Ошибки, которые портят тёплые вещи

Многие из нас любят шопинг, ведь покупка новой вещи, которая к тому же хорошо сидит и отлично выглядит, поднимает настроение. А вот на этикетки по уходу за ними взглянуть мы часто забываем.

Поэтому и бывает, что одежда теряет вид после первой же стирки. Вот несколько простых правил по уходу за осенне-зимним гардеробом, благодаря которым вещи будут радовать вас дольше.

Бездумно использовать кондиционер для белья

Экономить на химчистке

Слишком часто стирать вещи

Удалять катышки одноразовой бритвой

Стирать вещи в горячей воде

Неправильно сушить вещи после стирки

Вешать трикотаж на плечики

Гладить шерстяные изделия сухими

Не чистить пальто щеткой

Используются изображения, полученные при помощи искусственного интеллекта.Кондиционер для белья помогает разглаживать складки одежды и придает ей приятный аромат, но при постоянном использовании он создает на одежде воскообразное вещество, которое мешает ей впитывать влагу. Поэтому особенно важно не использовать его для теплых осенних и зимних вещей — например, одежды из флиса и водонепроницаемых мембранных курток (они требуют специальных средств для стирки).К тому же со временем кондиционер разрушает волокна ткани, из-за чего они становятся не такими прочными: легче растягиваются и рвутся.Также кондиционеры для белья считаются вредными для окружающей среды, а у некоторых людей может возникать аллергия и раздражение кожи из-за содержащихся в них отдушек.Чтобы сделать одежду после стирки мягче, лучше отдать предпочтение натуральным альтернативам — например, соде или уксусу. Его можно добавлять в деспенсер для полоскания в стиральной машине, но делать это не при каждой стирке и не с синтетической одеждой.Шерстяные и кашемировые вещи лучше отдавать в химчистку 1-2 раза за сезон, а не стирать дома, даже если это ручная стирка.Это сохранит их вид, посадку, эффективнее очистит загрязнения и в дальнейшем сэкономит вам деньги на покупке новой одежды.Чем чаще вы стираете вещи, тем быстрее им приходит конец, ведь это постепенно повреждает волокна ткани. Ориентируйтесь на свои ощущения — специалисты рекомендуют не усердствовать: например, свитера могут выдерживать до 6 носок, если надевать под них майку, а джинсы можно не стирать аж до полугода. А чтобы они оставались свежими, можно положить их в морозилку — это убьет бактерии.Раздражающие нас катышки на одежде можно удалять разными способами, но одноразовая бритва — не самый оптимальный. Она может справиться с плотными тканями, не повреждая их, а вот нежным трикотажным вещам нанесет непоправимый урон — несколько подобных процедур, и трикотаж истончится, а при неаккуратном обращении бритва может порезать ткань.Лучше пользоваться специальными девайсами для удалению катышков — стоят они недорого, а лезвия спрятаны за защитным колпачком и безопасны для трикотажа и любых других тканей.А чтобы избежать появления катышков, стирайте склонную к ним одежду вывернутой наизнанку и отдельно от тяжелых вещей (например, джинсов), чтобы они не терлись друг об друга.Не стоит стирать вещи при более высокой температуре, чем указано на этикетке. Но вы точно можете стирать их при более низкой температуре. Этому есть несколько причин:Стирка в холодной воде продлевает срок службы вещей, так как горячая вода разрушает волокна, особенно в деликатных тканях.Уменьшает количество складок на одежде.Снижает риск усадки.Уменьшает выцветание вещей и выпадение волокон (например, из флиса).Экономит электроэнергию.Некоторые стиральные порошки хуже работают в холодной воде, так что выбирайте жидкие средства для стирки.Постельное белье, полотенца и очень грязную одежду все-таки лучше стирать в горячей воде.Трикотажные свитера, водолазки и кардиганы при сушке не стоит вешать на плечики — они потеряют форму. Лучше нежно отжать их после стирки и разложить на полотенце на ровной поверхности.Некоторые осенне-зимние вещи — шерстяную одежду, вещи с натуральным и искусственным мехом, искусственную и натуральную кожу и замшу — нельзя сушить в сушилке: из-за высокой температуры они могут сесть и деформироваться.Шерстяные вещи не рекомендуется сушить на солнце — от этого они выцветают и становятся слишком сухими и грубыми.Свитера и трикотажные вещи быстро теряют форму, если повесить их на плечики. Лучше аккуратно сложить их и поместить на полки. Вещи, которые вы надеваете нечасто, предпочтительнее хранить в пластиковых контейнерах, для защиты от моли.Вещи из шерсти лучше не гладить в сухом виде — высокая температура может повредить структуру нити, уменьшить ее блеск и испортить цвет. Гладьте кардиганы и свитера при необходимости, когда они еще не до конца высохли, в режиме «шерсть».Если вы носите шерстяное пальто, его рекомендуется чистить щеткой для ворса после каждой носки. Это очистить его от пыли и грязи и оттянет визит в химчистку.