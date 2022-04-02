Нарочно не придумаешь: 17 забавных совпадений, которые попали в кадр фотографа

Случайные ситуации на лондонских улицах.
После того, как увидишь фотографии Мэтта Стюарта, хочется бежать на улицу и делать фото. И хотя многие заявляют, что снимки Мэтта – чистой воды постановки, он не обижается, а считает, что это обвинение – лучшее подтверждение тому, что он не зря проводил на улице долгие часы в попытке поймать Его Величество случай, и получил ту самую идеальную фотографию.
Мэтт Стюарт родился в 1974 году. Он признаётся, что неважно учился в школе, а из того времени ему запомнился случай, когда он играл соло на трубе перед Королевой Матерью. Вот только реакция его величества в историю не вошла.
В 1986 году Мэтт посмотрел фильм «Назад в будущее» и открыл для себя скейтборд. Он посвящал ему каждую минуту, пока однажды не поднял глаза и не заметил, что девушки намного интереснее, чем доска.
А потом он увлёкся кунг-фу. Вот только отец Мэтта прекрасно понимал, что его сын не станет вторым Брюсом Ли, и решил познакомить его с фотографией, подарив книги Роберта Франка и Анри Картье-Брессона. С тех пот фотография стала главной страстью Мэтта Стюарт, хотя от девушек и скейтборда (к счастью) он не отказался. В 2016 года он стал номинантом на Magnum Photos.
1. «Затянувшееся ожидание»
Куда же запропастился этот автобус?
2. «Прогулка под солнцем»
Видимо человек-невидимка прогуливается со своей девушкой.
3. «Солнцезащитный пузырь»
… или новые шпионские технологии?
4. «Стекла и отражения»
Обмен изучающими взглядами.
5. «Без преград»
Суперрентгеновское зрение в действии.
6. «О вкусах не спорят»
Неожиданная встреча перед магазином.
7. «Природа в городе»
В объективе настоящего фотографа даже обычный листок может выглядеть поистине красивым.
8. «Ох уж эти женщины…»
…всегда норовят привлечь к себе внимание.
9. «Перепутала»
Чего только не найдется в женской сумочке.
10. «Бумажные фигуры»
Даже в мусоре можно увидеть прекрасное.
11. «Попал в топ»
…и нет сил сдерживать радостные эмоции!
12. «Почти как люди»
Голуби также спешат своим птичьим делам.
13. «Павлин-киборг»
Гармоничное сочетание массивного и изящного.
14. «Искренний ужас»
Там же микробы!
15. «Обозреватель»
И да, у него есть собственный водитель.
16. «Железное самообладание»
Не каждый сможет проигнорировать такой намек.
17. «Шалость удалась!»
А теперь можно наслаждаться стремительно развивающимися событиями.
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