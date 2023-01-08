С нами не соскучишься!

8 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Если самая мощная "царь-бомба" имела мощность 58 Мт,то как тесты за номерами  № 173, № 174 и № 147 могли иметь мощнос...Ядерные взрывы, к...
  • Михаил Васильев
    Большинство из названных продуктов не только не видел, но и не слышал!11 популярных про...
  • ИГОРЬ честнодумов
    Гламур был и есть!Соответсвуют ли с...

Что делать, если любимые штаны стали малы

Если, занимаясь уборкой в шкафах с одеждой, вы обнаружили красивые брюки, которые, к сожалению стали малы, не спешите списывать их со счетов. Такую вещь легко можно увеличить на несколько размеров без особых сложностей.
Распорите шов подгибки по низу брюк и боковые швы, и удалите нити оверложного шва.

Что делать, если любимые штаны стали малы

Отпорите пояс, начиная и заканчивая примерно в двух-трех сантиметрах от боковых швов в сторону передней части брюк.

Что делать, если любимые штаны стали малы

Подготовьте подходящую по цвету лампасную ленту шириной 4 см. От центрального заднего шва пояса отложите в обе стороны по 6 см.

Что делать, если любимые штаны стали малы

Вырежьте внутренний участок и распорите шов пояса.

Что делать, если любимые штаны стали малы

Распоротые боковые швы разутюжьте, обработайте их на оверлоке. Вколите и вшейте лампасную ленту.

Что делать, если любимые штаны стали малы

Подберите лоскут ткани подходящего цвета, не страшно, если он будет несколько отличаться от основной ткани брюк, поскольку ткань будет использована для пошива внутренней, невидимой глазу части пояса. Приколите к ткани вырезанный участок пояса, увеличив его с каждой стороны на 6 см. Выкроите деталь с припуском на швы в 1 см.

Что делать, если любимые штаны стали малы

Сколите выкроенную деталь с внутренней частью пояса, проложите фиксирующую строчку. Вырезанный внутренний участок пригодится для увеличения пояса с наружной стороны. Вколите и вшейте деталь во внешнюю часть пояса. Восстановите шов пояса и соедините пояс с основным изделием.

Что делать, если любимые штаны стали малы

Восстановите подгибку низа изделия.

Что делать, если любимые штаны стали малы

Этот простой способ поможет увеличить брюки на несколько размеров, а также добавит к ним «изюминку» в виде оригинальной лампасной ленты.
О том, как увеличить брюки на несколько размеров, смотрите на видео:



Читать далее →
Ссылка на первоисточник
шитьёШтаны

Картина дня

наверх