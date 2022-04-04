10 ужасных наказаний, которые использовали по отношению к уже мертвым врагам

Кремация на ярмарке и другие страшные казни.
История знает случаи, когда, кажется, люди теряли человеческий облик и расправлялись со своими противниками – военными, политическими или идеологическими – по совсем нечеловеческим законам. Наш обзор – исторический экскурс по страшным событиям давно минувших лет.
1. Жиль ван Леденберг - повешение в гробу
Жиль ван Леденберг - повешение в гробу.
Нидерланды на протяжении 80 лет (1568-1648) воевали с Испанией (за это время было только 12 лет перемирия в 1609-21 годах). После окончания войны голландцы немедленно были вовлечены в богословский спор между собой. Спор шел относительно определения и точного времени, решения Бога о допущении души на Небеса. Были также политические опасения по поводу того, что война возобновится, а также возросла напряженность между централизованным правительством и провинциями. В 1610-е годы ситуация начала выходить из - под контроля, когда ортодоксальная партия свергла более умеренную партию протестантов.
Одним из арестованных лидеров протестантов был Жиль ван Леденберг. Он покончил с собой в тюрьме в сентябре 1618 года, но был приговорен к смерти в мае следующего года. Гроб с его забальзамированным трупом был повешен на виселице и провисел на ней в течение трех недель, после чего был погребен. Однако в ночь погребения толпа откопала останки ван Леденберга и выбросила их в канаву .
2. Якопо Бонфадио - кремация обезглавленного тела
Обезглавленный гуманист Якопо Бонфадио.
Якопо Бонфадио был итальянским ученым-гуманистом, который стал известен своей поэзией, рассуждениями о ландшафтах и философскими трудами. Он также написал историю Генуи, которая осуждала некоторые из ведущих семей города и раскрывая правду об их прошлых прегрешениях. Это было плохой идеей, поскольку Якопо жил в Генуе в то время. Эти влиятельные семьи распустили слухи, что Бонфадио соблазнил одного из своих учеников. В результате он был приговорен к смерти за содомию.
Это вызвало большой скандал, и многие представители интеллигенции по всей Италии пытались спасти его, однако все, что они добились, - Бонфадио получил поблажку в виде обезглавливания перед сжиганием на костре.
3. Кунимунд - Кубок из черепа
Кубок из черепа.
Между двумя древнегерманскими племенами — лангобардами и гепидами тянулась многолетняя вражда с тех пор, ка король лангобардов Альбоин в юности убил князя гепидов Торисмунда. В 567 году Альбоин разгромил войско гепидов и убил их короля Кунимунда.
После этой победи гепиды практически прекратили свое существование, а Альбоин обзавелся двумя необычными трофеями. Первым был череп Кунимунда, из которого он приказал сделан позолоченную и инкрустированную драгоценностями чашу. А вторым была дочь Кунимунда Розамунда, которую Альбоин взял в жены.
Альбоин возглавил вторжение ломбардов в Италию. В честь успешного завоевания северных территорий Италии он провел банкет в Вероне в 572 году, во время которого он заставил жену пить из черепа ее отца. В результате Розамунда убила своего мужа.
4. Гарсия Жак - автомобиль как средство казни
Гарсия Жак - начальник дворцовой охраны.
Гарсия Жак был начальником дворцовой охраны у Франсуа "Папа Док" и Жан-Клода "Бэби Док" Дювалье, диктаторов Гаити с 1957 по 1986 годы. Папа Док умер в 1971 году, а в 1986 году в результате народного восстания и дипломатического давления его сын Бэби Док бежал из страны. Он улетел на самолете, забитом драгоценностями и дизайнерскими произведениями искусства.
Разъяренные гаитяне ворвались в склеп Папа Дока, но его останки якобы были также вывезены на самолете из страны. Далее они разорили могилу его близкого друга Гарсии Жака. После того, как толпа вытащила сильно разложившийся труп Жака на дорогу, его раздавили машинами и после этого подожгли.
5. Гарольд I "Заячья лапа" - смерть в болоте
Смерть в болоте.
С 1035 по 1040 королем Англии был Гарольд I (по прозвищу "Заячья лапа"), незаконнорожденный сын Кнуда Великого, короля империи Северного моря - Англии, Норвегии и Дании. Гарольд занял трон благодаря стечению обстоятельств — после смерти Кнуда Великого престол должен был унаследовать его единственный законный сын Хардекнуд.
