Нарочно не придумаешь: 17 забавных совпадений, которые попали в кадр фотографа

Случайные ситуации на лондонских улицах.

1. «Затянувшееся ожидание»

Куда же запропастился этот автобус?

2. «Прогулка под солнцем»

Видимо человек-невидимка прогуливается со своей девушкой.

3. «Солнцезащитный пузырь»

… или новые шпионские технологии?

4. «Стекла и отражения»

Обмен изучающими взглядами.

5. «Без преград»

6. «О вкусах не спорят»

Неожиданная встреча перед магазином.

7. «Природа в городе»

В объективе настоящего фотографа даже обычный листок может выглядеть поистине красивым .

8. «Ох уж эти женщины…»

…всегда норовят привлечь к себе внимание.

9. «Перепутала»

Чего только не найдется в женской сумочке.

10. «Бумажные фигуры»

Даже в мусоре можно увидеть прекрасное.

11. «Попал в топ»

…и нет сил сдерживать радостные эмоции!

12. «Почти как люди»

Голуби также спешат своим птичьим делам.

13. «Павлин-киборг»

Гармоничное сочетание массивного и изящного.

14. «Искренний ужас»

Там же микробы!

15. «Обозреватель»

И да, у него есть собственный водитель.

16. «Железное самообладание»

Не каждый сможет проигнорировать такой намек.

17. «Шалость удалась!»

А теперь можно наслаждаться стремительно развивающимися событиями.