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Бесплатная подкормка для крепкой рассады

Добиться отличных результатов при выращивании рассады можно без дорогих химических удобрений, ведь все необходимые полезные вещества растения могут получить из самых обычных продуктов, которые есть на каждой кухне.
Простое органическое удобрение, о котором пойдет речь, подходит для рассады огурцов, томатов, перца и других культур. Подкормка даст рассаде большое количество азота, фосфора, калия, железа, огромное количество микроэлементов и аминокислот, без которых невозможен нормальный рост и развитие.

Какие результаты даст подкормка


стебель станет толще;

улучшится развитие корневой системы;

повысится иммунитет.

Бесплатная подкормка для крепкой рассады

Необходимые ингредиенты:

белая фасоль — 1 стакан;

кофейная гуща — 1 ст.л.

Залейте фасоль 1 л воды и оставить настаиваться на 6-12 часов. За это время вода станет мутной, а это значит, что питательные вещества из фасоли перейдут в воду.

Бесплатная подкормка для крепкой рассады

Сделать удобрение еще более эффективным поможет кофейная гуща.
В первую очередь спитой кофе — это клетчатка, которая является отличным субстратом для растений. Кроме того, на ней отлично разводится полезный для почвенной биоты гриб— триходерма, которая защитит посадки от фитофтороза и патогенных бактерий. В кофейной гуще есть магний, марганец, медь, цинк, азот, калий и фосфор, без которых невозможен нормальный рост рассады.

Бесплатная подкормка для крепкой рассады

Добавьте 1 ст л кофейной гущи к фасолевой воде и хорошо перемешайте. Используйте удобрение для полива рассады под корень 1 раз в 10-14 дней и результат не заставит себя ждать.

Бесплатная подкормка для крепкой рассады
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