Хардекнуд расценил это как акт узурпации. Его гнев усилился, когда Гарольд взял в плен, ослепил, а затем убил сводного брата Хардекнуда (и собственного сводного брата) Альфреда Этелинга в 1036 году. После неожиданной смерти Гарольда в 1040 году Хардекнуд взошел на английский престол. Тело Гарольда вытащили из его монашеской могилы и выбросили в болото. При этом Гарольда фактически приравняли к преступникам и запретили хоронить в освященной земле.
6. Корнилов - сожжение на свалке
Генерал Корнилов.
Корнилов был кадровым офицером армии в Российской империи. Он родился в 1870 году, служил в качестве офицера разведки в Центральной Азии, а затем отличился в русско-японской войне 1904-05 годов. Во время начала Первой мировой войны Корнилов был комдивом. Он прославился тем, что его захватили в плен австрийцы, после чего Корнилов бежал и пешком через всю Румынию шел на территорию России.
После возвращения он был назначен главнокомандующим русской армией правительством Александра Керенского, который захватил власть после свержения царя в марте 1917 года. Тем не менее, война еще продолжалась, а в Петрограде начались волнения. Корнилов послал войска в направлении Петрограда для подавления возможного восстания, но после этого и сам был обвинен в организации государственного переворота.
Корнилова посадили в тюрьму, откуда он бежал и присоединился к силам "белых" в Донской области. Погиб Корнилов, когда снаряд попал в его штаб-квартиру при осаде Екатеринодара в апреле 1918 года. Белые отступили, а большевики откопали тело Корнилова, бросили на свалку и сожгли.
7. Симон де Монфор - ужасная "расчленёнка"
Бесчеловечная расчленёнка.
Симон де Монфор изначально был фаворитом короля Генриха III, который предоставил ему титул графа Лестера и отдал за него замуж свою сестру, принцессу Элеонору. Тем не менее, отношения Монфора с королем постепенно испортились. В конце концов, Монфор стал лидером баронской оппозиции, которая выступала за ограничение королевской власти в пользу баронов в 1258 – 1260 годах. Но эта баронская коалиция развалилась и Монфор был вынужден бежать из страны в 1261 году.
Он вернулся обратно в Англию в 1264 году, взял короля в плен и правил как деспот в течение одного года. К сожалению для Монфора, наследный принц Эдуард бежал и возглавил оппозицию. Монфора убили в сражении при Ившеме. Сторонники короля надругались над павшим врагом - они отрезали ему руки, ноги и голову. Затем его кастрировали и повесили генеталии по обе стороны от носа на отрезанной голове, надетой на копье. Руки и ноги Монфора разослали по всем частям страны "в подарок" мятежным баронам.
8. Бусер и Фагиус - эксгумация и сожжение
Кремация на ярмарке.
Буцер был протестантом реформатором, который провел большую часть своей жизни в Европе, особенно в Священной Римской империи. Там он подружился с известным гуманистом Эразмом, а также Мартином Лютером. Буцер также пытался сплотить движение Реформации и поощрять путь прагматизма и компромисса. С 1524 до 1548 годов Буцер присутствовал почти на всех основных религиозных собраниях в Германии. К сожалению, политические события заставили его удалиться в изгнание в Англию в 1549 году, где ему было предложено пересмотреть Первый Молитвенник Эдуарда VI.
Буцер умер в 1551 году, но большая часть его советов была включена в Второй Молитвенник. Молодой Эдуард VI умер вскоре после этого в 1553 году, а его преемницей стала его сестра-католичка Мария 1. Она была полна решимости вновь ввести католицизм в Англии.
Несмотря на то, что Мария пыталась сделать это мирным путем, около 300 протестантов были в конечном счете сожжены на костре, а правительница посмертно получила прозвище "Кровавая Мэри". В 1557 году Буцер и его друг Пол Фагиус были эксгумированы и преданы суду. Затем их кости были прикованы и сожжены на Кембриджском рынке во время крестьянской ярмарки.
9. Распутин - неугомонный покойник
Распутин - неугомонный покойник.
Карьера Григория Распутина был необычной и выдающейся. Он был мистиком, который стал фаворитом российской императорской семьи из-за того, что смог улучшить состояние больного гемофилией царевича Алексея. Распутин, который был известен своим участием в секте хлыстов и развратом, в конечном счете был убит. Причем произошло это нетривиально — сначала его отравили цианистым калием, потом когда заговорщики увидели, что яд не подействовал, в Распутина выстрелили. Но не помогло и это, Григорий попытался бежать. В итоге его связали, засунули в мешок с грузом и утопили в проруби.
