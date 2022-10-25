С нами не соскучишься!

8 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    В СССР практически все законы были для дурдома!  Запрет на любой частный  бизнес,  на любую. критику СССР,  запрет на...Вытрезвители сове...
  • Алиса Майская
    Боже, какая ахинея... Как будто все мужчины одинаковы и похожи на партнера автора))))На что мужчины НЕ...
  • Николаевна
    Благодарю вас за этот постКинжал в рукаве и...

Что вы не знали о Зое Космодемьянской

Что вы не знали о Зое Космодемьянской

Зоя Космодемьянская – первая из женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза. Все мы знаем о ее подвиге, но существует ряд фактов из биографии Зои, о которых знает далеко не каждый.

«Непролетарские» корни


Оказывается, присутствие в роду Космодемьянских священнослужителей ранее скрывалось действующими властями. Официальная биография Зои содержит информацию о том, что девочка родилась и выросла в семье педагогов. И это действительно так. Но в роду Космодемьянских по отцовской линии мужчины в нескольких поколениях были священнослужителями. Стараясь скрыть «непролетарское» происхождение героини, советские власти много лет держали эту информацию под замком.

Ссылка или побег?


Некоторые официальные источники заявляют, что года, проведенные семьей Космодемьянских в Сибири, объяснялись ссылкой. Утверждалось, что отец Зои выступал против коллективизации, и именно этот факт послужил причиной изгнания. Хотя настоящей причиной была боязнь преследований со стороны властей. Поэтому переезд Космодемьянских в Сибирь скорее можно считать бегством. Родной дед девочки был зверски убит. Опасаясь расправы большевиков, семья была вынуждена переезжать с места на место. И только к средине 30-х годов семья обосновалась в Москве.

«Приписанные» диагнозы


К концу 90-х годов в некоторых печатных изданиях встречалась информация, которая свидетельствовала о наличии у Зои психических заболеваний, включая шизофрению. Документального подтверждения эта теория не имеет, поэтому ее можно воспринимать только в качестве вымысла. В действительности девочка росла болезненной: она тяжело реагировала на несправедливость и предательство. В школьные годы Зоя страдала нервными расстройствами. Немного позже в 1940 году девочку направили в санаторий для реабилитации после тяжелой формы менингита. Но никакой речи о шизофрении здесь не было.

Тяжелое детство


Детство Зои не было таким уж безоблачным. Денег в семье не хватало на самые необходимые вещи. После смерти отца семья жила в постоянной нужде. Чтобы облегчить участь матери, девочка ухаживала за младшим братом и справлялась со многими обязанностями по дому. Это немного отдаляло ее от друзей, но в то же время способствовало укреплению силы духа.

Белая ворона среди «своих»


С самого детства и уже в более старшие годы Зоя чувствовала себя одинокой. Очень подробно этот период описывается в книге Н.А. Борисова. Он несколько лет посвятил изучению биографии семьи Космодемьянских. По его мнению, одиночество было вызвано особым восприятием мира. Зоя не терпела слабости, лжи, говорила в лицо и всегда имела свое собственное мнение. Это часто отворачивало от нее сверстников. Хотя на учебу никак не повлияло. Многие учителя вспоминали Зою как «смелую девочку с умными глазами». Она хорошо училась, увлекалась историей и литературой.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх