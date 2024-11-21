Насколько было удобно существовать средневековым рыцарям в доспехах

Средневековые доспехи представляют собой одну из самых интересных и обсуждаемых тем в истории военного дела. Эти металлические комплекты, разработанные для защиты воинов от оружия и ран во время боя, в значительной степени изменились со временем, но одна из самых ярких черт средневековых доспехов — их практичность и пластичность., не мылись и носили тяжелые, неудобные доспехи. Но так ли это на самом деле?
Были и такие /Фото:ru.pinterest.com
1. Доспехи не были сверхтяжелыми
Они были очень хорошо продуманы /Фото:goodfon.ru
В период Позднего Средневековья и Раннего Нового времени, когда латные доспехи стали заменять кольчуги и ламеллярные доспехи, полный латный доспех весил примерно от двадцати до тридцати килограммов. Это, конечно, немалый вес, но для тренированного воина он был вполне подъемным. Современные солдаты также несут на себе снаряжение, сопоставимое по весу, и чувствуют себя в нем комфортно. Вес доспеха равномерно распределялся по всему телу, что делало его удобным в использовании.
Существовали доспехи, вес которых превышал сорок килограмм, но использовались они для турниров и назывались «штехцойг». Они не предназначались для реального боя, а служили лишь для обеспечения безопасности участников рыцарских состязаний.
Даже ступни гнулись /Фото:ebay.com
С течением времени доспехи становились все более сложными и разнообразными. Если в начале периода средневековья доспехи представляли собой простые формы защиты, к тринадцатому веку они трансформировались в более сложные комплекты, которые сочетали в себе элементы разных стилей. Это не только улучшало защиту, но и позволяло рыцарям адаптироваться к различным боевым ситуациям.
Многоуровневая защита, где каждый элемент успешно сочетался с другими, позволяла использовать доспехи как в открытых сражениях, так и в ближнем бою, обеспечивая защиту самых уязвимых мест и оставляя возможность для маневра.
2. Доспехи совершенно не сковывали движения
Платье-доспех /Фото:YouTube
Распространенное заблуждение заключается в том, что латные доспехи сильно ограничивали подвижность воина, и оно не соответствует действительности. Напротив, боевая броня, как правило, изготавливалась с учетом анатомических особенностей тела и обеспечивала высокую степень свободы движений.
Конструкция доспехов предусматривала наличие подвижных элементов в местах сочленений, таких как плечи и локти. Это достигалось за счет использования плавающих заклепок, позволяющих суставам сохранять необходимую гибкость.
Одним из выдающихся примеров практичности средневековых доспехов является их модульная структура. К примеру, многие доспехи имели съемные элементы, такие как наплечники, наколенники и щитки, что позволяло доспехам адаптироваться под конкретные условия боя или личные предпочтения воина. Благодаря этому доспехи могли быть легко отремонтированы или модифицированы в зависимости от требований времени или конкретной ситуации.
3. Стоимость доспехов не была баснословной, хоть это и не так однозначно
Доспехи с кольчугой были дешевле /Фото:songscribe.ru
Полный доспех, созданный индивидуально под особенности тела его обладателя, изготовленный опытным мастером из первоклассной стали, стоил огромную сумму. Однако такая роскошь была доступна не каждому.
Для рыцарских доспехов четырнадцатого и пятнадцатого веков цена могла достигать шестнадцати фунтов, что в современных деньгах составляет приблизительно одиннадцать тысяч долларов. В то время как ежемесячный доход рыцаря регулярной армии не превышал полутора тысяч долларов.
Кроме того, существовали более доступные варианты защитного снаряжения, которые не требовали таких больших затрат. Чаще всего для создания доспехов использовалась сталь и железо. Стальные доспехи были более прочными и легче, чем железные, однако их производство было более затратным. Доспехи состояли из различных элементов, таких как шлемы, кирасы, наручи и панцири, которые часто изготавливали методом ковки или литья.
