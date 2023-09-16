Какой из существующих языков считается самым древним на земле, и Как выглядит десятка наистарейших

Тамильский язык

Древняя надпись на тамильском в храме и тамильская Библия (1723).

Санскрит

«Ригведа» на санскрите. /Фото: wikipedia.org

Иврит

Самая древняя из известных надписей на иврите (обнаружена в Хирбет-Кеяфе, Израиль), восстановленная в лабораториях Калифорнии.

Латинский язык

Латинская надпись Марка Аппулея (23 г. до н.э.) на притворе церкви Сант-Аполлинаре: «Император Цезарь Дивий Ф.» /Фото: wikipedia.org

Армянский язык

Армянские манускрипты XIII века, фрагмент. Фото: wikipedia.org

Китайский язык

Китайский язык один из самых древних.

Корейский язык

Хангыль. Мелодичный язык с красивой и простой письменностью.

Арамейский язык

Диалекты арамейского.

Стела Карпантраса, на которой изображена надпись, впервые идентифицированная как арамейская. /Фото: archive.org/

Греческий язык

Тексты на греческом.

Египетский язык

Фрагмент надписи на розе5ттском камне (слева) и медицинский папирус Эберса (справа).