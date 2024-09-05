Продукты, которые в будущем станут пищевым трендом

Несмотря на то, что сегодняшний выбор продуктов на рынке, пожалуй, самый распространённый, это не значит, что его развитие остановилось. К тому же, ученые прогнозируют, что рацион людей со временем сильно изменится.







В итоге специалисты уже сейчас ищут лучшие альтернативы популярным товарам, чтобы уже через несколько десятилетий они стали завсегдатаями холодильника и не позволяли нашим потомкам голодать.

1. Чайя

2. Энсет

3. Панданус

4. Опунция

5. Стенофилла

6. Фасоль марама

Вашему вниманию шестёрка нестандартных для современных людей продуктов, которые в будущем станут пищевым трендом.Нестандартный вариант привычного шпината.Чайя с виду кажется весьма неприметным растением, даже немного похожим на комнатный цветок. А на самом деле в науке его называют Книдосколус, произрастающий на территории полуострова Юкатан, Мексика, и учёные, именуя его «древесным шпинатом», уже видят в нём альтернативу одноимённому типу салата. Правда, в отличие от знакомого нам огородного шпината, сырыми листья чайи употреблять нельзя, так как они содержат токсин — синильную кислоту. А вот поварив их минут 15 на медленном огне получается неплохая замена шпината, ещё и с отличным содержанием белка, железа, микроэлементов вроде кальция и целого набора витаминов.Ложный банан, из которого можно печь хлеб и варить каши.Под чудным названием скрывается растение, которое также величают ложным бананом, и уже сегодня его считают деревом, способным в будущем спасать от голода. По аналогии с чайей, употреблять части энсета можно только в приготовленном виде, после термической обработки. Зато после ферментации стеблей и корней этого дерева можно из выделенного крахмала готовить различные каши и сдобу. Более того, энсет даже архитекторам поможет — по информации редакции novate.ru, после добычи продовольственного ресурса от него остаются отходы, вполне пригодные как строительный материал.Альтернатива ананасу из семейства сосновых.Сегодня панданус известен как сравнительно небольшой по размеру родственник сосны, распространённый в азиатском прибрежье Тихого океана. Но оно ещё и является предметом интереса учёных, ищущих альтернативы современным продуктам. Издесь дерево семейства сосновых неожиданно стало источником замены… ананасу, так как его женские плоды по набору витаминов и микроэлементов очень похожи на знаменитый фрукт. Перспективными считают также листья пандануса, которые считают новым ароматизатором для самых разных блюд.Один из самых перспективных кактусов для рациона.Сейчас блюда из кактусов — тех, которые безопасно употреблять в еду, конечно — являются, скорее, экзотикой и фишкой конкретных национальных кухонь. Один из таких является кактус опунция, который популярен на просторах Мексики, но о нём сегодня говорят как об одном из завсегдатаев рациона людей будущего уже по всему миру. Кактусы в принципе довольно универсальны в вопросе употребления и приготовления — их жарят, маринуют, варят, а какие-то виды без опаски едят сырыми. К тому же как растения они очень неприхотливы, а значит, если наступит условный климатический катаклизм, то кактусы и не дадут голодать человечеству.Возможный вид кофе будущего.Без кофе люди, видимо, не смогут жить уже никогда, однако учёные дают неутешительный прогноз — если грянет глобальное потепление, то арабику мы можем потерять навсегда. Но специалисты уже нашли альтернативу, которой стала стенофилла — тип кофе, что, в отличие от арабики, большей устойчивостью к высоким температурам. Правда, пока что растёт стенофилла только на территории республики Сьерра-Леоне, Западная Африка, однако в случае наступления кризиса из-за потери традиционных типов кофе её точно удастся распространить по миру, чтобы и дальше позволять людям взбодриться по утрам ароматной чашечкой.Тип фасоли, который может стать самым популярным в будушем.Помимо мяса, источником белка являются бобовые, это все знают. Но если вдруг мы останемся без любимой миллионами классической фасольки, на полках магазинов появится фасоль марама. Пока что она популярна только на юге Африки — например, там любят готовить из неё одно из национальных блюд, Улиану. Однако её способность произрастать даже на самых сухих землях делают её очень перспективной на случай будущих изменений климата. К тому же фасоль марама ещё приспосабливают для производства масла или молока.