Доспехи для кота /Фото:steamcommunity.com
Кожаные же доспехи использовались как более легкий и дешевый вариант. Кожа могла быть использована в качестве основы для доспехов, иногда усиливающейся металлическими пластинами для дополнительной защиты. Кожаные доспехи были популярны среди менее обеспеченных воинов и в некоторых регионах.
Кольчуги состоящие из соединенных колец обеспечивали хорошую защиту и гибкость и были самыми доступными. Кольчуга часто надевалась под более тяжелые металлические доспехи или использовалась самостоятельно, особенно в ранние промежутки средневековья. Нередко случалось, что доспехи были сняты с тел павших вражеских солдат и перепродавались, что снижало их стоимость. Вполне реально было приобрести доспех всего за пятьсот современных долларов.
4. Доспехи действительно были очень прочными
Праздничные доспехи /Фото:leonardo.osnova.io
Обилие ребер жесткости, искусно вплетенных в конструкцию латных доспехов, делало их практически неуязвимыми. Правильно изготовленный доспех не поддавался деформированию, был способен выдерживать значительные нагрузки, прогибаясь до определенного момента, после чего сталь начинает трескаться.
Их не выпускали их в сыром виде, а проводили специальную термическую обработку. Доспехи закаливали, а затем подвергали отпуску при температурах 750-850 градусов, позволяя им медленно остыть. Защитное снаряжение было толщиной до четырёх миллиметров.
Существует также распространенное мнение, что доспехи легко пробивались стрелами из луков и арбалетов. Однако это не совсем так. Даже кольчужная броня зачастую оказывалась непробиваемой для этих видов оружия. Ведь под любой доспех надевалась толстая подкладка, этот слой значительно повышал шансы воина выжить даже в случае пробития основной брони.
Процесс создания был крайне важен /Фото:nbcnews.com
Не зря конструкторы стремились сделать форму доспехов максимально округлой. Благодаря этому стрелы просто отскакивали от них, не причиняя вреда. Сферическая форма брони обеспечивала эффективную защиту от колющих и рубящих ударов, перенаправляя энергию снарядов в сторону.
5. Рыцари справляли естественные нужды в доспехи
Тут не до нужды /Фото:dzen.ru
Это также неверно, потому что даже в крепкой латной броне оставались открытыми ягодичные и паховые области рыцаря, где использовалось кольчужное полотно. Достаточно было поднять эту защиту, развязать шнурки белья и выполнять необходимые процедуры. Штаны шоссе и нижнее белье были отдельными друг от друга предметами одежды.
6. Облачение в доспехи не совсем уж длительный и сложный процесс
Без помощи тоже можно было одеться /Фото: ВКонтакте
Самостоятельно надеть доспехи было вполне возможно, а с помощью другого человека это занимало около десяти минут. К тому же процесса формирования доспехов завершился когда были созданы доспехи охватывающих рыцаря с головы до ног и состоящих из различных сегментов. Полные доспехи включали такие элементы, как шлем, нагрудник, наручи, защитные накладки на ноги и обувь одевались по отдельности.
7. Красота доспехов не была вычурной
Красивые варианты тоже были /Фото:ru.pinterest.com
Доспехи можно разделить на три основные категории: боевые, турнирные и парадные. В красивой парадной броне никто не отправится в бой. Они предназначались исключительно для торжественных случаев — праздников, свадеб, церемоний и т. д. Они были часто украшены гербами и орнаментами, что подчеркивало статус владельца. Однако, требовали определенных навыков для их ношения и использования. Важные турниры и сражения часто использовали специальные снаряжения, такие как копья и мечи, что добавляло элемент стратегии и мастерства в бой.
Кузнецы соревновались в мастерстве, а знатные господа, приобретавшие такие изделия, демонстрировали их другим лордам, подчеркивая свое положение и богатство.
Боевые были проще /Фото:empiresabyssinia.fandom.com
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