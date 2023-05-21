Роман с Мэрлин Монро, 6 браков и 6 детей главного плейбоя Голливуда Тони Кёртиса

Известный американский актер 50-60 годов прошлого века, красавец Тони Кёртис долгие годы не безосновательно считался главным плейбоем Голливуда, без которого сейчас уже сложно представить историю мирового кинематографа. Подвиги его героев на экране затмевались действительными событиями, происходящими в его жизни. Его нескончаемые любовные романы и многочисленные браки, борьба с наркотиками и алкоголем интересовали публику намного в большей степени, нежели киношные образы, им созданные.
А так все начиналось
Тони Кёртис во время службы на флоте.
Тони Кёртис (Tony Curtis) настоящее имя Бернард Шварц родился в 1925 году в Бронксе (Нью-Йорк) в семье венгерских евреев-иммигрантов. Мальчик едва мог изъясняться на английском, регулярно прогуливал школу, а когда подрос, то и вовсе связался с сомнительной компанией малолетних воришек. Однажды попавшись с поличным и отсидев некоторое время за решеткой, юноша завербовался матросом в военный флот. Отслужив, Бернард Шварц отправился учиться в школу актерского мастерства и уже в 1940 году впервые вышел на театральную сцену, а с 1949 года начал сниматься в кино.
Тони Кёртис в молодые годы.
Красавец-актер уже в первые годы своей кинокарьеры покорил женскую половину аудитории зрителей, в особенности его образы в ранних кинолентах был рассчитаны на девушек-подростков. А его знаменитая прическа в те годы стала настолько модной, что ей подражал сам Элвис Пресли. Поговаривали, что студия Universal получала еженедельно свыше 10 000 писем от юных поклонниц с просьбами выслать локон волос с головы Тони Кёртиса.
Тони Кёртис - начинающий актер Голливуда.
Более сотни ролей, трагические и комедийные образы и, конечно, фирменная улыбка, сводившая с ума женщин всех возрастов, — таким запомнили Кёртиса киноманы.
В 1958—62 годах Тони был одним из самых востребованных актёров Голливуда.
Блокбастеры «Викинги» и «Спартак» с его участием стали культовыми и крупнобюджетными картинами.
«Тарас Бульба» (1962). В американской версии «Тарас Бульба» по одноименной повести Н. В. Гоголя. актер сыграл роль сына Тараса Бульбы - Андрея.
Однако самой яркой страницей в его фильмографии стала роль в легендарной комедии под названием «В джазе только девушки» (1959). После потрясающего успеха этой киноленты карьера Кёртиса дала серьёзный крен в сторону комедии. К сожалению, былую популярность драматического актера вернуть ему так и не удалось. В 1970-е годы Кёртис практически перестал сниматься в кино и перешел на телевидение. Немногим позже актер всерьез увлекся живописью.
Тони Кёртис.
Звездный роман
О любвеобильности актера ходили невероятные легенды. Так уже после первых киноролей Кёртис, благодаря своей незаурядной внешности, стал невероятно популярен. Солидные денежные гонорары и поклонницы вскружили Тони голову: молодой актер легко заводил скоротечные интрижки с молодыми голливудскими актрисами, и также довольно быстро с ними расставался.
Тони Кёртис - любимец женщин.
Но был в его жизни один роман, о котором стоит все же сказать, так как был довольно длительным, да и пассия актера была весьма знаменита. Когда Тони Кёртис и восходящая звезда Голивуда Мэрилин Монро впервые случайно пересеклись в коридорах одной из голливудских киностудий, ему было всего 22, а Монро — 19 лет! Молодой актер, только что подписавший контракт, буквально столкнулся с рыжеволосой молоденькой красоткой Монро и тут же предложил сначала провести ее, а затем на чашечку кофе. Отношения между начинающими актерами развивались стремительно, но закончились через 5 месяцев, а если вернее, то - приостановились.
Тони Кёртис и Мэрлин Монро.
Роман между Кёртисом и Монро то разгорался с новой силой, то угасал на время. Начался он в 1950 году и с перерывами продолжался до 1958 года. Их чувства воспламенились с новой силой во время работы над комедией «В джазе только девушки», ставшей культовой и принесшей обоим актерам мировую славу. Однако, в то время Кертис был женат на Дженет Ли, а Монро была замужем за драматургом Артуром Миллером и оба старались держать свои отношения в тайне.
Кадр из фильма «В джазе только девушки».
Поговаривали, что Мэрлин от Кёртиса была даже беременна. Однако ребенка она не выносила - произошел выкидыш, после чего влюбленные уже расстались навсегда. Вскоре Мэрлин трагически умерла, а у Тони пошла целая череда браков.
Тони Кёртис и Мэрлин Монро.
Нужно отметить, что официально наш герой женат был шесть раз. От первых трех браков у Тони было шестеро детей. Итак, первой супругой знаменитого красавца Голливуда была Джанет Ли, актриса, родившая Тони двух дочерей Келли и Джейми Ли. Вторая жена - Кристин Кауфман также родила от Кёртиса двух девочек - Аллегру и Александру, третья жена - Лесли Аллен - двоих сыновей. Четвертой супругой актера была актриса Андреа Савио, пятой - адвокат Лиза Дойч, шестая жена и последняя - Джилл Ванденберг - дрессировщица лошадей.
Но обо всех этих женщинах по-порядку.
Брак с Джанет Ли
Джанет Ли и Тони Кёртис.
В 1951 он встретил ее. И казалось, она сумела в корне изменить его жизнь. Но это только казалось, невзирая на то, что брак актеров Тони Кёртиса и Джанет Ли продлился целых одиннадцать лет. Когда они повстречались, Джанет была на пике актерской популярности. Именно с того времени она всячески пыталась продвинуть в кинематографе и своего супруга. Ей это удалось на все сто: совсем скоро Кертис стал в Голливуде звездой номер один.
Джанет Ли и Тони Кёртис с дочерями.
Вскоре у звездной четы родились две дочери, которые пошли по стопам своих родителей и стали актрисами, причем довольно успешными. Одна из них - знаменитая Джейми Ли Кёртис. Эта пара была самой популярной в Голливуде, однако в 1962-м супруги развелись.
Джанет Ли и Тони Кёртис с дочерями.
Тони начало тяготить постоянное недовольство Джанет, она была вечно недовольна всем, что делает муж. Кёртис подал на развод, а Ли в отместку супругу через день после развода выскочила замуж за биржевого маклера и попала в Книгу рекордов Гиннеса, как женщина, которая пребывала в разводе меньше одного дня.
Кристин Кауфман - вторая жена актера
Кристин Кауфман и Тони Кёртис.
Кристин Кауфман - восходящая звезда кинематографа, немка по происхождению была моложе голливудского плейбоя на 19 лет. Они познакомились на съемочной площадке киноленты «Тарас Бульба». Романтические отношения вскоре были закреплены брачными узами, и Кристин родила еще двух дочерей Кёртису. Однако, невзирая на молодость и верность Кауфман, Тони не смог выдержать в браке больше четырех лет. Нашему герою казалось, что он достоин внимания более «молодых» актрис, к тому же, ему быстро надоела упорядоченная и слишком спокойная жизнь с Кристиной. Немецкая педантичность супруги все же давала о себе знать. И Кёртис решил, что ему нужна жена куда моложе и веселее Кристины.
Брак с Лесли Ален.
Тони Кёртис и Лесли Ален.
Модель Лесли Ален была моложе Кертиса уже на двадцать лет. Этот брак оказался самым продолжительным, они прожили вместе 14 лет. Лесли родила Кертису двух сыновей. Но спустя несколько лет после свадьбы Кертис возобновил свой интерес к молодым девушкам. И это, разумеется, Лесли приводило в бешенство. Многочисленные слухи о похождениях мужа на стороне доводили ее до отчаяния, и она развелась с Кёртисом.
Тони Кертис и Лесли Ален с сыновьями.
Актер, особо не страдая, вскорости нашел себе новую пассию в лице молодой порноактрисы.
Брак с Андреа Савио.
Андреа Савио и Тони Кёртис.
В 1983 году, актер женился в очередной раз, чем немало озадачил американское общество. Юная супруга была моложе Тони на 37 лет. Да и к тому же Савио была актрисой, снимающейся в фильмах откровенного эротического содержания. Однако это обстоятельство отнюдь не смущало Кертиса, ведь он нашел то, что искал — молодую и привлекательную жену! Развод состоялся через восемь лет по инициативе самого актера.
Брак с Лизой Дойч.
Лиза Дойч как и Андреа была на 37 лет моложе Тони Кертиса. Их знакомство произошло во время бракоразводного процесса, на котором Лиза в качестве адвоката защищала в суде права супруги Кертиса. Что любопытно, молодая женщина влюбилась в уже престарелого ловеласа с первого взгляда! Их роман развивался стремительно и, поддавшись «чарам» обольстителя, Лиза вышла за него замуж. В итоге этот брак закончился весьма печально для девушки. Уже через год поняв, какую ошибку она совершила, Лиза разорвала отношения с Кертисом.
Последний брак с Джилл Ванденберг
Тони Кёртис и Джилл Ванденберг.
Многие утверждают, что только с этой женщиной Кертис наконец-то «взялся за ум» и стал прилежным семьянином. Джилл была моложе своего возлюбленного на 42 года, что не помешало супругам прожить вместе 12 лет. Именно в этом браке Кертис нашел тот покой, которого не было в отношениях с предыдущими женами. Они познакомились в 1993 году, но брак заключили пятью годами позже. В то время никто не верил в то, что молодая, "пышногрудая блондинка", которая на голову выше Тони, станет для него поддержкой в последние годы жизни. Кертис убеждал всех, что его "тело прекрасно функционирует, а Джилл — самая сексуальная женщина из всех, что у него были".
Тони Кёртис и Джилл Ванденберг.
При том сам актер до последнего отказывался мириться со своим возрастом и в 2005 году снялся обнаженным для Vanity Fair, а было тогда престарелому ловеласу 80 лет.
Однако уже через год он перенес операцию на сердце и уже передвигался в инвалидной коляске. Джилл не оставила его, и прожила с Тони до его смерти. Скончался легендарный плейбой Голливуда в своем доме в Лас-Вегасе в 2010 году от остановки сердца.
Тони Кёртис и Джилл Ванденберг.
Актера похоронили с его любимыми вещами: в гроб артиста положили шляпу, шарф от модного дома Armani, пару перчаток, экземпляр его любимого литературного произведения - романа «Энтони несчастный», а также смартфон iPhone. Такова была последняя воля актера.
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