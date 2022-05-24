15 странных и экстравагантных профессий, которым обучают в разных учебных заведениях

Уникальная специальность: кукловед (не кукловод!).
«Кто вы по специальности?» - безусловно, один из самых распространенных вопросов, который задают каждому выпускнику колледжа или университета. В прошлом выбор специальностей был весьма ограничен: к основным относились история, литература, право, бухгалтерский учет, экономика. В современные дни студенты могут выбрать из гораздо большего списка. Порой встречаются даже очень необычные и экстравагантные специальности.
1. Колдовство
Уникальная специальность: колдун.
Онованная Обероном Зелл-Рейвенхартом «Серая Школа Волшебства» специализируется на оккультной магии. В основном занятия ведутся в Интернете, а школа считается некоммерческим образовательным учреждением в Калифорнии.
2. Упаковка
Уникальная специальность: упаковщик.
Доступная в Университете штата Мичиган, «школа упаковки» является первой академической программой в своем роде. Преподают здесь все, что связано с совершенствованием науки и технологии упаковки.
3. Приключения
Уникальная специальность: инструктор по выживанию.
Люди, которые получат диплом по «приключениям» от Плимутского государственного университета, научатся выживанию на открытом воздухе, а также как получать при этом настоящий фан.
4. Цифровые и социальные медиа
Уникальная специальность: специалист по цифровым и социальным медиа.
В Университете Тринити Лидса в Великобритания в 2013 году появилась специальность «цифровые и социальные медиа», предназначенная для подготовки студентов к будущей карьере в сфере медиа. Также обучение на этом курсе поможет студентам понять культурные, социальные, этические и технологические аспекты цифровых и социальных медиа.
5. Цитрусовые
Уникальная специальность: цитрусовед.
В колледже Южной Флориды учат тому, как обращаться с цитрусовыми. Программа обеспечивает идеальное сочетание практического опыта и и теоретики – буквально всего, что пригодится тем, кто хочет работать с цитрусовыми.
6. Нарезка мяса
Уникальная специальность: дипломированный мясник.
Оказывается, даже мясники могут получить официальное образование. Что особо удивительно, подобную программу предлагают несколько колледжей. Предназначена она для подготовки студентов, желающих научиться профессионально резать и рубить мясо.
7. Исследования викингов
Уникальная специальность: рунолог.
В Университетском колледже Лондона появилась программа исследования викингов. На этом курсе студентов обучат скандинавским и древнескандинавскому языкам, рунологии и истории языка, а также современным скандинавской, датской и исландской культуре.
8. Боулинг
Уникальная специальность: пин-сеттер.
Когда Университет Венсен в Индиане запустили программу обучения боулингу в 1970-х годах, ее основная цель состояла в том, чтобы научить студентов работать пин-сеттерами. Однако, с того времени курс был значительно усовершенствован и в программу обучения добавились менеджмент, обслуживание клиентов, маркетинг и составление бюджета. Сегодня полное название программы звучит как «Менеджмент и технологии индустрии боулинга».
9. Профессиональная няня
Уникальная специальность: профессиональная няня.
В 1988 году в Салливанском университете запустили программу, которая была разработана для подготовки студентов к профессиональной карьере в качестве няни. В настоящее время этот 180-часовой курс также доступен в Интернете.
10. Хакерство
Уникальная специальность: механик хакерских атак.
В 2006 году в Университете Абертей в шотландском Данди появился необычный курс, по окончанию которого присваивалась степень бакалавра по «Этическому хакерству». Этот курс направлен на предоставление студентам знаний и навыков, необходимых для понимания механики хакерских атак и разработки соответствующих мер противодействия.
11. Конопля
Уникальная специальность: тетрагидроканнабиолог.
Так называемый «Университет тетрагидроканнабинола» при Оакстердамском университете в Калифорнии предлагает целый ряд специальностей, связанных с коноплей. Студенты могут выбрать различные области исследований, такие как «Приготовление пищи с коноплей», История марихуаны», «Профессии, связанные с марихуаной», «Методы употребления» и многое другое.
12. Исследования холокоста и геноцида
Уникальная специальность: преподаватель социальных исследований.
« Кин Стейт Колледж» в Нью-Гемпшире предлагает программу изучения холокоста и геноцида. В рамках этой программы готовят студентов для поддержки и разработки учебных программ в области социальных исследований и истории. Также после окончания курса предоставляется возможность получить сертификат преподавания.
13. Комическое искусство
Уникальная специальность: профессиональный комик.
Тот, то мечтает о карьере в индустрии комики, стоит поступить в Миннеаполисский колледж искусств и дизайна. Программа научит студентов экспериментировать с традиционными и экспериментальными аспектами комического повествования, а также даст им основополагающие навыки в творчестве.
14. Хлебопекарная наука
Уникальная специальность: руководитель пекаря.
Любители выпечки могут получить степень в Университете штата Канзас, который предлагает курс под названием «Наука выпечки». Программа готовит студентов к административным, научно-исследовательским, производственным и руководящим должностям в хлебопекарной промышленности.
15. Серфинг
Уникальная специальность: серфинголог.
В Англии Корнуэльсский колледж предлагает двухлетнюю программу для студентов, желающих получить образование в областях науки, техники и социальных наук, связанных с серфингом. На этом курсе студенты узнают об истории и развитии спорта, а также приобретут практические навыки серфинга.
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