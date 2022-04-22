История появления евнухов

Первый документированный случай использования евнухов для охраны гарема встречается в описании Ксенофонтом дворцового быта персидского царя Кира. Это описание относится ко времени завоевания Киром Вавилона в 539 г. до н. э. Однако, скорее всего, такая практика была распространена тогда во всем цивилизованном мире. Совершенно точно известно, что в Китае она существовала задолго до падения Вавилона…
Как появились евнухи
Задолго до царствования Кира II в Персии появился обычай кастрировать пленников, захваченных в битвах, для использования их в качестве охранников гаремов. Похоже, что родоначальниками этого обычая были самые первые персидские цари, желавшие обеспечить целомудрие своих наложниц и избежать порчи династической родословной.
Кир заметил, пишет Ксенофонт, что «евнухи были равнодушны к любым семейным привязанностям, и потому он подумал, что более всего они будут уважать и ценить тех, кто имел наибольшие возможности к щедрому их вознаграждению и мог защитить их в случае, если их кто-либо обидел, и назначить их на почетную должность, и никто, подумал он (Кир), не мог превзойти его в раздаче милостей подобного рода.
Кроме того, поскольку евнухи были предметом презрения и насмешек со стороны всех остальных обычных людей, уже по этой одной причине они нуждались в хозяине, который был бы их покровителем. Ибо нет такого человека, который бы не подумал, что ему принадлежит право помыкать евнухом при каждой возможности сделать это, если только ему в этом не помешает тот, кто располагает высшей властью.
Однако нет причин, по которым даже евнух не мог превзойти всех других в верности своему хозяину. Однако он не считал, как многие, возможно, были склонны полагать, что евнухи являются слабыми существами. И он вывел это заключение также на примере других животных.
Например, норовистые жеребцы, будучи холощеными, перестают кусаться и вставать на дыбы, это уж точно, однако, несмотря на это, они не теряют своей пригодности для службы на войне.
И быки, когда их кастрируют, во многом утрачивают свой гордый дух и непокорность, однако их сила или рабочие способности от этого не становятся хуже. И точно так же псы, когда их кастрируют, перестают убегать от своих хозяев, но тем не менее также пригодны для сторожевой службы и охоты.
Также и мужчины, если с ними поступили подобным образом, становились более кроткими, будучи лишенными этого желания, но проявляли не менее заботы и тщания о том, что им доверялось. Они ни в коей мере не становятся менее ловкими всадниками, или менее искусными копейщиками, или менее честолюбивыми мужчинами.
Напротив, как на войне, так и на охоте они показывают, что в их душах все еще сохраняется дух соперничества. А что до их верности, то лучшим ее доказательством является их поведение в то время, когда их хозяева попадают в бедственное положение. Ибо никто еще не служил своему хозяину в несчастье более беззаветно, чем евнухи.
А если думают, и тому есть некоторое основание, что они уступают в физической силе, все же на поле боя сталь делает слабых такими же сильными.Признав все эти факты, Кир отобрал евнухов на все должности при своем дворе, начиная с привратников».
Прежде чем стать евнухом, мальчик или мужчина подвергались кастрации. Существовало три разновидности этой весьма болезненной операции. Первая заключалась в полной кастрации: мужчина лишался и полового члена и яичек.
Вторая состояла в удалении только полового члена. Третья – в лишении яичек. При любой кастрации, когда рана по краям заживала, в образовавшуюся полость вставляли обработанную металлическую или бамбуковую трубочку для мочеиспускания. Позже придумали искусственный член из каучука.
О том, какие страдания испытывал при операции евнухи, подробно рассказал в конце ХIХ века специалист по Китаю английский ученый Картер Стент. Он писал в 1877 году:
«Операцию выполняют следующим образом. Нижнюю часть живота и верхнюю часть бедер туго перебинтовывают, чтобы предупредить излишне обильное кровотечение.
Затем удаляемые части тела трижды промывают горячей перечной водой и отрезают под самое основание небольшим кривым ножом, напоминающим серп. По завершении дела рану накрывают бумагой, намоченной в холодной воде, и тщательно забинтовывают.
Пациента, поддерживаемого двумя «операторами», заставляют ходить по комнате 2-3 часа, после чего позволяют лечь, но запрещают что-либо пить в течение трех суток.
На четвертый день снимают повязку и страдалец, наконец-то, может облегчиться. Если это получается, значит, он вне опасности, если нет – он обречен на мучительную смерть, так как проходы его уже распухли и ничто его уже не спасет».