Вскрытие показало, что на дне реки Распутин продолжал отчаянно бороться за жизнь, но захлебнулся. После отречения от престола Николая II в марте 1917 года восставшие солдаты выкопали и открыли гроб Распутина (царского любимчика в итоге похоронили) в надежде найти драгоценности, но вместо этого нашли зловонный разложившийся труп с почерневшим лицом. Распутина перезахоронили, но вскоре его тело снова извлекли и отправили к третьему месту захоронения якобы в коробке фортепиано. Тем не менее, автомобиль с телом Распутина сломался, поэтому его тело оттащили в соседнее поле, облили бензином и сожгли. При этом, как утверждали очевидцы, горящий труп якобы сел.
10. Лжедмитрий I - выстрел прахом из пушки
Страшная смерть лжецаря.
Иван Грозный убил своего старшего сына и наследника в порыве гнева. Когда Иван умер, царь оказался в непростой ситуации. В качестве наследников остались только слабый здоровьем и умом Федор и младенец Дмитрий. После смерти Ивана Грозного Федор правил в течение 12 лет, а Дмитрия убили. Когда Федор умер, царем стал его шурин Борис Годунов, а после смерти Бориса на трон должен был взойти его сын Федор II Борисович, но его убили. Так на трон всея Руси попал "Дмитрий" — якобы тот самый сын Ивана Грозного, который загадочным образом был спасен. Но когда Дмитрий одел корону, он начал чураться своих прежних сторонников и сотрудничать с поляками, а также вступил в брак с католической польской дворянкой Мариной Мнишек.
Народу это не нравилось, и однажды в Кремль ворвалась толпа заговорщиков. Дмитрий попытался сбежать, выпрыгнув из окна. Но он сломал ногу и был застрелен в то время, как пытался уковылять по улице. После этого, труп раздели, привязали веревками за ноги и половые органы, протащили по улицам и вздернули на Красной площади, где над ним глумились 3 дня. Затем останки Лжедмитрия были сожжены, а пепел смешан с порохом — этой смесью зарядили пушку и выстрелили.
источник
Кремация на ярмарке и другие страшные казни.
История знает случаи, когда, кажется, люди теряли человеческий облик и расправлялись со своими противниками – военными, политическими или идеологическими – по совсем нечеловеческим законам. Наш обзор – исторический экскурс по страшным событиям давно минувших лет.
1. Жиль ван Леденберг - повешение в гробу
Жиль ван Леденберг - повешение в гробу.
Нидерланды на протяжении 80 лет (1568-1648) воевали с Испанией (за это время было только 12 лет перемирия в 1609-21 годах). После окончания войны голландцы немедленно были вовлечены в богословский спор между собой. Спор шел относительно определения и точного времени, решения Бога о допущении души на Небеса. Были также политические опасения по поводу того, что война возобновится, а также возросла напряженность между централизованным правительством и провинциями. В 1610-е годы ситуация начала выходить из - под контроля, когда ортодоксальная партия свергла более умеренную партию протестантов.
Одним из арестованных лидеров протестантов был Жиль ван Леденберг. Он покончил с собой в тюрьме в сентябре 1618 года, но был приговорен к смерти в мае следующего года. Гроб с его забальзамированным трупом был повешен на виселице и провисел на ней в течение трех недель, после чего был погребен. Однако в ночь погребения толпа откопала останки ван Леденберга и выбросила их в канаву .
2. Якопо Бонфадио - кремация обезглавленного тела
Обезглавленный гуманист Якопо Бонфадио.
Якопо Бонфадио был итальянским ученым-гуманистом, который стал известен своей поэзией, рассуждениями о ландшафтах и философскими трудами. Он также написал историю Генуи, которая осуждала некоторые из ведущих семей города и раскрывая правду об их прошлых прегрешениях. Это было плохой идеей, поскольку Якопо жил в Генуе в то время. Эти влиятельные семьи распустили слухи, что Бонфадио соблазнил одного из своих учеников. В результате он был приговорен к смерти за содомию.
Это вызвало большой скандал, и многие представители интеллигенции по всей Италии пытались спасти его, однако все, что они добились, - Бонфадио получил поблажку в виде обезглавливания перед сжиганием на костре.
