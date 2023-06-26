Чтобы головка чеснока была крупной, за месяц до уборки нужно обязательно внести одну важную подкормку. Она поспособствует тому, чтобы головка значительно увеличилась, и урожай получился на славу!
Возьмите 20 гр. сульфат калия (можно взять монофосфат калия) на 10 л воды. Пролейте чеснок подкормкой за месяц до сбора урожая. Благодаря такой калийной подкормке всё питание начнёт поступать напрямую из листьев к головке чеснока, а когда они пожелтеют, то можно собрать урожай!
Подкормка чеснока для укрупнения головки перед уборкой
Чтобы головка чеснока была крупной, за месяц до уборки нужно обязательно внести одну важную подкормку. Она поспособствует тому, чтобы головка значительно увеличилась, и урожай получился на славу!
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