Самые удивительные случаи обращений к докторам

Иногда пациенты удивляют даже самых опытных врачей. Они глотают электрические лампочки, капают в глаза клей и хранят деньги не там, где положено. Будьте осторожны, берегите себя и окружающих.
СОН, ОКАЗАВШИЙСЯ ЯВЬЮ
Пост, опубликованный американкой Дженной Эванс в Facebook в 2019 году, быстро стал вирусным. Она поведала историю, которая приключилась с ней как-то ночью. В приснившемся кошмаре жених девушки попросил ее спрятать обручальное кольцо от неких «плохих парней». И предложил проглотить. Дженна так и сделала. А проснувшись, обнаружила, что кольца на пальце нет и проглотила она его не во сне, а наяву. Посмеявшись над случившимся, американка обратилась в службу спасения. Рентген показал, что кольцо действительно находится в желудке. Гастроэнтеролог решил не дожидаться, пока оно выйдет самостоятельно, а извлечь. Женщине провели эндоскопию верхних отделов пищеварительного тракта, в ходе которой достали инородный предмет и на всякий случай отдали жениху. Американка получила его лишь на следующий день, пообещав больше не глотать. Так что свадьба все-таки состоялась.
КЛАД В ЖЕЛУДКЕ
69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 носовых колец, пять ножных браслетов и наручные часы — все это врачи нашли в желудке Руни Хатун, жительницы индийского штата Западная Бенгалия, в июле 2019 года. Большая часть предметов была сделана из меди и латуни, но некоторые были из золота. Общий вес «клада» составил 1,6 кг. А его суммарная стоимость — чуть менее 5 млн индийских рупий (около 5 млн руб.). По словам родственников, они заметили, что из дома стали пропадать украшения. Но девушка ничего не говорила и начинала плакать всякий раз, когда ее об этом спрашивали. Со временем индианка стала жаловаться на боли в животе и тошноту, отказывалась есть. Когда Руни Хатун привезли в больницу, она была настолько слаба, что ей пришлось влить около 5 л крови, а смесь питательных веществ вводить через катетер. Рентген показал, что в желудке пациентки находятся инородные предметы, и девушку прооперировали. После чего она призналась, что проглатывала украшения каждый раз, как испытывала чувство голода, и ее направили к психиатру.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОР
С бедолагами, которые решили проглотить лампочку, а потом не смогли ее вытащить, врачи сталкиваются довольно часто. Одни проделывают этот «фокус» ради интереса, другие — на спор. В 2016 году москвич Андрей Г. решил заключить пари и засунул в рот лампочку в 60 ватт. Обратно она извлекаться не захотела, и пришлось ехать в больницу. Медики поняли, что у пострадавшего произошел спазм, поэтому челюсти сомкнулись буквально намертво. Разбивать лампочку, чтобы ее вытащить, не стали — слишком велик был риск повредить ротовую полость. Вместо этого мужчине вкололи препарат, который расслабил мышцы, и инородный предмет удалось извлечь без особого труда. Получив медицинскую помощь, москвич отправился домой, став на 11 000 руб. богаче. Ведь в споре не оговаривалось, что лампочку необходимо вынуть изо рта самостоятельно!
УКОЛ В СЕРДЦЕ
На следующее утро после Нового года просыпаются многие с головной болью, да и желудок может поболеть, но обычно через день-два все проходит. Однако у аргентинца Орасио Родригеса Виделы неприятные ощущения затянулись. Вскоре после наступления 2015 года он обратился в больницу с симптомами простуды. Назначенные лекарства не помогли, мужчина стал терять вес и жаловался на боли в груди. Несколько ультразвуковых исследований показали, что в области сердца находится инородный предмет. Медики предположили, что это катетер, кусочек которого отломился, когда еще в подростковом возрасте Орасио делали переливание крови. Но в ходе операции выяснилось, что в сердце находилась зубочистка! Когда мужчина пришел в себя и ему рассказали о «находке», он предположил, что проглотил ее с закуской во время праздничного застолья. Дальнейшее выздоровление завершил щадящий режим.
СТРАХОВКА РЕШАЕТ МНОГОЕ
Прежде чем употребить лекарство, лучше лишний раз прочитать название, указанное на упаковке. Американка Кэтрин Гайдос убедилась в этом на собственном опыте. Инцидент произошел в 2015 году. Когда женщина находилась на улице, ей в глаз попала соринка. Она попросила уборщика достать из сумочки глазные капли. Тот по невнимательности перепутал упаковки и закапал женщине в глаз суперклей. Почувствовав сильное жжение, американка закричала, чтобы позвонили в службу спасения, но к моменту прибытия бригады веки уже были плотно склеены. По словам Гайдос, она обратилась к врачу, но у нее не было ни медицинской страховки, ни денег на лечение. Следовательно, помочь он отказался, и американке пришлось провести с закрытым глазом девять дней. Возможно, проблема так и не решилась бы, но историю показали по телевидению, и другой доктор открыл женщине глаз, а затем соскреб с роговицы остатки клея. К счастью, со временем зрение восстановилось.
САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ТАЙНИК
Одни хранят деньги в кошельке, другие — в носках, а самые скучные — в банке. Колумбийка Сандра Милена Альмейда — гений оригинальности: в 2017 году она сделала хранилищем собственный желудок. Правда, случайно. Женщина копила деньги на отдых с мужем, но, когда обнаружила, что тот ей изменяет, решила уехать с деньгами в Панаму. План сорвался, муж нашел заначку и потребовал половину суммы. Завязался скандал, и в пылу ссоры колумбийка проглотила в общей сложности $9000 (686 000 руб.). Извлекать деньги пришлось врачам. К большому разочарованию пациентки выяснилось, что в пригодном состоянии оказалось лишь 57 стодолларовых купюр (434 000 руб.), остальные разъела кислота. Да и те, что сохранились, медики передали полиции для судебного разбирательства.
НЕУБИВАЕМЫЕ НАУШНИКИ
В мае 2019 года тайванец Бен Хсу заснул с парой беспроводных наушников, а когда проснулся, не смог найти один из них. Используя функцию отслеживания, он понял, что устройство по-прежнему находится в комнате, но потребовалось время, чтобы осознать, откуда раздается звуковой сигнал. Он исходил из желудка! В больнице мужчине дали слабительное и велели дожидаться окончания истории естественным путем. Удивительно, но затем, после мытья и сушки, гаджет продолжил работать и даже сохранил 41% заряда. Врач, работающий в отделении неотложной помощи, позднее прокомментировал, что все обошлось благополучно благодаря пластиковой оболочке наушника. Если бы тайванец случайно проглотил обычную батарейку, у него мог произойти разрыв кишечника.
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