Кока-Кола — лучшее средство от комаров для дома!

Как бы мы не защищали свой дом от комаров, эти надоедливые насекомые всё равно проникают в наше жилище. Особенно раздражают своим жужжанием они ночью или под утро, когда мы сладко спим. Ладно бы они только жужжали и не трогали нас. Так ведь они ещё кусаются! Для отпугивания и уничтожения комаров давно придумано множество средств – начиная от народных и заканчивая промышленными. Но, как говорится, век живи век учись! Поэтому советую взять вам на вооружение ещё один простой метод борьбы с комарами. Он очень дешёвый и чрезвычайно эффективный.

Как избавиться от комаров в доме с помощью Кока-Колы?

Этот популярный во всём мире напиток давно уже применяют не только по его прямому назначению. Часто Кока-Кола бывает полезна и в бытовых целях. Как в нашем случае, например, для борьбы с комарами дома.

Как использовать Кока-Колу?

Всё очень просто. Наливаем напиток в бокал или стакан и ставим его в комнате. Если у вас открыто окно, то поставьте бокал с Колой на подоконник. Если комары залетят, то они сразу же попадутся.

Как работает ловушка от комаров из Кока-Колы?

Сладкий запах Колы привлекает комаров, соблазняя и маня их к своей погибели. А гибнут комары от Колы благодаря кислому pH жидкости и содержащемуся в ней углекислому газу.

Как ещё можно использовать Кока-Колу?

Эти оба компонента чрезвычайно вредны для тела многих насекомых.

Если всё-таки случилось так, что комар вас укусил и на месте укуса появился весьма болезненный и зудящий след, вспомните про Кока-Колу. Она поможет быстро нейтрализовать боль. Для этого нужно будет просто протереть тампоном, смоченным в Коле, место укуса несколько раз в день. Зуд утихает уже после первого применения. А к вечеру от укуса не останется и следа. Этот же метод действует и при укусе других насекомых.

Кроме укуса комара, Кола помогает и при контакте с медузой. Она нейтрализует яд этой обитательницы морей. Так что, если на отдыхе произошёл контакт с медузой, напиток поможет вам также быстро и эффективно, как и в случае с комарами.

Какие ещё натуральные средства эффективно борются с этими насекомыми в доме и на природе вам расскажут вот в этом видео.