Насколько было удобно существовать средневековым рыцарям в доспехах

Были и такие /Фото:ru.pinterest.com

1. Доспехи не были сверхтяжелыми

Они были очень хорошо продуманы /Фото:goodfon.ru

Даже ступни гнулись /Фото:ebay.com

2. Доспехи совершенно не сковывали движения

Платье-доспех /Фото:YouTube

3. Стоимость доспехов не была баснословной, хоть это и не так однозначно

Доспехи с кольчугой были дешевле /Фото:songscribe.ru

Доспехи для кота /Фото:steamcommunity.com

4. Доспехи действительно были очень прочными

Праздничные доспехи /Фото:leonardo.osnova.io

Процесс создания был крайне важен /Фото:nbcnews.com

5. Рыцари справляли естественные нужды в доспехи

Тут не до нужды /Фото:dzen.ru

6. Облачение в доспехи не совсем уж длительный и сложный процесс

Без помощи тоже можно было одеться /Фото: ВКонтакте

7. Красота доспехов не была вычурной

Красивые варианты тоже были /Фото:ru.pinterest.com

Боевые были проще /Фото:empiresabyssinia.fandom.com