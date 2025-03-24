Самые удивительные кладбища из разных уголков мира

Для многих людей кладбища – это символ печали и скорби по ушедшим родственникам. Также это место для созерцания и оценки жизни. А некоторые из посетителей могут даже найти здесь нечто прекрасное.
Пер-Лешаз (Париж, Франция)
Париж, оказывается, стал городом-законодателем мод не только на костюмы и прически, но и на кладбища.Шопен. Классические памятники, выполненные из камня, на века запечатлели строгость и романтику ушедших эпох.
Скульптуры кладбища Пер-Лешаз.
Хайгейтское кладбище (Лондон, Великобритания)
По мере роста населения Лондона в 1830-1840-х годах на окраинах города были заложены новые кладбища. Они получили название «Магическая семерка» и сохранились до сих пор. Одно из них, Хайгейтское, сегодня известно как одно из самых красивых мест для вечного упокоения.
Хайгейт привлекает многих своими пейзажами. Плотная зелень окутывает разрушающиеся каменные надгробия, оставляя далеко позади привычный суетливый мир. Здесь царит вечное спокойствие и ощущение сказки.
Увитые плющом могилы лондонского кладбища Хайгейт. Фото: atlasobscura.com.
Пиратское кладбище (Сент-Мари, Мадагаскар)
На небольшом островке Сент-Мари близ Мадагаскара туристы могут найти еще одно кладбище, утопающее в зелени. В XVIII-XIX вв. здесь, в тропическом раю, жили сотни морских бандитов – пиратов. Намогильные камни до сих пор хранят человеческие истории тех непростых дней.
Веселое кладбище (Сэпынца, Румыния)
Резные украшения на Веселом кладбище в Румынии.
Небольшая коммуна Сэпынца на севере Румынии известна на весь мир своим погостом. В 1930-е годы местный плотник Стана Йона Пэтраш стал делать не просто деревянные кресты на могилы умерших, а настоящие произведения искусства. Искусный резчик по дереву, он изготавливал богато украшенные кресты с картинками и текстом. В шутливой форме описывались достоинства умершего и обстоятельства его смерти.
Машина, сбивающая маленькую девочку.
Красочные кладбища в Гватемале
Жители Латинской Америки отказываются считать черный и белый цвета символами смерти. Так, кладбища в Гватемале напоминают радугу.
Кладбище Элмвуд (Мемфис, Теннесси, США)
Кладбище Элмвуд считается одним и первых в США, которое создали по садово-парковой схеме, популярной в Европе в XIX веке. Здесь множество лужаек, соединенных тропинками, ведущих среди густых деревьев.
Панорама кладбища Элмвуд.
Церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе (Рим, Италия)
В этой небольшой римской церквушке стены и потолок украшают вовсе не фрески или мозаика, а узоры из необычного материала. Тысячи скелетов монахов были использованы, чтобы создать причудливые формы в стиле барокко.
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