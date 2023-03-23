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Как посеять капусту, чтобы рассада выросла крепкой

При посеве капусты в питательный грунт сеянцы начинают слишком активно расти, получаются вытянутыми и с ослабленной корневой системой, чего нельзя допускать.
Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют сеять капусту в непитательный грунт, а именно в древесные опилки. Такой способ посева идеально подходит для тех, кто сеет капусту на продажу, так как с его помощью можно очень быстро и просто посеять большое количество семян, а затем спокойно и без спешки пикировать их по отдельным ячейкам.
Неглубокие пластиковые ящики застелите подстилкой из мешковины. Сверху на подстилку насыпьте слой мелкой опилки толщиной около 3 см. Обильно пролейте опилки большим количеством воды. Посейте капусту просто равномерно разбросав семена по поверхности увлажненных опилок.

Как посеять капусту, чтобы рассада выросла крепкой

После посева обязательно увлажните семена.

Как посеять капусту, чтобы рассада выросла крепкой

Присыпьте семена сухим речным песком слоем порядка 3 мм. Слегка увлажните песок.

Как посеять капусту, чтобы рассада выросла крепкой

Накройте ящики пленкой и поставьте в теплое место. Уже на 3-4 день появятся первые всходы.

Как посеять капусту, чтобы рассада выросла крепкой

При таком методе посева капусты сеянцы получаются крепкими и здоровыми, они не вытягиваются, а их корневая система отлично развита. Благодаря тому, что опилки не являются питательным субстратом, можно не переживать, что вы не успеете пикировать капусту, так как в опилках семена не смогут сильно вырасти и вытянуться.
Пикировку следует проводить в питательный субстрат, где сеянцы продолжат свой активный рост и развитие.

Как посеять капусту, чтобы рассада выросла крепкой
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