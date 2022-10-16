Почему туалетная бумага в СССР была предметом роскоши и как обходились без неё

Сегодня сложно представить себе домашний санузел, в котором нет туалетной бумаги. Это привычно и даже не обсуждается. А ведь этот предмет гигиены появился в стране не так уж и давно, и его путь был непростым. Читайте в материале, как в СССР появилась туалетная бумага, почему население не сразу ее приняло, а потом возвело в ранг дефицита и какие бумажные ожерелья можно было увидеть на советских женщинах.
Владимир Маяковский об этом предмете гигиены и бумажные ожерелья
В СССР на улицах можно было увидеть людей, несущих на шее рулоны туалетной бумаги.
Да, были времена, когда советского гражданина можно было удивить туалетной бумагой. Одним из первых увидел этот предмет гигиены знаменитый Владимир Маяковский, когда путешествовал по Парижу в конце двадцатых годов 20 века. Oн был впечатлён, да так сильно, что даже упомянул такую бумагу в своём стихотворении под названием «Парижанка». В нём рассказывается о женщине, которая работает в туалете крупного ресторана. А если отвлечься от начала века и вспомнить семидесятые годы: туалетная бумага в то время прочно занимает особое место.
Спустя полвека после создания Маяковским стихотворения она стала предметом дефицита. По сути она была приравнена к дефицитной обуви и одежде, бытовой технике, косметике, парфюмерии и другим товарам народного потребления, за которыми в СССР выстраивались очереди. Обычно продавцы отпускали не более 10 рулонов в руки, при этом люди тратили свое время в очередях за туалетной бумагой. А после этого делали из неё своеобразный бусы, и, повесив на шею, радостно шли домой. Евгений Евтушенко писал в своём стихотворении «Допотопство» о женщине, которая шла по Москве с рулонами туалетной бумаги на шее, которые были нанизаны на бечёвку и украшали даму, словно странное ожерелье.
Газетка – о свинце никто и не думал
О том, что в газетных листах содержится вредный свинец, советские люди не задумывались. /Фото: en.newizv.ru
А что же был до того, как в жизнь советских людей ворвалась туалетная бумага? Чаще всего использовали газеты и журналы. Для удобства страницы аккуратно разрезали на небольшие квадратики и хранили прямо в туалетной комнате. Сегодня весьма сложно представить себе такую ситуацию. Люди очень трепетно относятся к своему здоровью и чаще всего внимательно изучают состав того или иного продукта, косметического средства, лекарства и так далее. А ведь типографская краска, которая использовалась для печати периодических изданий, содержит свинец.
Но во времена СССР такие мелочи никого не волновали. Есть газета — значит, будем использовать её. Более того, когда появилась туалетная бумага, не многие хотели покупать неё, предпочитая пользоваться дешевым и привычным дедовским способом. Правда, было одно «но»: прежде чем использовать газетку по назначению, из нее старались убрать портреты лидеров КПСС и коммунистические лозунги. Понятно, что дома этого никто бы не заметил, но мало ли что: люди боялись, что неаккуратные действия станут известны недоброжелателям и приведут к суровому наказанию.
Как в СССР начали туалетную бумагу производить
Первую туалетную бумагу стал выпускать Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат.
Были времена, когда туалетную бумагу можно было увидеть только в номерах гостиниц, причём в тех номерах, в которых жили иностранцы. Из-за границы же и поступало большинство гигиенических средств. Собственную туалетную бумагу в СССР стали производить в 1969 году. Это дело было поручено Сясьскому целлюлозно-бумажному комбинату, который находился в Ленинградской области. Для запуска линии потребовалось закупить оборудование, и его приобрели в Англии. Работали на бумагоделательных станках Walmsley.
Делали бумагу из еловой и осиновой древесины, и в первый год было выпущено не менее 30 миллионов рулонов. Хотя вначале было принято решение производить туалетную бумагу маленькими партиями. Руководство заводом выражало опасения, что продукция покупаться не будет. В чём-то они были правы: советские люди не стремились покупать этот ненужный на их взгляд товар.
Понятно, что первые образцы туалетной бумаги не были такими мягкими и красивыми, как сегодня. Это была достаточно жесткая бумага, имевшая не слишком красивый серый цвет. Тем не менее, в сравнении с газетными листами она явно выигрывала. Однако предстояла серьезная работа по преодолению предрассудков и внедрению такого гигиенического средства в массы.
Как бумагу руководителям раздавали и резкий рост популярности
Листовая туалетная бумага советским гражданам не понравилась и особым спросом не пользовалась. /Фото: lifely.ru
Надо было что-то делать. Комбинат работает, бумага изготавливается, значит, ее должны покупать. И тогда руководителям комбината пришло в голову удивительное по простоте и эффективности решение: они стали раздавать рулоны нового гигиенического средства непосредственно сотрудникам Сясьского комбината. Как говорится «создайте дефицит, чтобы получить невероятный спрос». И не только им: в список также попали руководители иных крупных предприятий, в задачу которых входило распространение новинки среди сотрудников. Чтобы акция была успешной, в кинотеатрах страны стали демонстрировать вместо журналов рекламу, в которой обыгрывалась именно туалетная бумага.
План выстрелил! Со временем целлюлозно-бумажный комбинат перестал справляться с производством туалетной бумаги. Популярность этого предмета росла очень быстро. Пришлось подключать другие заводы, но, к сожалению, у них не было нужного оборудования. Потому стали выпускать бумагу в пачках. Это не понравилось людям, которые быстро привыкли к удобному рулончику. С конца семидесятых годов рулонная «туалетка» стала настоящим дефицитом. Сегодня, к счастью, таких проблем нет. Можно купить любую туалетную бумагу, которая, в зависимости от стоимости, будет иметь различное количество слоёв, отдушку, красивый оттенок и даже рисунок. А о газетных нарезках и колючей жесткой бумаге вспоминают лишь те, кому выпало жить во времена Советского союза.
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