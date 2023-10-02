Кормилец брошенных животных в зоне отчуждения Фукусимы

Все мы знаем о радиационной аварии на АЭС Фукусима-1. Более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть зараженные территории, к сожалению, не все хозяева забрали с собой питомцев. Нашелся человек, который не оставил животных умирать с голоду. Его зовут Наото Мацумура - рабочий-строитель, который живет в зоне отчуждения и заботится о братьях меньших.
Он покинул зараженную территорию во время массовой эвакуации, но не мог спокойно жить - мысли о брошенных животных не давали ему покоя
Сначала он вернулся к своим питомцам, а потом увидел так много голодных животных, что стал заботиться о каждом
55-летний Мацумура знает, что его здоровье пострадает от радиации, но это его совсем не беспокоит
Врачи сказали, что последствия жизни в радиационной зоне скажутся на его здоровье лишь спустя 30-40 лет. Поэтому мужчина абсолютно спокоен.
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