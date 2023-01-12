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Огромное подземелье под Токио

Семьдесят пять процентов территории Японии занимают горы, равнинные участки окружены горами и оказываются фактически в низине, а также пронизаны множеством рек, текущих к океану. При сильном дожде от частых тайфунов, вода стекает на равнинные участки, собирается там, реки быстро переполняются и выходят из берегов, вызывая затопления участков местности. Особо этим знаменита местность между руслами рек Эдогава и Аракава, находящаяся недалеко от Токио. Этот высокоурбанизированый район неоднократно подвергался серьёзным затоплениям, пока не было принято решение покончить с этим раз и навсегда.

Огромное подземелье под Токио

Все, наверное, видели уличную «ливнёвку» – дождевая вода стекает в решётки вдоль улиц и по трубам выносится в ближайшую реку. В Японском случае необходимо было построить примерно то-же самое, но уже не в масштабах улицы, а города. Сооружение системы началось в 1993 году, и основные работы завершены в 2002. Принцип работы следующий – вода из переполненных рек стекает в специальные подземные ёмкости, соединённые туннелями. Емкости действуют как сообщающиеся сосуды – при переполнении всех, вода поступает в большой подземный зал, откуда насосами поднимается наверх, выливаясь в крупную реку Эдогава, русло которой лежит вне зоны затопления. Поскольку количество воды очень велико, то и система была построена немаленькая.

Огромное подземелье под Токио

Там же внизу находится подземное водохранилище – колонный зал длиной 177 метров и высотой 25.

Огромное подземелье под Токио

Огромное подземелье под Токио

Огромное подземелье под Токио

Огромное подземелье под Токио

Огромное подземелье под Токио

Огромное подземелье под Токио

Огромное подземелье под Токио

Огромное подземелье под Токио

Главная комната управления всей системой – здесь и в резервуаре часто снимают эпизоды к фильмам или рекламу.

Огромное подземелье под Токио

Огромное подземелье под Токио


 

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