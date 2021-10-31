Невероятное возвращение Бобби: история колли, который прошёл более 4000 километров, чтобы добраться

Многие знают фильм «Лесси возвращается домой», в котором рассказана история колли, которая пересекла Шотландию, чтобы вернуться к мальчику, которого любила. Но это киностранствие – лёгкая прогулка по сравнению с реальным путешествием, которое осуществил пёс Бобби из США. Возвращаясь домой он прошёл более 4000 километров.











Бобби и его владелец, Г. Франк Бразье.



В 1923 году обычная американская семья путешествовала по штату Индиана. И всё бы было хорошо, если бы не потерялся их любимый питомец двухлетний шотландский колли Бобби. Несмотря на поиски любимца, найти его не удалось, и домой в штат Орегон убитые горем люди вернулись без пса. Однако, через шесть месяцев случилось настоящее чудо: на пороге дома появился отощавший Бобби, у которого через кожу буквально просвечивались кости. Каким-то чудом пёс сумел добраться домой самостоятельно.







Чудо-пес Бобби (1921-1927).



Во время своего нелёгкого возвращения собака прошла 4 105 километров через равнины, пустыни и горы (причем в зимнее время). В среднем Бобби проходил около 23 км в день.



После возвращения Бобби в Сильвертон, он сразу же стал знаменитым. О собаке писали в газетах, о нем написали книгу. Бобби даже сыграл самого себя в немом фильме 1924 года «Зов Запада».

Пес получал сотни писем от людей по всему миру и был удостоен различных наград.В 1927 году Бобби умер . Знаменитого шотландского колли похоронили с почестями на кладбище домашних животных Oregon Humane Society в Портленде. На его могиле в качестве надгробия была установлена причудливая красно-белая собачья будка.Кадр из фильма Зов Запада.В родном городе «чудо-пса» сделано немало в его память. 15 февраля празднуется День Бобби . В его честь установлена статуя и изготовлена фреска, на которой запечатлен его путь, а также копия роскошного дома, который он получил после возвращения из странствий.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)