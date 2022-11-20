Как посадить тюльпаны по голландской технологии

Высадите тюльпаны по уплотнённой технологии, повторяя пример Королевского парка тюльпанов «Кокенхоф» в Голландии. И уже весной ваш сад порадует вас шикарным цветением!







Для этого определите, сколько луковиц тюльпанов у вас есть в наличии. На такое же количество разметьте круг.







В кругу сделайте углубления на равном расстоянии друг от друга, но довольно плотно.







Высадите тюльпаны в несколько таких клумб. Уже весной тюльпаны взойдут и будут радовать вас яркими, потрясающими клумбами!







Подробнее о высадке тюльпанов по голландской технологии смотрите в видео ниже:



