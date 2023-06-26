Подкормка чеснока для укрупнения головки перед уборкой

Чтобы головка чеснока была крупной, за месяц до уборки нужно обязательно внести одну важную подкормку. Она поспособствует тому, чтобы головка значительно увеличилась, и урожай получился на славу!







Возьмите 20 гр. сульфат калия (можно взять монофосфат калия) на 10 л воды. Пролейте чеснок подкормкой за месяц до сбора урожая. Благодаря такой калийной подкормке всё питание начнёт поступать напрямую из листьев к головке чеснока, а когда они пожелтеют, то можно собрать урожай!



