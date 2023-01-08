Что делать, если любимые штаны стали малы

Если, занимаясь уборкой в шкафах с одеждой, вы обнаружили красивые брюки, которые, к сожалению стали малы, не спешите списывать их со счетов. Такую вещь легко можно увеличить на несколько размеров без особых сложностей.

Распорите шов подгибки по низу брюк и боковые швы, и удалите нити оверложного шва.







Отпорите пояс, начиная и заканчивая примерно в двух-трех сантиметрах от боковых швов в сторону передней части брюк.







Подготовьте подходящую по цвету лампасную ленту шириной 4 см. От центрального заднего шва пояса отложите в обе стороны по 6 см.







Вырежьте внутренний участок и распорите шов пояса.







Распоротые боковые швы разутюжьте, обработайте их на оверлоке. Вколите и вшейте лампасную ленту.







Подберите лоскут ткани подходящего цвета, не страшно, если он будет несколько отличаться от основной ткани брюк, поскольку ткань будет использована для пошива внутренней, невидимой глазу части пояса. Приколите к ткани вырезанный участок пояса, увеличив его с каждой стороны на 6 см. Выкроите деталь с припуском на швы в 1 см.







Сколите выкроенную деталь с внутренней частью пояса, проложите фиксирующую строчку. Вырезанный внутренний участок пригодится для увеличения пояса с наружной стороны. Вколите и вшейте деталь во внешнюю часть пояса. Восстановите шов пояса и соедините пояс с основным изделием.







Восстановите подгибку низа изделия.







Этот простой способ поможет увеличить брюки на несколько размеров, а также добавит к ним «изюминку» в виде оригинальной лампасной ленты.

О том, как увеличить брюки на несколько размеров, смотрите на видео:





