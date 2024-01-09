Редкие фотографии Нью-Йорка: Как выглядел американский мегаполис 100 лет назад

Американский мегаполис сто лет назад.
В начале XIX века в Нью-Йорк хлынули европейские мигранты, и город начал расширяться. По этой причине генплан города существенно видоизменился, а к 1935 году Нью-Йорк стал самым густонаселённым американским городом. Уже в 1904 году в городе появилось метров, а современные границы город приобрел только в 1998 году. И всё же настоящий расцвет города пришёлся на середину прошлого века, когда в городе воплощались самые сумасшедшие идеи архитекторов.
1. Триумфальная арка
Триумфальная арка Дьюи на Мэдисон-сквер.
2. Риверсайд-драйв
Начало строительства транспортной магистрали.
3. Витрина магазина
Модная новинка 1900 года - электрическое освещение витрин.
4. Панорама Манхэттена
Панорама Манхэттена с Вильямсбургского моста.
5. Празднование Компьенского перемирия
Празднование окончания Первой мировой войны.
6. Парад в честь окончания войны
Автомобиль, который принадлежит международному комитету Красного Креста.
7. День перемирия
Праздник, который отмечался в честь американских ветеранов Первой мировой войны.
8. Национальный праздник
Национальный праздник США, который отмечается ежегодно 11 ноября.
9. Здание, построенное в 1868 году
Здание на центральной площади в Нью-Йорке.
10. Американский мегаполис 100 лет назад
Центральный вокзал и отель на Манхэттене.
11. Кортландт-стрит
Улица в Нижнем Манхэттене, которая берёт своё начало от Бродвея и заканчивается на Гринвич-стрит.
12. Локомотив
Локомотив на центральном вокзале в Нью-Йорке.
13. Транспортировка автомобилей
Крупнейшая пригородная железная дорога.
14. Государственный госпиталь Бингемтон
Парк перед центральным зданием государственного госпиталя.
15. Строительная площадка
Строительство метро в Нью-Йоркем
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