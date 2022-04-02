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Нарочно не придумаешь: 17 забавных совпадений, которые попали в кадр фотографа


Случайные ситуации на лондонских улицах.

Случайные ситуации на лондонских улицах.

После того, как увидишь фотографии Мэтта Стюарта, хочется бежать на улицу и делать фото. И хотя многие заявляют, что снимки Мэтта – чистой воды постановки, он не обижается, а считает, что это обвинение – лучшее подтверждение тому, что он не зря проводил на улице долгие часы в попытке поймать Его Величество случай, и получил ту самую идеальную фотографию.

Мэтт Стюарт родился в 1974 году. Он признаётся, что неважно учился в школе, а из того времени ему запомнился случай, когда он играл соло на трубе перед Королевой Матерью. Вот только реакция его величества в историю не вошла.

В 1986 году Мэтт посмотрел фильм «Назад в будущее» и открыл для себя скейтборд. Он посвящал ему каждую минуту, пока однажды не поднял глаза и не заметил, что девушки намного интереснее, чем доска.

А потом он увлёкся кунг-фу. Вот только отец Мэтта прекрасно понимал, что его сын не станет вторым Брюсом Ли, и решил познакомить его с фотографией, подарив книги Роберта Франка и Анри Картье-Брессона. С тех пот фотография стала главной страстью Мэтта Стюарт, хотя от девушек и скейтборда (к счастью) он не отказался. В 2016 года он стал номинантом на Magnum Photos.

1. «Затянувшееся ожидание»


Куда же запропастился этот автобус?

Куда же запропастился этот автобус?

 

2. «Прогулка под солнцем»


Видимо человек-невидимка прогуливается со своей девушкой.

Видимо человек-невидимка прогуливается со своей девушкой.

 

3. «Солнцезащитный пузырь»


Нарочно не придумаешь: 17 забавных совпадений, которые попали в кадр фотографа

… или новые шпионские технологии?

 

4. «Стекла и отражения»


Обмен изучающими взглядами.

Обмен изучающими взглядами.

 

5. «Без преград»


Суперрентгеновское зрение в действии.

Суперрентгеновское зрение в действии.

 

6. «О вкусах не спорят»


Неожиданная встреча перед магазином.

Неожиданная встреча перед магазином.

 

7. «Природа в городе»


В объективе настоящего фотографа даже обычный листок может выглядеть поистине красивым.

В объективе настоящего фотографа даже обычный листок может выглядеть поистине красивым.

 

8. «Ох уж эти женщины…»


Нарочно не придумаешь: 17 забавных совпадений, которые попали в кадр фотографа

…всегда норовят привлечь к себе внимание.

 

9. «Перепутала»


Чего только не найдется в женской сумочке.

Чего только не найдется в женской сумочке.

 

10. «Бумажные фигуры»


Даже в мусоре можно увидеть прекрасное.

Даже в мусоре можно увидеть прекрасное.

 

11. «Попал в топ»


Нарочно не придумаешь: 17 забавных совпадений, которые попали в кадр фотографа

…и нет сил сдерживать радостные эмоции!

 

12. «Почти как люди»


Голуби также спешат по своим птичьим делам.

Голуби также спешат  своим птичьим делам.

 

13. «Павлин-киборг»


Гармоничное сочетание массивного и изящного.

Гармоничное сочетание массивного и изящного.

 

14. «Искренний ужас»


Там же микробы!

Там же микробы!

 

15. «Обозреватель»


И да, у него есть собственный водитель.

И да, у него есть собственный водитель.

 

16. «Железное самообладание»


Не каждый сможет проигнорировать такой намек.

Не каждый сможет проигнорировать такой намек.

 

17. «Шалость удалась!»


А теперь можно наслаждаться стремительно развивающимися событиями.

А теперь можно наслаждаться стремительно развивающимися событиями.

 

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Нарочно не придумаешь: 17 забавных совпадений, которые попали в кадр фотографа

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Нарочно не придумаешь: 17 забавных совпадений, которые попали в кадр фотографаПодписаться на мой Instagram
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