Игры в гареме
Между тем, кастрация, особенно частичная, часто не лишала человека мужских гормонов, и порой евнухи испытывали мучение от того, что находятся в обществе прекрасных женщин. Вот как описывал свои терзание один страдалец:
«Я поступил в сераль, где все внушало мне сожаление о моей утрате. Ежеминутно я ощущал волнение чувств; тысячи природных красот раскрывались передо мною, казалось, только для того, чтобы повергнуть меня в отчаяние…
Всякий раз как я сопровождал женщину к ложу моего господина, всякий раз, как я раздевал ее, я возвращался к себе с яростью в сердце и со страшной безнадежностью в душе…
Помню, как однажды, сажая женщину в ванну, я почувствовал такое возбуждение, что разум мой помутился, и я осмелился коснуться рукой некоего места на ее теле… Придя в себя, я подумал, что настал мой последний день. Однако, мне посчастливилось, и я избежал жесточайшего наказания».
Впрочем, отсутствие полового члена отнюдь не мешало евнухам ласкать красавиц, и, пока правители были заняты своими делами, евнухи отнюдь не скучали в обществе и жен. Тем более, что среди кастратов ходила легенда – в результате постоянных сексуальных контактов половые органы вырастут снова. И евнухи ласкали чужих наложниц, впрочем, при этом страшно боясь мести правителя.
Китайских евнух Ли Го был неосторожен, и на теле наложниц оставались укусы и синяки. Его хозяин обнаружил эти следы, и, поскольку вход в гарем был запрещен всем, кроме императора и евнуха, то вычислить виновника не составило особого труда. Страшная кара обрушилась на Ли Го: он был приговорен к разрезанию на мелкие куски.
Евнух Вэй отвечал за гарем императора Цяньлуне. Вэй настолько уверовал в свое могущество, что поссорился с главным министром и перестал его замечать. В ответ главный министр сообщил императору, что его евнухи резвятся в гаремах. Министр предложил немедленно подвергнуть евнухов повторной операции, и, естественно, в первую очередь подвергли мучительной пытке главного евнуха – Вэя…
Карьера кастрата
Кто же становился евнухом? Как ни странно, многие шли на это дело добровольно – евнухи жили безбедно, в роскошных дворцах, хорошо питались. Некоторых продавали родители, и порой чада потом их благодарили – часто евнухи делали себе «карьеру» – становились чиновниками, военачальниками и советниками хозяина.
Евнух Тайцзиян планировал всю систему орошения земель в Китае. Кастрат Гуо Шоуцзин построил для великого хана Хубилая большой канал близ Пекина. Евнух Лю Чин даже правил всей Срединной империей — с 1505 по 1510 год — при малолетнем императоре Ви-Цу.
Самым знаменитым китайским евнухом был адмирал Чэнг Хо. Он совершал в XV веке морские путешествия в Индию, Шри Ланку, Аравию, плавал вдоль берегов Восточной Африки. Был близок к открытию Европы. Командовал огромным флотом, насчитывавшим триста с лишним кораблей и 30 000 матросов.
В Китае евнухи представляли собой уважаемую и авторитетную часть общества. Они объединялись в особые кланы, порой очень могущественные, и правители были вынуждены с ними считаться.
Униженное самолюбие и неспособность заниматься сексом делало евнухов порой чрезвычайно воинственными и жестокими, что умело использовали их хозяева. Император Сюань Цзун, владелец гарема с 500 наложницами, назначил евнуха Гао Лиши своим телохранителем и советником по безопасности.
Однажды император приказал Гао Лиши предпринять карательную операцию против буддийских монахов. Евнух, захватив монахов, изощренно расправился с ними. Он велел кастрировать монахов, сварить их гениталии и накормить ими монахинь. У монахинь, в свою очередь, отрезали груди, сварили и кормили монахам.
Палач-евнух придумал и другие пытки. На глаза несчастных положили мешочки, наполненные негашеной известью, раздавили пальцы, а напоследок обнаженные тела обернули мягкими металлическими трубами в виде змей и в распахнутые их «пасти» залили крутой кипяток.
Еще одним евнухом Сюань Цзуна был некий Ван Фейен, воздвигший «Дворец желанных чудовищ». В нем обитали самые безобразные и уродливые женщины, собранные со всех концов Поднебесной: карлицы и великанши, горбатые и обезноженные, покрытые струпьями и истекающие гноем… И даже, как свидетельствуют исторические хроники, женщина о двух головах, отличающаяся особенной страстностью…
Н. Трубиновская
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