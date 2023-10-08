8 советов, как увеличить маленькую кухню без ремонта

Вопрос о том, как сделать кухню просторнее, является весьма актуальным, ведь в наших квартирах этим комнатам чаще всего отводится минимум места (особенно, когда речь заходит о хрущевках).







Если вы не планируете пока делать дорогостоящий ремонт, менять мебель, бытовую технику, отделочные материалы, возьмите на заметку советы – они помогут визуально увеличить кухню без лишних затрат.



Совет 1: Расставьте декор на верхних шкафчиках

Совет 2: Повесьте зеркало

Совет 3: Замените стулья табуретами

Совет 4: Перекрасьте стены

Совет 5: Освежите кафель

Совет 6: Замените фурнитуру и внесите коррективы в шкафчики

Совет 7: Избавьтесь от тяжелых занавесок

Совет 8: Расположите люстру ближе к потолку

Взгляд будет концентрироваться на этом декореВ Советском Союзе хозяйки даже не думали чем-то украшать кухню. Эта комната предназначалась исключительно для готовки еды и посиделок с гостями, но никак не с эстетической точки зрения. Прошло много лет, и современные хозяйки всячески стараются «обуютить» кухню, добавить ей стиля, красоты и тепла с помощью различных декоративных элементов. В ход идут деревянные предметы, элегантная посуда, постеры в рамках, растения, текстиль из натуральных материалов с узором или без, плетеные корзины для хранения и пр.Однако есть один нюанс – такое обилие декора визуально делает крохотную кухню еще меньше, так как занимает практически все горизонтальные поверхности: столешницу, полки, подоконник. Хороший вариант – перенести эти предметы на верхние шкафчики. Таким образом, получится убить сразу двух зайцев. Во-первых, вы освободите рабочую поверхность. Во-вторых, привлечете внимание к верхней части комнаты – взгляд будет скользить снизу вверх, благодаря чему помещение покажется просторнее. Весь секрет в создании вертикальных линий. Кстати, если есть возможность, добавьте их побольше в интерьер, например, повесьте постеры на стене не в ряд, а друг над другом.Можно создать композицию из зеркал или сделать зеркальный фартукО магических свойствах зеркал в вопросах увеличения пространства знают, пожалуй, все. Но если в ванной, прихожей, спальне и даже гостиной они смотрятся уместно в любых «объемах» (смело можно установить шкаф до потолка с зеркальными дверцами), то в случае с кухней возникают вопросы. Где разместить зеркало? В каком формате? Не будет ли оно казаться инородным предметом в интерьере?На самом деле не стоит слишком заморачиваться по этому поводу. Вы смело можете сделать фартук из зеркальной пленки или повесить зеркало понравившейся формы, например, над обеденным столом. Можно даже подумать о том, чтобы украсить одну из стен панно. Как видите, у вас полная свобода действий. Единственное ограничение – зеркало не должно висеть рядом с плитой или мойкой, потому что вы устанете его отмывать от капель жира и разводов воды.Вместо стульев со спинками выбирайте табуретыКак мы уже упоминали, наш взгляд автоматически улавливает взглядом любые вертикальные поверхности. Но если с декором на верхних шкафчиках это работает на пользу кухне, то в случае с традиционными стульями с высокими спинками все наоборот. Из-за них комната кажется меньше, особенно если вокруг стола стоят массивные изделия из дерева или на толстых литых ножках.Чтобы избавиться от ощущения тесноты, замените стулья табуретками. Кроме зрительного эффекта получится добиться еще и практического: когда стулья будут не нужны, их можно задвинуть под стол и освободить себе место для передвижений. В маленьких кухнях, где на счету каждый метр, это бесценно.Перекрасили не только стены, но и гарнитурЭтот процесс только на первый взгляд кажется сложным, долгим и дорогостоящим. На самом деле вы можете купить краску и кисти в среднем ценовом сегменте и выполнить малярные работы самостоятельно. Главное в этом вопросе – грамотно подобрать цвет. Беспроигрышный вариант – светлые оттенки: белый, бежевый, серый, пастельные тона. Также следует отказаться от модного тренда в виде акцентной стены, и покрасить все поверхности в один оттенок – благодаря такому подходу помещение будет казаться больше.Идеально, если на кухне не будет контрастной мебели и гарнитура – они играют не менее важную роль в общем восприятии интерьера. Кстати, при желании шкафчики тоже можно перекрасить – в интернете есть очень много обучающих видео, где в подробностях описано, как это сделать, чтобы эффект радовал долго время.На заметку: Иллюзию большого пространства и высоких потолков получится создать, есть покрасить мебель в два тона из одной цветовой палитры. Нижние шкафчики нужно покрыть более темной краской, а верхние – на тон светлее.Покрасьте фартук в светлый оттенок.Продолжая тему покраски, упомянем кафель. Он тоже входит в категорию тех предметов на кухне, которые не обязательно менять – можно просто изменить внешний вид с помощью краски (но лишь в том случае, если плитка на фартуке находится в хорошем состоянии).Лучше всего лягут эпоксидная, эмалевая и специальная водостойкая краска. Советуем выбирать светлый оттенок, так как горизонтальные линии, выполненные в подобных тонах, визуально увеличивают пространство. Обратите внимание, что процедура покраски требует тщательной подготовки: нужно будет хорошо очистить, обезжирить кафель, а также провести некоторые дополнительные манипуляции. Но согласитесь, это все равно намного проще и дешевле, чем покупать и класть новую плитку.Два варианта переделки шкафчиковЕсли вы не можете заменить или перекрасить мебель, можно начать с малого – подобрать другую фурнитуру. Откажитесь от крупных ярких ручек – они занимают много места и визуально перегружают помещение. Гораздо лучше будут смотреться маленькие изделия нейтральные по цвету. Также можно совсем обойтись без ручек, установив вместо них специальные магнитные защелки.Некоторые специалисты советуют заменить часть шкафчиков с глухими дверцами открытыми полками, чтобы сделать пространство легче и воздушнее. Или же можно просто снять дверцы, чтобы посмотреть, впишется ли в вашу «кухонную» жизнь такой вариант, ведь далеко не все хозяйки любят визуальный шум, который часто провоцируют открытые полки. Если же ваши шкафчики полностью забиты, ни первый, ни второй вариант вам, к сожалению, не подойдет. Ощущение свободного пространства появляется лишь в том случае, если на полках находится минимум вещей.Вместо плотных штор повесьте римские или жалюзиЧтобы комната стала просторнее, в нее нужно впустить как можно больше естественного света. Так как увеличить оконный проем вы вряд ли сможете, остается лишь одно решение – убрать преграды, которые мешают солнечным лучам попасть в комнату. В первую очередь речь идет о тяжелых шторах. Замените их легким, полупрозрачным тюлем или же вообще снимите, и оставьте окно полностью открытым. Если же вас беспокоят любопытные взгляды соседей, повесьте прозрачные светлые жалюзи – они будут пропускать необходимое количество света, но при этом защитят от постороннего внимания.Чем ближе люстра к потолку, тем больше кажется кухняЧтобы люстра не «делила» пространство на две части и не перегружала его, постарайтесь разместить ее как можно ближе к потолку. Откажитесь от длинных проводов, а также массивных форм – пусть светильник будет максимально лаконичным. То же самое касается абажуров – они не должны быть громоздкими или чересчур яркими. Кстати, дизайнеры давно рекомендуют предусматривать на кухне несколько сценариев освещения: например, общее, в рабочей зоне и над обеденным столом. Это еще один способ зрительно увеличить комнату.