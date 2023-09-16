Какой из существующих языков считается самым древним на земле, и Как выглядит десятка наистарейших

Какой из существующих в наши дни языков самый древний? У ученых нет точного ответа на этот вопрос, ведь всё новые и новые археологические находки заставляют постоянно менять точку зрения по этому поводу. К тому же, мнения историков и лингвистов подчас расходятся. Но, по крайней мере можно назвать десятку самых старых из языков на нашей планете. Каждый из них имеет право называться древнейшим. Предлагаем познакомиться с этим списком.
Тамильский язык
Тамильский относится к группе дравидийских языков и ему, между прочим, 4,5 тыс. лет. Это один из государственных языков Индии, Шри-Ланки и Сингапура, на нем также говорят некоторые жители Малайзии.
Древняя надпись на тамильском в храме и тамильская Библия (1723).
Если говорить об Индии, то в Адичаналлуре обнаружены надписи на тамильском языке, нанесенные в 500 году до н. э., а в Саманармалае – надписи, которые созданы ориентировочно 2 200 лет назад.
Санскрит
Ученые считают, что санскриту более 4 тыс. лет и что он оказал влияние на последующее формирование целого ряда языков, в том числе на большинство языков Европы. По мнению лингвистов, у него есть общие корни и даже некоторое сходство с греческим и латинским. Сам же он относится к индоевропейской семье. С I века до н. э. санскрит был одним из языков наскальной эпиграфики.
«Ригведа» на санскрите. /Фото: wikipedia.org
Тысячелетия назад санскрит называли языком богов. На нем были написаны известные памятники древнеиндийской литературы. Сейчас это один из официальных языков Индии, хотя санскрит все-таки считается почти вышедшим из бытового употребления. Зато принципы санскрита специалисты применили при разработке базового языка компьютера.
Иврит
Считается, что ивриту более 3 тыс. лет, так что его по праву можно назвать одним из древнейших языков. Древнееврейское письмо начали активно использовать в I веке. Иврит считался считался священным языком, ведь изначально на нем писались религиозные тексты, которые впоследствии переводили на другие языки.
Самая древняя из известных надписей на иврите (обнаружена в Хирбет-Кеяфе, Израиль), восстановленная в лабораториях Калифорнии.
Интересно, что в III-V вв. этот язык был временно подзабыт и почти исключён из обихода, но затем иврит снова вышел на первый план и сейчас, как известно, это официальный язык Израиля и вообще язык евреев во всем мире.
Латинский язык
Язык, на котором говорили в Римской империи, в письменном виде появился примерно в 75 году до нашей эры, а если считать так называемую старую латынь (его предка), он даже ещё древнее. Латинский считается одних из самых древних письменных индоевропейских языков.
Латинская надпись Марка Аппулея (23 г. до н.э.) на притворе церкви Сант-Аполлинаре: «Император Цезарь Дивий Ф.» /Фото: wikipedia.org
Сегодня латынь изучают в некоторых вузах – например, в медицинском, о латинском напоминают названия видов растений и животных в биологии, медицинские диагнозы и т.д.. Это официальный язык Папского престола, Малтийского ордена и самого государства Ватикан. Напомним, что латинский – предок всех романских языков, в том числе французского и румынского. Даже в английском языке можно встретить латинские слова.
Армянский язык
Этот язык также принадлежит к индоевропейской группе. Считается, что дописьменный армянский существовал с XIV века до нашей эры, а письменный появился в V столетии. Именно тогда на нём был написан перевод Библии, дошедший до наших дней.
Армянские манускрипты XIII века, фрагмент. Фото: wikipedia.org
Интересно, что в Армении существуют две разновидности этого языка. Западная разновидность основана на диалекте стамбульской общины армян, а восточная – на диалектах Еревана и Тбилиси.
