Самые удивительные случаи обращений к докторам

Иногда пациенты удивляют даже самых опытных врачей. Они глотают электрические лампочки, капают в глаза клей и хранят деньги не там, где положено. Будьте осторожны, берегите себя и окружающих.



СОН, ОКАЗАВШИЙСЯ ЯВЬЮ

КЛАД В ЖЕЛУДКЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОР

УКОЛ В СЕРДЦЕ

СТРАХОВКА РЕШАЕТ МНОГОЕ

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ТАЙНИК

НЕУБИВАЕМЫЕ НАУШНИКИ