3. Кунимунд - Кубок из черепа
Кубок из черепа.
Между двумя древнегерманскими племенами — лангобардами и гепидами тянулась многолетняя вражда с тех пор, ка король лангобардов Альбоин в юности убил князя гепидов Торисмунда. В 567 году Альбоин разгромил войско гепидов и убил их короля Кунимунда.
После этой победи гепиды практически прекратили свое существование, а Альбоин обзавелся двумя необычными трофеями. Первым был череп Кунимунда, из которого он приказал сделан позолоченную и инкрустированную драгоценностями чашу. А вторым была дочь Кунимунда Розамунда, которую Альбоин взял в жены.
Альбоин возглавил вторжение ломбардов в Италию. В честь успешного завоевания северных территорий Италии он провел банкет в Вероне в 572 году, во время которого он заставил жену пить из черепа ее отца. В результате Розамунда убила своего мужа.
4. Гарсия Жак - автомобиль как средство казни
Гарсия Жак - начальник дворцовой охраны.
Гарсия Жак был начальником дворцовой охраны у Франсуа "Папа Док" и Жан-Клода "Бэби Док" Дювалье, диктаторов Гаити с 1957 по 1986 годы. Папа Док умер в 1971 году, а в 1986 году в результате народного восстания и дипломатического давления его сын Бэби Док бежал из страны. Он улетел на самолете, забитом драгоценностями и дизайнерскими произведениями искусства.
Разъяренные гаитяне ворвались в склеп Папа Дока, но его останки якобы были также вывезены на самолете из страны. Далее они разорили могилу его близкого друга Гарсии Жака. После того, как толпа вытащила сильно разложившийся труп Жака на дорогу, его раздавили машинами и после этого подожгли.
5. Гарольд I "Заячья лапа" - смерть в болоте
Смерть в болоте.
С 1035 по 1040 королем Англии был Гарольд I (по прозвищу "Заячья лапа"), незаконнорожденный сын Кнуда Великого, короля империи Северного моря - Англии, Норвегии и Дании. Гарольд занял трон благодаря стечению обстоятельств — после смерти Кнуда Великого престол должен был унаследовать его единственный законный сын Хардекнуд.
Хардекнуд расценил это как акт узурпации. Его гнев усилился, когда Гарольд взял в плен, ослепил, а затем убил сводного брата Хардекнуда (и собственного сводного брата) Альфреда Этелинга в 1036 году. После неожиданной смерти Гарольда в 1040 году Хардекнуд взошел на английский престол. Тело Гарольда вытащили из его монашеской могилы и выбросили в болото. При этом Гарольда фактически приравняли к преступникам и запретили хоронить в освященной земле.
6. Корнилов - сожжение на свалке
Генерал Корнилов.
Корнилов был кадровым офицером армии в Российской империи. Он родился в 1870 году, служил в качестве офицера разведки в Центральной Азии, а затем отличился в русско-японской войне 1904-05 годов. Во время начала Первой мировой войны Корнилов был комдивом. Он прославился тем, что его захватили в плен австрийцы, после чего Корнилов бежал и пешком через всю Румынию шел на территорию России.
После возвращения он был назначен главнокомандующим русской армией правительством Александра Керенского, который захватил власть после свержения царя в марте 1917 года. Тем не менее, война еще продолжалась, а в Петрограде начались волнения. Корнилов послал войска в направлении Петрограда для подавления возможного восстания, но после этого и сам был обвинен в организации государственного переворота.
Корнилова посадили в тюрьму, откуда он бежал и присоединился к силам "белых" в Донской области. Погиб Корнилов, когда снаряд попал в его штаб-квартиру при осаде Екатеринодара в апреле 1918 года. Белые отступили, а большевики откопали тело Корнилова, бросили на свалку и сожгли.
7. Симон де Монфор - ужасная "расчленёнка"
Бесчеловечная расчленёнка.
Симон де Монфор изначально был фаворитом короля Генриха III, который предоставил ему титул графа Лестера и отдал за него замуж свою сестру, принцессу Элеонору. Тем не менее, отношения Монфора с королем постепенно испортились. В конце концов, Монфор стал лидером баронской оппозиции, которая выступала за ограничение королевской власти в пользу баронов в 1258 – 1260 годах. Но эта баронская коалиция развалилась и Монфор был вынужден бежать из страны в 1261 году.
