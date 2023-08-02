Яркий декор дома, обустроенного в бывшей церкви
Несмотря на то, что здание от предыдущего владельца досталось Стюарту Кирби в удовлетворительном состоянии, оно требовало ремонта, обновления экстерьера и установки современных удобств. Но самое главное – это не состояние помещения, а его предназначение. Новому владельцу досталась церковь, которую он решил превратить в жилой дом.
Гостиная с мягким уголком
Эта реконструированная 150-летняя церковь находится на юге Австралии, на берегу океана. Архитектор и дизайнер интерьера приобрел её в 2013 году и принялся за ремонт, чтобы сделать помещение уютным и энергосберегающим. Так как здание является самым высоким в этой местности, то страдает от сильных ветров, поэтому Стюарту сначала пришлось устранить все щели в стенах и крыше, установить солнечные батареи и сделать изоляцию стен, а также отремонтировать окна.
В доме проживают:
архитектор и дизайнер интерьера Стюарт Кирби (StewartKirbyDesign); его друг, Маркус Браунлоу, ученый и художник; и кот
Расположение: Эксетер, юг Австралии
Размер: 240 кв.м; 1 спальня, 2 ванные комнаты, две гостиные и студия
Открытая планировка первого этажа
Кроме этой пестрой двери, весь экстерьер дома остался полностью оригинальным. Отделка дома была окрашена краской с красивой текстурой, она подходит для окрашивания грубых поверхностей, таких как стены.
Внутри дома на первом этаже были произведены незначительные изменения, например, были убраны шторы и законопачены трещины. Стены уже были окрашены в зеленый, желтый и розовый цвета, которые оказались любимыми цветами Кирби.
Первый этаж
На протяжении 20 лет Кирби собирал уникальную коллекцию мебели в стиле середины 20 столетия.
В центре первого этажа находится гостиная с симметричным дизайном, который соответствует дизайну любой церкви. Диван и кресла синего цвета, которые изготовлены в Нидерландах, вместе с креслами были расположены вокруг круглого ковра умышленно, чтобы достичь симметрии. Кроме этого, получилось организовать уютное место для бесед и отдыха, несмотря на большое помещение. Вверху над тем местом, где раньше находилась церковная кафедра, расположено большое витражное окно круглой формы.
Домашняя библиотека
В стороне от гостиной находится уголок, где расположилась библиотека. Это еще одна достопримечательность первого этажа, которая не позволяет пространству выглядеть пустынным и неприветливым. По словам Кирби, яркий цвет дорожки на полу делает это место особенно уютным. Благодаря тому, что с окон убрали шторы, угол хорошо освещен дневным светом.
Столовая
Напротив библиотеки находится столовая. Здесь Кирби поставил большой овальный стол. За ним удобно смогут разместиться 12 человек.
Бывшая в употреблении алюминиевая подвесная лампа направлена прямо на стол, а не в лица людей, сидящих за ним, обеспечивая комфортное освещение. В темное время дня она акцентирует все внимание на столе, таким образом, создавая островок уюта.
Кухня
На первом этаже также находится и кухня, которая расположена на месте бывшей церковной кафедры. По словам Кирби, ему нравится здесь готовить.
Кухня и вид на столовую
Покрытая белой эмалью плита раньше находилась в углу кухни, что препятствовало доступу к двум подвесным шкафчикам сверху. Проблема была решена, когда плиту передвинули к другой стене, которая граничит с перегородкой, предварительно обшив ее огнеупорным материалом. Теперь плита находится напротив основных кухонных шкафов, а кухня приобрела стиль современной узкой кухни-камбуза.
Кухня
От предыдущего владельца остались кухонные шкафчики белого цвета шириной 45 см, один из которых уступил свое место посудомоечной машине, как атрибуту современности и комфорта. Еще два шкафчика были переделаны для установки плиты и духовки.
Ванная
Если не считать зеркало, установленное над туалетным столиком, то в ванной ничего не изменилось.
Спальня на втором этаже
Под крышей нашли свое пристанище спальня, еще одна гостиная, студия и еще одна ванная комната.
В центре второго этажа расположилась спальня. Благодаря деревянному потолку темного цвета в спальне создана атмосфера кокона. Рядом с кроватью находится место для отдыха и чтения. Зимними днями здесь любит проводить время кот, наслаждаясь лучами солнца, проступающими через слуховое окно. Спальня и гостиная, объединены, хотя благодаря расположению из гостиной не видно, что происходит в спальне.
Вид со второго этажа
С другой стороны лестницы находится студия, которая освещена с помощью дневного света, поступающего в комнату из слухового и витражного окон с восточной стороны дома. Из окна открывается вид на порт Аделаид.
Мастерская
Когда Кирби приобрел дом, то студия его не впечатлила, так как была оформлена безвкусно. На окнах были безжизненного бледно-зеленого цвета шторы, которые не давали дневному свету проникать внутрь помещения, а ковровое покрытие требовало замены. Там, где сейчас находится ряд книжных полок, был большой белый шкаф на всю стену. Кроме этого, вид портил и непривлекательной формы вентилятор, установленный в верхнем окне круглой формы. После удаления штор, шкафа и вентилятора помещению был возвращен прежний шарм и характер.
Ванная на втором этаже
Архитектура ванной комнаты на втором этаже обусловлена формой строения. Одна из стен была демонтирована для того, чтобы обеспечить простор, а замена затирки на плитке и смесителей освежила декор.
Снаружи, под новой крышей с новой отделкой находится свежеокрашенная веранда, защищенная от ветра стеной.
Веранда выходит на задний двор
Веранда выходит на задний двор, защищенный от прибрежных ветров. Раньше на этой территории росли сорняки, а газон был не ухожен. Так как у Кирби нет ни собаки, ни детей, то содержать газон и задний двор в порядке ему легко. Он посадил пару деревьев, которые в жаркие дни будут давать тень. Но солнце все же будет приносить пользу дому в отношении обеспечения электричеством и теплом.
Патио
В саду с южной стороны дома было посажено всего два дерева и разнообразные растения, которые заросли сорняками. К сожалению, деревья пришлось убрать, так как они посажены очень близко к дому, и их корни со временем могут разрушить фундамент и стены.
Но нужно было превратить дворик в уютное место под голубым небом, где весело будут щебетать птички.
Внутренний дворик с зоной отдыха
Дизайнер по ландшафту посадил несколько новых растений в саду, включая банксии и кусты мирта. Так как растениям необходимо время, чтобы вырасти, то забор было решено окрасить в оранжевый цвет, чтобы оживить территорию. Когда кусты и деревья вырастут, забор красиво будет контрастировать с их зеленью.
Дом расположен недалеко от оживленного перекрестка, но его защищает высокая стена. Обе стороны стены окрашены в малиновый цвет. Так как Кирби любит яркие цвета, то этот цвет пришелся ему по вкусу. Вдоль экзотичной стены высадили бамбук.
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