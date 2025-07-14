Сотрясение мозга: как распознать

Ни у кого нет совета, который может защитить вас на 100%, но наши знания помогут вам избежать серьезных проблем после сотрясения мозга и принять все необходимые меры для их лечения. Мы ценим здоровье и хотим поделиться некоторыми важными симптомами, которые могут указывать на то, что у вас может быть сотрясение мозга.

1. Головная боль или чувство давления в голове. Головная боль является одним из наиболее распространенных симптомов травмы головного мозга. Более 30% людей жалуются на длительные головные боли. Они могут приходить и уходить даже через год. 2. Амнезия вокруг травматического события. Посттравматическая амнезия — это состояние спутанности сознания, которое возникает сразу после травмы головного мозга. Человек дезориентирован и не может вспомнить события, которые происходят после травмы. Они могут чувствовать злость, импульсивность или эмоциональность, и это абсолютно нормально.3. Тошнота сразу после несчастного случая. Вы можете почувствовать головокружение или дезориентироваться сразу после этого. Тошнота может постепенно ухудшаться и вызывать беспокойство. При наличии травмы головы этот симптом является нормальным. Это часто проходит через несколько недель , но может длиться дольше, если травма серьезная.4. Повторяющаяся рвота. Рвота считается одним из признаков сотрясения мозга, но это не значит, что у вас она будет на 100%. Однако пациенты с повреждениями головного мозга часто говорят о повторяющейся рвоте с головокружением. 5. Невнятная или медленная речь. Одним из наиболее распространенных симптомов является состояние , которое вызывает невнятную или медленную речь. Это происходит потому, что участки мозга, которые контролируют мышцы для речи, повреждены.6. Головокружение или «видение звездочек». После травмы головного мозга вы можете почувствовать головокружение и изменения в своем зрении, например, двоение в глазах, затуманенное зрение или «видение звездочек». 7. Звон в ушах или жужжание. Быть чувствительным к звукам нормально после сотрясения мозга. Некоторые люди не могут посещать шумные места, такие как рынки и рестораны. Они могут испытывать звон в ушах, жужжание или шипение.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: