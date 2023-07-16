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Рельефное настенное панно из фольги за 30 минут


Рельефное настенное панно из фольги за 30 минут

Рельефное настенное панно из фольги за 30 минут

Интерьер квартиры может так же много рассказать о ее хозяине, как и его внешность. Всем хочется хоть чем-то выделяться из общей массы и тщательно подбирают предметы интерьера для своего жилища, стремясь наполнить его теплом, уютом и индивидуальностью. Предлагаем создать эксклюзивное рельефное настенное панно, которое будет выглядеть просто потрясающе и украсит любую комнату. Оно чем-то напоминает чеканку, но гораздо проще в изготовлении.

Для того чтобы чувствовать себя дома комфортно, нужно продумать каждую деталь, а возможно, и создать ее своими руками. Даже самый незначительный, на первый взгляд, элемент декора способен кардинально изменить атмосферу дома. Люди издревле украшали своё жильё картинами, цветами, шкурами животных, платили за предметы искусства огромные суммы денег. Но намного приятнее создать что-нибудь оригинальное своими руками, и, каждый раз проходя мимо своего шедевра, гордиться собой.
Итак, приступим к изготовлению тисненого настенного панно из фольги. Это у нас займет всего 30 минут.

Шаг 1: Подбор материалов и инструментов


Подбор материалов и инструментов

Подбор материалов и инструментов

 

Нам понадобятся:
- клеевой термопистолет,




- клеевые стержни для пистолета,
- лист плотной алюминиевой фольги,
- жидкий крем для обуви,
- бумага,
- ватные палочки,
- фото рамка (без стекла),
- бумажные салфетки,
- ручка или карандаш.

Шаг 2: Создание эскиза


Рельефное настенное панно из фольги за 30 минут

Создание эскиза

 

Возьмите листок бумаги, обрежьте его по размерам фото рамки. Сделайте набросок рисунка карандашом или ручкой. Если вы не умеете рисовать, можно найти готовые трафареты для рисования в сети Интернет.

Шаг 3: Работа с горячим клеем


Работа с горячим клеем

Работа с горячим клеемhttp://funhere.ru/?p=24580

 
Работа с горячим клеем

Работа с горячим клеем

 
Работа с горячим клеем

Работа с горячим клеем

 

Обведите контуры рисунка горячим клеем при помощи термопистолета. Дайте клею просохнуть (это займет около 2 минут).

Шаг 4: Тиснение


Тиснение

Тиснение

 

Оберните рисунок фольгой, загните ее края с тыльной стороны.
Тиснение

Тиснение


Тиснение

Тиснение

 
Тиснение

Тиснение

 

Прижмите фольгу пальцами, затем при помощи ватных палочек продавите рельефный клеевой рисунок на фольгу. Будьте осторожны, чтобы не порвать ее.
Тиснение

Тиснение

 

Затем нанесите на всю поверхность панно толстый слой жидкого крема для обуви. Оставьте его на пару минут, после чего, аккуратно вытрите мягкой салфеткой. Не нужно вытирать насухо, просто немного промокнуть.

Шаг 5: Помещение панно в рамку


Помещение панно в рамку

Помещение панно в рамку

 
Помещение панно в рамку

Помещение панно в рамку

 

После того, как крем подсохнет, поместите панно в фото рамку.
Шедевр готов! Теперь остается найти ему достойное место в вашем доме.

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Рельефное настенное панно из фольги за 30 минут

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Рельефное настенное панно из фольги за 30 минутПодписаться на мой Instagram
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