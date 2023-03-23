Как посеять капусту, чтобы рассада выросла крепкой

При посеве капусты в питательный грунт сеянцы начинают слишком активно расти, получаются вытянутыми и с ослабленной корневой системой, чего нельзя допускать.

Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют сеять капусту в непитательный грунт, а именно в древесные опилки. Такой способ посева идеально подходит для тех, кто сеет капусту на продажу, так как с его помощью можно очень быстро и просто посеять большое количество семян, а затем спокойно и без спешки пикировать их по отдельным ячейкам.

Неглубокие пластиковые ящики застелите подстилкой из мешковины. Сверху на подстилку насыпьте слой мелкой опилки толщиной около 3 см. Обильно пролейте опилки большим количеством воды. Посейте капусту просто равномерно разбросав семена по поверхности увлажненных опилок.







После посева обязательно увлажните семена.







Присыпьте семена сухим речным песком слоем порядка 3 мм. Слегка увлажните песок.







Накройте ящики пленкой и поставьте в теплое место. Уже на 3-4 день появятся первые всходы.







При таком методе посева капусты сеянцы получаются крепкими и здоровыми, они не вытягиваются, а их корневая система отлично развита. Благодаря тому, что опилки не являются питательным субстратом, можно не переживать, что вы не успеете пикировать капусту, так как в опилках семена не смогут сильно вырасти и вытянуться.

Пикировку следует проводить в питательный субстрат, где сеянцы продолжат свой активный рост и развитие.





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