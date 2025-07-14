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Сотрясение мозга: как распознать

Ни у кого нет совета, который может защитить вас на 100%, но наши знания помогут вам избежать серьезных проблем после сотрясения мозга и принять все необходимые меры для их лечения. Мы ценим здоровье и хотим поделиться некоторыми важными симптомами, которые могут указывать на то, что у вас может быть сотрясение мозга.

Сотрясение мозга: как распознать

Сотрясение мозга: как распознать 1. Головная боль или чувство давления в голове. Головная боль является одним из наиболее распространенных симптомов травмы головного мозга. Более 30% людей жалуются на длительные головные боли. Они могут приходить и уходить даже через год. Сотрясение мозга: как распознать 2. Амнезия вокруг травматического события. Посттравматическая амнезия — это состояние спутанности сознания, которое возникает сразу после травмы головного мозга. Человек дезориентирован и не может вспомнить события, которые происходят после травмы. Они могут чувствовать злость, импульсивность или эмоциональность, и это абсолютно нормально. Сотрясение мозга: как распознать 3. Тошнота сразу после несчастного случая. Вы можете почувствовать головокружение или дезориентироваться сразу после этого. Тошнота может постепенно ухудшаться и вызывать беспокойство. При наличии травмы головы этот симптом является нормальным. Это часто проходит через несколько недель, но может длиться дольше, если травма серьезная. Сотрясение мозга: как распознать 4. Повторяющаяся рвота. Рвота считается одним из признаков сотрясения мозга, но это не значит, что у вас она будет на 100%. Однако пациенты с повреждениями головного мозга часто говорят о повторяющейся рвоте с головокружением. Сотрясение мозга: как распознать 5. Невнятная или медленная речь. Одним из наиболее распространенных симптомов является состояние, которое вызывает невнятную или медленную речь. Это происходит потому, что участки мозга, которые контролируют мышцы для речи, повреждены.
Сотрясение мозга: как распознать 6. Головокружение или «видение звездочек». После травмы головного мозга вы можете почувствовать головокружение и изменения в своем зрении, например, двоение в глазах, затуманенное зрение или «видение звездочек». Сотрясение мозга: как распознать 7. Звон в ушах или жужжание. Быть чувствительным к звукам нормально после сотрясения мозга. Некоторые люди не могут посещать шумные места, такие как рынки и рестораны. Они могут испытывать звон в ушах, жужжание или шипение.

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