Китайский язык
Известные ученым источники, в которых присутствуют китайские иероглифы, относятся к середине XIII века до н.э.. В XI – VIII вв. до н.э. на древнекитайском языке были написаны знаменитые трактаты, составляющие так называемое конфуцианское Пятикнижие («Книга перемен», «Книга преданий» «Книга песен», «Книга церемоний» и т.д.). В течение последующих веков язык продолжал развиваться.
Китайский язык один из самых древних.
Помимо того, что китайский язык – самый древний, он ещё и самый распространенный: на нем говорят более 1,2 миллиардов жителей нашей планеты. И это не только граждане КНР: носители этого восточного языка сейчас живут в 37 странах. Кстати, китайский язык состоит из различных диалектов, так что это целая языковая ветвь, состоящая из различных групп. Наиболее распространены – китайский и кантонский диалекты.
Корейский язык
Корейский язык тоже считается одним из самых древних на Земле. Его предками были пракорейский и древнекорейский языки. Некоторые ученые склоняются к тому, что он относится к семье урало-алтайских языков, другие же – что изначально он мог принадлежать к японо-рюкюской группе языков.
Хангыль. Мелодичный язык с красивой и простой письменностью.
Считается, что фонематическое письмо корейского языка появилось в XV веке благодаря группе корейских ученых. Такой язык назывался хангыль. А вот современный вариант корейского языка – более молодой. Он сформировался только в XVII столетии.
Арамейский язык
Этот язык семитской группы зародился в Древней области Сирии, а затем пришел в Месопотамию и Восточную Анатолию. Много слов из арамейского языка теперь можно найти и в арабском, и в иврите. В распоряжении ученых есть древняя дипломатическая переписка, используемая в государствах Юго-Западной Азии с XX века до н.э.. Это и дало все основания полагать, что арамейский язык – один из старейших на Земле. Кстати, некоторые ученые уверены, что именно арамейский был родным языком Иисуса Христа.
Диалекты арамейского.
В первоначальном своем виде арамейский язык практически исчез, однако у него есть множество диалектов. На таких диалектах (их также называют новоармейскими языками) говорят некоторые жители Сирии, Ирана, Ирака, Ливана, Израиля, Армении, Турции и т.д.
Стела Карпантраса, на которой изображена надпись, впервые идентифицированная как арамейская. /Фото: archive.org/
Греческий язык
Греческий язык – тоже древний. И хотя он не самый старый в мире, зато один из старейших в Европе. Первые данные об этом языке относятся к 1450 году до н.э.. На нем, напомним, говорили и писали видные древнегреческие ученые и деятели культуры, он дал названия многим научным понятиям и терминам. На нем были написаны «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Алфавит для греческого языка был заимствован у финикийцев. Сама же греческая письменность оказала влияние на армянскую, коптскую, латинскую и кириллистическую.
Тексты на греческом.
В позапрошлом веке, а также в начале XX столетия древнегреческий язык был неотъемлемой частью образования в гимназиях и высших учебных заведениях Западной Европы и России. Сейчас его современный вариант – официальный язык не только Греции, но и Кипра. На нем также говорят некоторые жители Алании.
Египетский язык
В десятке самых древних языков мира Египетский стоит особняком, ведь сейчас он практически мертв – в отличие, например, от латинского, который хотя и «умер», но ещё используется в Ватикане и оставил след в медицине, науке, религии и так далее. Единственная область применения египетского языка – литургии малочисленной коптской церкви, которые, как правило, проводят именно на нем (последний вариант египетского языка так и называют – коптским).
Фрагмент надписи на розе5ттском камне (слева) и медицинский папирус Эберса (справа).
А между тем египетский язык зародился 4 700 лет назад. На стенах египетских гробниц археологи обнаружили надписи, которые относятся к 2600-2000 векам до н.э.. А самое раннее из известных ученым полное предложение на египетском языке написано в 2690 году до н.э.. Существовавший в римские, византийские и египетские времена коптский язык вымер в XVII веке.
Текст: Анна Белова
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