Он вернулся обратно в Англию в 1264 году, взял короля в плен и правил как деспот в течение одного года. К сожалению для Монфора, наследный принц Эдуард бежал и возглавил оппозицию. Монфора убили в сражении при Ившеме. Сторонники короля надругались над павшим врагом - они отрезали ему руки, ноги и голову. Затем его кастрировали и повесили генеталии по обе стороны от носа на отрезанной голове, надетой на копье. Руки и ноги Монфора разослали по всем частям страны "в подарок" мятежным баронам.
8. Бусер и Фагиус - эксгумация и сожжение
Кремация на ярмарке.
Буцер был протестантом реформатором, который провел большую часть своей жизни в Европе, особенно в Священной Римской империи. Там он подружился с известным гуманистом Эразмом, а также Мартином Лютером. Буцер также пытался сплотить движение Реформации и поощрять путь прагматизма и компромисса. С 1524 до 1548 годов Буцер присутствовал почти на всех основных религиозных собраниях в Германии. К сожалению, политические события заставили его удалиться в изгнание в Англию в 1549 году, где ему было предложено пересмотреть Первый Молитвенник Эдуарда VI.
Буцер умер в 1551 году, но большая часть его советов была включена в Второй Молитвенник. Молодой Эдуард VI умер вскоре после этого в 1553 году, а его преемницей стала его сестра-католичка Мария 1. Она была полна решимости вновь ввести католицизм в Англии.
Несмотря на то, что Мария пыталась сделать это мирным путем, около 300 протестантов были в конечном счете сожжены на костре, а правительница посмертно получила прозвище "Кровавая Мэри". В 1557 году Буцер и его друг Пол Фагиус были эксгумированы и преданы суду. Затем их кости были прикованы и сожжены на Кембриджском рынке во время крестьянской ярмарки.
9. Распутин - неугомонный покойник
Распутин - неугомонный покойник.
Карьера Григория Распутина был необычной и выдающейся. Он был мистиком, который стал фаворитом российской императорской семьи из-за того, что смог улучшить состояние больного гемофилией царевича Алексея. Распутин, который был известен своим участием в секте хлыстов и развратом, в конечном счете был убит. Причем произошло это нетривиально — сначала его отравили цианистым калием, потом когда заговорщики увидели, что яд не подействовал, в Распутина выстрелили. Но не помогло и это, Григорий попытался бежать. В итоге его связали, засунули в мешок с грузом и утопили в проруби.
Вскрытие показало, что на дне реки Распутин продолжал отчаянно бороться за жизнь, но захлебнулся. После отречения от престола Николая II в марте 1917 года восставшие солдаты выкопали и открыли гроб Распутина (царского любимчика в итоге похоронили) в надежде найти драгоценности, но вместо этого нашли зловонный разложившийся труп с почерневшим лицом. Распутина перезахоронили, но вскоре его тело снова извлекли и отправили к третьему месту захоронения якобы в коробке фортепиано. Тем не менее, автомобиль с телом Распутина сломался, поэтому его тело оттащили в соседнее поле, облили бензином и сожгли. При этом, как утверждали очевидцы, горящий труп якобы сел.
10. Лжедмитрий I - выстрел прахом из пушки
Страшная смерть лжецаря.
Иван Грозный убил своего старшего сына и наследника в порыве гнева. Когда Иван умер, царь оказался в непростой ситуации. В качестве наследников остались только слабый здоровьем и умом Федор и младенец Дмитрий. После смерти Ивана Грозного Федор правил в течение 12 лет, а Дмитрия убили. Когда Федор умер, царем стал его шурин Борис Годунов, а после смерти Бориса на трон должен был взойти его сын Федор II Борисович, но его убили. Так на трон всея Руси попал "Дмитрий" — якобы тот самый сын Ивана Грозного, который загадочным образом был спасен. Но когда Дмитрий одел корону, он начал чураться своих прежних сторонников и сотрудничать с поляками, а также вступил в брак с католической польской дворянкой Мариной Мнишек.
Народу это не нравилось, и однажды в Кремль ворвалась толпа заговорщиков. Дмитрий попытался сбежать, выпрыгнув из окна. Но он сломал ногу и был застрелен в то время, как пытался уковылять по улице. После этого, труп раздели, привязали веревками за ноги и половые органы, протащили по улицам и вздернули на Красной площади, где над ним глумились 3 дня. Затем останки Лжедмитрия были сожжены, а пепел смешан с порохом — этой смесью зарядили пушку и выстрелили.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии