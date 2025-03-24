Самые удивительные кладбища из разных уголков мира

Для многих людей кладбища – это символ печали и скорби по ушедшим родственникам. Также это место для созерцания и оценки жизни. А некоторые из посетителей могут даже найти здесь нечто прекрасное.











Пер-Лешаз (Париж, Франция)

Хайгейтское кладбище (Лондон, Великобритания)

Пиратское кладбище (Сент-Мари, Мадагаскар)

Веселое кладбище (Сэпынца, Румыния)

Красочные кладбища в Гватемале

Кладбище Элмвуд (Мемфис, Теннесси, США)

Церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе (Рим, Италия)