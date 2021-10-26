Почему вредно пробовать черное мороженое и другие продукты с активированным углем

Продукты с активированным углем: безопасны ли они для организма?
Активированный уголь - средство, которое есть в любой домашней аптечке. Чаще всего его используют при пищевых отравлениях, но в последнее время появилось множество альтернативных вариантов его применения. Например, все более популярным становится добавление угля в продукты питания. Выглядит необычно и модно, но безобидно ли?
Активированный уголь: польза и вред для организма.
Волна увлечения активированным углем в последние несколько лет захлестнула фаст-фуд индустрию. Повсюду появилось черное мороженое, его даже прозвали «инстаграмным» за то, что оно необычно смотрится на фотографиях и полюбилось блогерам. Помимо мороженого, с добавлением угля готовят и другие продукты и напитки.
1. Коктейли с активированным углем
Черный коктейль.
Черные коктейли - настоящий тренд. Сегодня такие напитки готовят во многих популярных заведениях. Рассказывая о новинке, бармены часто обещают, что наутро не будет похмельного синдрома, поскольку под действием угля в организме пройдет детоксикация.
А что же на самом деле? Во-первых, нужно понимать, что дозировка угля в стакане напитка настолько мала, что ослабить действия алкоголя он не может. Вместе с тем даже небольшого его количества хватит, чтобы вывести из организма питательные вещества и витамины. Кроме того, активированный уголь снижает действие медикаментов. Если, например, женщина принимает противозачаточные таблетки, то после нескольких бокалов она может оказаться совершенно беззащитной.
2. Активированный уголь в продуктах питания
Черное мороженое.
Моду на черную еду подхватили в разных странах мира. В японском отделении компании Burger King презентовали черный бургер, в некоторых американских кафе стали подавать черные вафли на завтрак. К сожалению, порция такой еды может привести к обезвоживанию организма и затруднить усвоение медикаментов.
Черный бургер.
Черные вафли.
3. Зубная паста с активированным углем
Зубная паста с активированным углем.
Использование активированного угля в качестве средства для чистки зубов не ново. Во многих регионах мира, в частности в Африке и Южной Азии, это давно практикуется. Стоит понимать, что чистка зубов пастой с углем не повредит, но и не принесет ожидаемого результата, улыбка не станет сиять по-голливудски. Такой эффект не доказан учеными, более того, зубная эмаль и десна могут пострадать от абразивных свойств угля. Следовательно, зубные врачи настоятельно рекомендуют отказаться от регулярного использования такой пасты. От кофейного налета она точно не спасет.
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