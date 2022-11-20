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Как посадить тюльпаны по голландской технологии

Высадите тюльпаны по уплотнённой технологии, повторяя пример Королевского парка тюльпанов «Кокенхоф» в Голландии. И уже весной ваш сад порадует вас шикарным цветением!

Как посадить тюльпаны по голландской технологии

Для этого определите, сколько луковиц тюльпанов у вас есть в наличии. На такое же количество разметьте круг.

Как посадить тюльпаны по голландской технологии

В кругу сделайте углубления на равном расстоянии друг от друга, но довольно плотно.

Как посадить тюльпаны по голландской технологии

Высадите тюльпаны в несколько таких клумб. Уже весной тюльпаны взойдут и будут радовать вас яркими, потрясающими клумбами!

Как посадить тюльпаны по голландской технологии

Подробнее о высадке тюльпанов по голландской технологии смотрите в видео ниже:


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посадкаТюльпаны

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