают, как религиозную реликвию
Железная корона - древнейшая и уникальная королевская регалия, доставшаяся нам от Лангобардского королевства, просуществовавшего на севере Италии в раннее Средневековье всего два столетия. Однако корона лaнгобардов была весьма почитаемой - ею короновались не только лангобардские короли, но в дальнейшем и большинство императоров Священной Римской империи. Чем же примечательна эта корона и почему называют ее Железной, ведь на самом деле сделана она из золота, да, к тому же, украшена драгоценными камнями?
Почему же – Железная?
Все дело в том, что есть на внутренней стороне этой короны одна очень важная деталь – железный обруч, довольно узкий, имеющий ширину около одного сантиметра. Именно из-за него корону и называют Железной. А сделан этот обруч из гвоздя, да не простого, а одного из тех, которыми прибивали к кресту Иисуса Христа.
История Железной короны
В 324 году царица Елена, мать императора Константина Великого, увидев вещий сон, отправилась в Иерусалим на поиски священной реликвии – Креста Господня. И во время раскопок, проведенных на Голгофе, ей действительно удалось отыскать и крест, и гвозди. Найденный крест Елена оставила в Иерусалиме, гвозди же, которые были очень крупные, передала своему сыну.
Царица Елена
Через некоторое время один из этих гвоздей оказался в сокровищнице римских пап, а потом - у королевы лангобардов Теоделинды. У папы Григория Великого ( 590 - 604 гг.) с Теоделиндой сложились хорошие отношения, он этот гвоздь ей и подарил. С этого подарка и началась история Corona Ferrara (Железной короны).
Папа Римский Григорий Великий
Королева Теоделинда
Родилась будущая королева в семье баварского герцога, мать ее была из лангобардов. Выросла Теоделинда очень красивой и умной девушкой, замуж ее выдали в 589 году за короля лангобардов Аутари. Лангобарды – это германское племя, в 568 году они вторглись в Италию и образовали там свое королевство.
Изображение королевы Теоделинды (фреска Заваттари 1444 г.)
Первый брак Теоделинды продлился всего несколько месяцев, ее муж, король Аутари, через год после свадьбы скончался, возможно, его отравили. Вскоре Теоделинда становится женой нового короля, Агилульфа. Сама Теоделинда была католичкой, а все лангобарды, в том числе и ее муж, исповедовали арианство.
Большой заслугой Теоделинды было то, что ей удалось примирить жителей своего королевства, лангобардов, с Римской католической церковью. Возможно, именно за это она и удостоилась бесценного подарка от папы римского – гвоздя из Креста Господня.
Подаренной реликвии Теоделинда нашла достойное применение – она приказала выковать из него обруч и вставить его в королевскую корону. Так и появилась эта корона, и первым королем, которого ею короновали, стал муж Теоделинды Агилульф.
Фрагмент короны
По указанию Теоделинды в новой столице королевства, небольшом городке Монца, начинают строить собор Иоанна Крестителя. В этом соборе и хранилась Железная корона, которую забирали оттуда лишь ненадолго, для проведения церемоний коронации. Здесь же, в специальной часовне La cappella di Teodolinda (Часовня Теоделинды), похоронили и саму Теоделинду (скончадась она в 628 году).
Собор Иоанна Крестителя в Монце
Интерьер собора
В 774 году Ломбардское королевство пало под сокрушительными ударами армии Карла Великого. Карл после процедуры коронации стал королем Ломбардии. А в 800 году его короновали как императора Запада.
После создания в 962 году Священной Римской империи германской нации использование для коронации Железной короны становится традиционным. Претендента вначале короновали как короля Германии, затем – Италии, и только после этого он удостаивался титула императора.
Весной 1805 года корону Ломбардии примерил на себя и Наполеон Бонапарт. Будучи императором Франции, он решил самолично стать еще и королем Италии. Возложив себе на голову знаменитую священную корону, он произнес — «Dieu me la donne, gare a qui la touche» («Бог мне её дал, беда тому кто её тронет»).
Наполеон Бонапарт 1805 год
Мы рассмотрели лишь одну из популярных гипотез происхождения Железной короны. Но многие исследователи придерживаются мнения, что корона была изготовлена гораздо раньше, в Византии, еще при Константине Великом. Тогда же и был использован священный гвоздь. В пользу этой гипотезы говорит то, что корона действительно очень похожа на византийские диадемы того времени. А уж как она попала к лангобардам – другой вопрос.
Также идут споры относительно количества фрагментов, из которых изначально состояла корона. Сейчас она имеет всего шесть фрагментов и очень маленький диаметр, так что надеть ее на голову невозможно и приходится при коронации держать корону над головой. Большинство историков считают, что вначале корона имела восемь фрагментов, в дальнейшем, примерно в XIII веке, два из них - либо потеряны, либо украдены. Некоторые же считают, что корона всегда имела только шесть фрагментов и не предназначалась для надевания на голову
Но самое удивительное открытие было сделано в 1985 году, когда ученые неожиданно обнаружили, что к обручу внутри короны не притягивается магнит! И, значит, он вовсе не железный. И, действительно, оказалось, что он сделан из серебра…
Предположения, как такое могло произойти, посыпались одно за другим.
Один из итальянских ученых, Валериан Масперо, считает, что изначально обруч действительно был железным. А заменили его на серебро при реставрации, в 1345 году. И мастер сделал это намеренно, для укрепления обветшавшей короны. Возможно, он даже и не знал, что собой представляет железный обруч. Что ж, версия вполне подходящая. Но все-таки жаль, что там оказалось не железо…
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